LTI supera receita projetada anual de US$ 2 bilhões

MUMBAI, Índia, 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje os resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2022.

Em dólares americanos:

Receita de US$ 509,0 milhões ; crescimento trimestral de 8,3% e anual de 25,8%

; crescimento trimestral de Crescimento de moeda constante trimestral de 8,9% e anual de 25,5%

Em rúpias indianas:

Receita de INR 37.670 milhões ; crescimento trimestral de 8,8% e anual de 25,6 %

; crescimento % Receita líquida de INR 5.517 milhões; Crescimento de 11,1% na comparação trimestral e 20,8% na comparação anual

Negócios fechados recentemente

- Selecionada por uma empresa europeia que oferece soluções de marketing digital para um negócio global de serviços gerenciados de ponta a ponta que abrange todo o departamento interno de TI. O escopo inclui manutenção de aplicativos de negócios, desenvolvimento e suporte de nuvem e plataformas de dados, bem como serviços de usuário final. Isso abrangerá várias tecnologias digitais e garantirá a eficiência dos custos, maior flexibilidade e qualidade de serviço, além de suporte para planos de crescimento da empresa

- Escolhida por um fabricante norte-americano de carros de golfe e veículos utilitários para um negócio global de serviços gerenciados de TI, incluindo a criação de processos e ferramentas, operações de segurança, soluções de monitoramento e suporte a aplicações. A LTI também será responsável pela migração em nuvem de aplicações críticas como parte desta operação

- Contratada por um dos principais bancos do setor privado da Índia para criar uma plataforma de dados em nuvem abrangendo todas as funções centrais e fundamentais do Banco, como varejo, NRI, riqueza, corporativo, risco, finanças, operações e RH. A plataforma oferecerá "velocidade para Insights" por meio de democratização de dados e BI, criará um ecossistema para vendas e serviços assistidos por IA, incluindo a gestão hiperpersonalizada do cliente

- Selecionada por uma empresa líder de fabricação de veículos especiais como parceira de serviços gerenciados primários para dar suporte a aplicações e cenários de infraestrutura. Este é o contrato de terceirização de ponta a ponta de primeira geração da empresa, que trará 30% de economia ao custo operacional

- Selecionada por uma empresa líder de mídia de massa como parte de um exercício de consolidação de fornecedores para gerenciamento de banco de dados e suporte para simplificar as operações e reduzir os custos

- Selecionada por um banco global para resolver problemas de relatórios regulatórios e melhorar a eficiência das operações de negócios por meio de automação de processos

- Escolhida por uma empresa da lista Global Fortune 500, líder mundial em beleza e cosméticos, para migração de seus sistemas SAP para a nuvem

- Contratada por um provedor líder de software e análise de dados de seguros de propriedade e de acidentes com sede na América do Norte no setor de engenharia de produtos para seu centro de inovação para melhorar a experiência e eficiência do cliente em todos os seus principais produtos

- Selecionada por uma empresa de exploração e produção de petróleo da lista Global Fortune 500 para reduzir seus custos e impulsionar a eficiência operacional, transformando as operações tradicionais em uma prestação de serviços ágil

- Contratada por um provedor multinacional de serviços profissionais para oferecer gerenciamento de entrega de nível 3 e suporte em uma importante plataforma de geração de receita

- Escolhida por um provedor de serviços financeiros como seu parceiro preferencial para oferecer suporte a suas principais aplicações operacionais para garantir eficiências operacionais e reduzir custos

- Selecionada pela subsidiária japonesa de uma empresa de serviços públicos com sede na Europa para migrar para SAP S/4HANA para harmonizar e simplificar seus processos de negócios, aprimorar a produtividade e melhorar a experiência do usuário

Prêmios e reconhecimentos

- A LTI foi reconhecida como fornecedora representativa no Gartner Market Guide para provedores de serviços de inteligência artificial, Shubhangi Vashisth et al., 26 de julho de 2021

- A LTI foi reconhecida como líder no ISG Provider Lens™ Utilities Industry – Relatório de serviços e soluções – América do Norte de 2021

- A LTI posicionou-se como importante concorrente na Avaliação PEAK Matrix® de 2021 sobre Microsoft Dynamics 365 pelo Everest Group

- A LTI foi reconhecida no relatório Forrester: Experience Design Provider Trends, 2021

Outros destaques de negócios

- O conselho de administração, em sua reunião realizada em 18 de outubro de 2021, declarou dividendos provisórios de INR 15 por ação (valor nominal de INR 1)

- A LTI firmou uma parceria com a eClinicalHealth Limited para acelerar a inovação digital no processo de gestão de testes clínicos de P&D para o desenvolvimento de medicamentos centrados no paciente. A LTI ajudará a acelerar as buscas conjuntas de lançamento no mercado e a implementação mais rápida do Clinpal (solução SaaS centrada em nuvem com base no paciente). A solução utilizará tecnologias exponenciais, como analítica e IA, a fim de melhorar o engajamento dos pacientes e promover estudos clínicos mais rápidos

- A LTI é, agora, signatária dos dez princípios do Global Compact da ONU. Esses princípios estabelecem as diretrizes operacionais para que uma empresa cumpra suas responsabilidades fundamentais nas áreas de direitos humanos, mão de obra, meio ambiente e combate à corrupção

- A LTI foi reconhecida como ótimo local para trabalhar com o selo Great Place to Work™ nos EUA pelo segundo ano consecutivo

- A LTI recebeu o Prêmio Golden Peacock National Quality Award 2021. O prêmio reconhece o esforço consistente da LTI de oferecer excelência e, ao mesmo tempo, manter excelentes referências de qualidade

Sobre a LTI

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 460 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 33 países, estamos empenhados integralmente em atender aos clientes e acelerar sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, as equipes de mais de 40 mil funcionários da LTI permitem que os clientes melhorem a efetividade de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.Lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

