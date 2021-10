LTI supera la tasa anual de ejecución de ingresos de USD 2.000 millones

MUMBAI, India, 19 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anunció hoy sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2022.

En dólares estadounidenses:

Ingresos por USD 509 millones ; crecimiento del 8,3 % intertrimestral y 25,8 % interanual

; crecimiento del Crecimiento de ingresos en moneda constante del 8,9 % intertrimestral y 25,5 % interanual

En rupias indias:

Ingresos por INR 37.670 millones ; crecimiento del 8,8 % intertrimestral y del 25,6 % interanual

; crecimiento del Ingresos netos de INR 5.517 millones; crecimiento del 11,1 % intertrimestraly20,8 % interanual

Logros en acuerdos recientes

- Seleccionada por una empresa europea que ofrece soluciones de marketing digital para un acuerdo global de servicios integrales administrados, el cual abarca todo el departamento interno de TI. El alcance incluye el mantenimiento de aplicaciones comerciales, el desarrollo y soporte de plataformas de datos y en la nube, así como servicios para usuarios finales. Esto cubrirá múltiples tecnologías digitales, garantizará eficiencia en los costos, mayor flexibilidad y calidad del servicio, y apoyará los planes de crecimiento de la empresa

- Elegida por un fabricante norteamericano de carritos de golf y vehículos utilitarios para un acuerdo global de servicios administrados de TI integrales, incluso la configuración de procesos y herramientas, operaciones de seguridad, soluciones de monitoreo y soporte de aplicaciones. LTI también será responsable de la migración a la nube de aplicaciones fundamentales como parte de este acuerdo

- Contratada por uno de los bancos líderes del sector privado de India para crear una plataforma de datos en la nube que abarca todas las funciones centrales y fundacionales del banco, como comercio minorista, NRI, patrimonio, corporativo, riesgo, finanzas, operaciones y RR. HH. La plataforma ofrecerá "velocidad para obtener conocimientos" a través de la democratización de datos e inteligencia empresarial, creará un ecosistema para ventas y servicios asistidos por IA, incluso la gestión hiperpersonalizada de clientes

- Seleccionada por una empresa líder en producción de vehículos especializados como socio principal de servicios administrados para brindar soporte al entorno de aplicaciones e infraestructura. Este es el acuerdo de subcontratación integral de primera generación de la empresa, que posibilitará un ahorro del 30 % en el costo operativo

- Seleccionada por una empresa líder de medios masivos como parte de un ejercicio de consolidación de proveedores para gestión y soporte de base de datos, a fin de agilizar las operaciones y reducir costos

- Seleccionada por un banco global para resolver problemas de informes normativos y mejorar la eficiencia de las operaciones comerciales a través de la automatización de procesos

- Elegida por una empresa de Global Fortune 500 y líder mundial en productos de belleza y cosméticos para la migración de sus sistemas SAP a la nube

- Contratada por un proveedor líder de software y análisis de datos de seguros patrimoniales y contra accidentes con sede en Norteamérica en el entorno de ingeniería de productos para su centro de innovación, a fin de mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia de sus productos principales

- Seleccionada por una empresa de Global Fortune 500 de exploración y producción de petróleo para reducir sus costos e impulsar la eficiencia operativa al transformar las operaciones tradicionales en una prestación de servicios ágil

- Contratada por un proveedor multinacional de servicios profesionales para proporcionar soporte y gestión de entregas de nivel 3 en una plataforma clave de generación de ingresos

- Elegida por un proveedor de servicios financieros como su socio estratégico para ofrecer soporte a sus aplicaciones operativas clave a fin de garantizar eficiencias operativas y reducir costos

- Seleccionada por la subsidiaria japonesa de una empresa de servicios públicos con sede en Europa para migrar a SAP S/4HANA, lo que armonizará y simplificará sus procesos comerciales, incrementará la productividad y mejorará la experiencia del usuario

Premios y reconocimientos

- LTI fue reconocida como proveedor representativo en la Guía del mercado de Gartner para proveedores de servicios de inteligencia artificial, Shubhangi Vashisth et al., 26 de julio de 2021

- LTI fue reconocida como líder en la industria de servicios públicos de ISG Provider Lens™, Servicios y soluciones, North America 2021 Report

- LTI se posicionó como un importante competidor en Microsoft Dynamics 365 services PEAK Matrix® Assessment 2021 de Everest Group

- LTI fue reconocida en el Informe Forrester: Experience Design Provider Trends, 2021

Otros aspectos comerciales destacados

- La junta directiva, en su asamblea celebrada el 18 de octubre de 2021, declaró un dividendo provisional de INR 15 por acción (valor nominal de INR 1)

- LTI ha logrado una alianza con eClinicalHealth Limited a fin de acelerar la innovación digital en el proceso de gestión de ensayos clínicos de I+D para el desarrollo de fármacos centrados en el paciente. LTI ayudará a agilizar las actividades conjuntas de acceso al mercado y la implementación más rápida para Clinpal (solución SaaS centrada en el paciente y basada en la nube). La solución utilizará tecnologías exponenciales como la analítica y la IA para mejorar el compromiso con los pacientes y realizar estudios clínicos más rápido

- LTI ahora es signataria de los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Estos principios establecen las directrices operativas para que una empresa cumpla sus responsabilidades fundamentales en las áreas de derechos humanos, laboral, medio ambiente y anticorrupción

- LTI ha sido reconocida como empresa Great Place to Work-Certified™ en los Estados Unidos por segundo año consecutivo

- LTI ha recibido el Golden Peacock National Quality Award 2021. El premio reconoce el esfuerzo constante de LTI para ofrecer excelencia, a la vez que mantiene óptimos parámetros de calidad

