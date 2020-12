LTI s'associe à Injazat, dont le siège est à Abu Dhabi, pour accélérer la transformation numérique au Moyen-Orient

Ce partenariat vise à fournir une prestation de services inégalée aux clients, conformément à la vision des Émirats arabes unis pour une économie numérique et diversifiée

MUMBAI, Inde, 8 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (code BSE : 540005) (NSE : LTI), une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a conclu un partenariat stratégique avec Injazat, le leader de la transformation numérique basé aux Émirats arabes unis, pour mettre en œuvre son nouveau modèle de prestation de services à l'échelle nationale qui devrait redéfinir une nouvelle ère de leadership numérique régional.

Ce partenariat permettra à Injazat d'ajouter une profondeur considérable à son écosystème d'innovation numérique et à son approche centrée sur le client. Le nouveau modèle de prestation de services, mis en œuvre en partenariat avec LTI, offrira aux clients d'Injazat une approche hybride de prestation de services, comprenant des services sur terre, des services de meilleure qualité sur terre et des services dans le Cloud, et fera progresser l'écosystème plus large de prestation de services numériques d'Injazat. Le partenariat s'appuie sur la relation continue entre les deux entreprises et consolide la position d'Injazat en tant que premier fournisseur de services multicloud dans la région, avec son offre InCloud.

Sanjay Jalona, PDG et directeur général de LTI, a déclaré : « Notre partenariat avec Injazat permettra d'améliorer les performances et la compétitivité des entreprises qui cherchent à se transformer par le numérique et le Cloud. Nous sommes impatients de faire profiter les entreprises de la région de notre expertise industrielle et technologique ainsi que de nos capacités de livraison à l'échelle mondiale ».

Sudhir Chaturvedi, président et membre du conseil d'administration de LTI, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à Injazat, un leader régional de la transformation des entreprises, et d'étendre notre partenariat pour proposer des programmes de transformation numérique à nos clients et les soutenir dans leur transition vers le Cloud. L'expertise de LTI sur le Cloud et les outils Cloud de nouvelle génération comme LTI Mosaic et LTI Canvas complèteront l'offre InCloud d'Injazat, leader de l'industrie, pour offrir une expérience client supérieure et rapide ».

Commentant la nouvelle, Khaled Al Melhi, PDG d'Injazat, a dit : « Cette annonce s'inscrit dans une nouvelle ère pour notre entreprise. Le numérique est désormais une valeur par défaut et notre vision soutient l'ambition des Émirats arabes unis de forger un avenir numérique dans les secteurs public et privé. Le renforcement de notre relation actuelle avec LTI est une partie importante de notre plan visant à fournir les services de transformation numérique dont nos clients ont besoin. »

L'offre de services de base remaniée s'appuie sur des projets réussis tels que Malaffi, un partenariat avec le ministère de la Santé d'Abou Dhabi visant à connecter plus de 2 000 professionnels de santé, et Hassantuk, une collaboration avec le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis visant à installer et à faire fonctionner un équipement de transmission d'alarme intelligente (ATE) de pointe dans des bâtiments à travers les Émirats arabes unis.

