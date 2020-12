LTI faz parceria com a Injazat, sediada em Abu Dhabi, para acelerar a transformação digital no Oriente Médio

MUMBAI, Índia, 8 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (código BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria de tecnologia e soluções digitais celebrou uma parceria estratégica com a Injazat, líder em transformação digital sediada nos Emirados Árabes Unidos, para implementar seu mais recente melhor modelo de entrega de serviços, proposto para redefinir uma nova era na liderança digital regional.

Esta parceria permitirá que a Injazat intensifique consideravelmente seu ecossistema de inovação digital e abordagem centrada no cliente. O novo modelo de entrega de serviço implementado em parceria com a LTI fornecerá aos clientes da Injazat um híbrido de abordagens de entrega, incluindo onshore, best-shore e nuvem, e avançará ainda mais no amplo ecossistema de entrega digital da Injazat. A parceria se baseia no relacionamento contínuo entre as duas empresas e consolida a posição da Injazat como a principal provedora de serviços em nuvem múltipla na região, com sua oferta InCloud.

Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo da LTI declarou: "Nossa parceria com a Injazat ampliará o desempenho e a competitividade das empresas que buscam a transformação digital baseada em nuvem. Estamos ansiosos para trazer conhecimento do setor e tecnologia em conjunto com recursos de entrega global para empresas no região."

Sudhir Chaturvedi, presidente e membro do Conselho Executivo da LTI, disse:

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Injazat, líder regional em transformação de negócios e com a expansão de nossa parceria para fornecer programas de transformação digital aos nossos clientes e apoiá-los em sua jornada para a nuvem. A experiência da LTI em nuvem e os conjuntos de ferramentas em nuvem de próxima geração como LTI Mosaic e LTI Canvas complementarão a oferta InCloud da Injazat, líder do setor, para oferecer experiência superior ao cliente com velocidade."

Ao comentar sobre a notícia, Khaled Al Melhi, CEO da Injazat, afirmou: "Este anúncio faz parte de uma nova era para a nossa empresa. O digital agora é o padrão e nossa visão apoia a ambição dos Emirados Árabes Unidos de forjar um futuro digitalmente habilitado para os setores públicos e privados. O fortalecimento do nosso relacionamento existente com a LTI é uma parte importante de nosso plano para oferecer os serviços de transformação digital de que nossos clientes necessitam."

A oferta de serviço principal reformulada baseia-se em projetos de sucesso como Malaffi, uma parceria com o Departamento de Saúde de Abu Dhabi para conectar mais de 2.000 provedores de saúde; e Hassantuk, uma colaboração com o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos para instalar e operar equipamentos de transmissão de alarme (Alarm Transmission Equipment - ATE) inteligente de última geração em edifícios nos Emirados Árabes Unidos.

Sobre a LTI :

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 400 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com atividades em 32 países, vamos além para atender aos clientes e acelera a transformação digital deles com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando seus empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores.

Sobre a Injazat

Fundada em 2005, a Injazat é uma líder de mercado reconhecida na região para Transformação Digital, Nuvem e Segurança Cibernética. Com sede em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, a Injazat se baseia em sua experiência e presença local combinada com várias redes globais de parceria de tecnologia para desenvolver serviços líderes de mercado. A ambição da Injazat é capacitar as organizações para que alcancem sua visão, fornecendo-lhes as soluções de tecnologia e conhecimentos necessários para aumentar a produtividade enquanto se concentram em seus negócios principais.

Para mais informações, visite https://www.injazat.com.

