LTI franchit la barre des 2 milliards de dollars de rythme annualisé de revenus annuels

- Les revenus en devises constantes de LTI augmentent de 8,9 % par rapport au trimestre précédent et de 25,5 % par rapport à l'année précédente ; le bénéfice net augmente de 20,8 % par rapport à l'année précédente

MUMBAI, Inde, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE : 540005) (NSE : LTI), une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 22.

En dollars américains :

Le chiffre d'affaires s'élève à 509 millions USD , soit une croissance de 8,3 % par rapport au trimestre précédent et de 25,8 % par rapport à l'année précédente

, soit une croissance de Croissance des revenus à taux de change constant de 8,9 % par rapport au trimestre précédent et de 25,5 % par rapport à l'année précédente

En roupies indiennes :

Revenu de 37 670 millions d'INR , croissance de 8,8 % par rapport au trimestre précédent et de 25,6 % par rapport à l'année précédente

, croissance de Le revenu net s'élève à 5 517 millions d'INR, soit une croissance de 11,1 % par rapport au trimestre précédent et de 20,8 % par rapport à l'année précédente

Contrats récents

- Sélectionné par une entreprise européenne fournissant des solutions de marketing numérique pour un contrat global de services gérés de bout en bout couvrant l'ensemble du département informatique interne. Le champ d'application comprend la maintenance des applications d'entreprise, le développement et le support des plates-formes cloud et de données, ainsi que les services aux utilisateurs finaux. Cela couvrira plusieurs technologies numériques et garantira l'efficacité des coûts, une flexibilité et une qualité de service accrues, et soutiendra les plans de croissance de l'entreprise

- Choisi par un fabricant nord-américain de voitures de golf et de véhicules utilitaires pour un contrat global de services informatiques gérés de bout en bout comprenant la mise en place de processus et d'outils, les opérations de sécurité, les solutions de surveillance et le support des applications. LTI sera également responsable de la migration vers le cloud des applications critiques dans le cadre de cet engagement

- Engagé par l'une des principales banques du secteur privé en Inde pour créer une plate-forme de données sur le cloud couvrant toutes les fonctions centrales et fondamentales de la banque, telles que la vente au détail, Indiens non-résidents (INR), le patrimoine, l'entreprise, le risque, les finances, les opérations et les RH. La plate-forme permettra d'obtenir des informations rapidement grâce à la démocratisation des données et de la veille stratégique, et créera un écosystème pour les ventes et les services assistés par l'IA, y compris la gestion hyper personnalisée des clients

- Sélectionné par une grande entreprise de fabrication de véhicules spécialisés comme principal partenaire de services gérés pour prendre en charge les applications et l'infrastructure. Il s'agit de la première génération de contrat d'externalisation de bout en bout de l'entreprise, qui permettra de réduire de 30 % les coûts opérationnels

- Sélectionné par une grande entreprise de médias dans le cadre d'un exercice de consolidation des fournisseurs pour la gestion et le soutien des bases de données afin de rationaliser les opérations et de réduire les coûts

- Sélectionné par une banque mondiale pour résoudre les problèmes de rapports réglementaires et améliorer l'efficacité des opérations commerciales grâce à l'automatisation des processus

- Choisi par une entreprise du classement Global Fortune 500 et un leader mondial de la beauté et des cosmétiques pour la migration de ses systèmes SAP vers le cloud

- Engagé par un important fournisseur de logiciels d'assurance IARD et d'analyse de données basé en Amérique du Nord dans le domaine de l'ingénierie de produits pour son centre d'innovation afin d'améliorer l'expérience client et l'efficacité de ses principaux produits

- Sélectionné par une société d'exploration et de production pétrolière figurant dans le classement Global Fortune 500 pour réduire ses coûts et améliorer son efficacité opérationnelle en transformant les opérations traditionnelles en une prestation de services agile

- Engagé par un fournisseur multinational de services professionnels pour fournir une gestion et un support de niveau 3 sur une plate-forme clé génératrice de revenus

- Un fournisseur de services financiers l'a choisi comme partenaire de choix pour assurer le support de ses applications opérationnelles clés afin de garantir l'efficacité opérationnelle et de réduire les coûts

- La filiale japonaise d'une société de services publics dont le siège se trouve en Europe l'a choisie pour migrer vers SAP S/4HANA afin d'harmoniser et de simplifier ses processus de gestion, d'améliorer la productivité et d'optimiser l'expérience utilisateur

Prix et reconnaissances

- LTI reconnu comme un fournisseur représentatif dans le Gartner Market Guide for Artificial Intelligence Service Providers, Shubhangi Vashisth et al., 26 juillet 2021

-LTI reconnu comme un leader dans le rapport ISG Provider Lens™ Utilities Industry - Services and Solutions - North America 2021 Report

- LTI positionné comme un concurrent majeur dans l'évaluation PEAK Matrix® des services Microsoft Dynamics 365 d'Everest Group 2021

- LTI reconnu dans le rapport Forrester : Experience Design Provider Trends, 2021

Gartner ne cautionne aucun vendeur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les vendeurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier

Autres faits saillants des affaires

- Le conseil d'administration, lors de sa réunion du 18 octobre 2021, a déclaré un dividende intérimaire de 15 INR par action (valeur nominale de 1 INR)

- LTI a conclu un partenariat avec eClinicalHealth Limited pour accélérer l'innovation numérique dans le processus de gestion des essais cliniques de R&D pour le développement de médicaments centrés sur le patient. LTI contribuera à accélérer les efforts conjoints de mise sur le marché et le déploiement de Clinpal (solution SaaS basée sur le cloud et centrée sur le patient). La solution fera appel à des technologies exponentielles telles que l'analyse et l'IA pour renforcer l'engagement des patients et accélérer les études cliniques

- LTI est désormais signataire des dix principes du Pacte mondial des Nations unies. Ces principes définissent les lignes directrices opérationnelles permettant à une entreprise d'assumer ses responsabilités fondamentales en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption

- LTI a été reconnue comme une entreprise Great Place to Work-Certified™ aux États-Unis pour la deuxième année consécutive

- LTI a reçu le Golden Peacock National Quality Award 2021. Ce prix récompense les efforts constants de LTI pour atteindre l'excellence tout en maintenant des critères de qualité optimaux

À propos de LTI

LTI (NSE : LTI) est une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui aide plus de 460 clients à réussir dans un monde convergent. Présents dans 33 pays, nous allons plus loin pour nos clients et accélérons leur transformation numérique avec la plate-forme Mosaic de LTI permettant leurs parcours mobiles, sociaux, analytiques, IoT et cloud. Fondée en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous donne une expertise inégalée du monde réel pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises de tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe de plus de 40 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs activités commerciales et technologiques et de créer de la valeur pour leurs clients, leurs employés et leurs actionnaires. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.Lntinfotech.com ou suivez-nous sur @LTI_Global.

