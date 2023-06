Luc Belaire bringt ZEUS, die größte Sektflasche der Welt*, auf den Markt

Mit 45 Litern ist ZEUS derzeit die größte erhältliche Sektflasche der Welt

BURGUND, Frankreich, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Luc Belaire hat die größte Sektflasche der Welt* kreiert und sie „ZEUS" getauft, nach dem Oberhaupt der griechischen Götter. Mit 45 Litern (das entspricht 60 Standardflaschen von Belaire) ist Belaire ZEUS die größte derzeit erhältliche Flasche Sekt. Seine kolossale Gestalt ist mehr als einen Meter (3,5 Fuß) hoch und wiegt in vollem Zustand 72,5 kg (160 Pfund), sodass drei Personen zum Tragen und Ausschenken erforderlich sind.

Belaire ZEUS ist ein Meisterwerk der Metallverarbeitung und der Kreativität. Die Herstellung der Flasche dauerte sieben Jahre, sie wurde von Raumfahrtingenieuren in einer noch nie dagewesenen Prozedur gefertigt: ein Verfahren aus Schleuderguss, maschineller Bearbeitung, Innenbeschichtung, Pulverbeschichtung und Druckprüfung. Ihre stählerne Form isoliert und schützt den Wein vor extremen Temperaturen und macht Belaire ZEUS nahezu unzerbrechlich!

Die Produktion der Belaire ZEUS ist äußerst limitiert: es wurden nur zwei Flaschen hergestellt. Eine davon ist mit dem charakteristischen Rare Rosé von Belaire gefüllt, einem einzigartigen französischen Schaumwein, der in Amerika zur Nr. 1 unter den Roséweinen** aufstieg. Die zweite enthält Luc Belaire Luxe, unseren Demi sec-Erfolgswein. Beide werden in unserem Weingut im Herzen des Burgunds gekeltert. Jede Flasche Belaire ZEUS enthält unglaubliche drei Milliarden Bläschen!***

Bislang wurden die legendären Flaschen von Belaire bis zu der beeindruckenden Größe von 15 Litern hergestellt, die als Nebukadnezar bekannt ist. Die großformatigen Flaschen der Marke haben sich zur ersten Wahl von Prominenten, Influencern, Künstlern und Sportlern auf der ganzen Welt entwickelt, um berufliche Meilensteine, Albumveröffentlichungen und Meisterschaftssiege zu feiern.

Mit seiner hoch aufragenden Erscheinung ist ZEUS ein außergewöhnliches Fotomotiv für Fans – und deshalb werden beide Flaschen auf Welttournee gehen! Die Tournee beginnt in den USA, wo Prominente, Künstler und ausgewählte Fans dazu eingeladen werden, Belaire ZEUS mit einem eigens angefertigten Flaschenzug anzuheben. Jeder, der stark genug ist, die riesige Flasche anzuheben, erhält einen Preis! Sie können damit rechnen, dass Belaire ZEUS bei Events, Sportveranstaltungen und in Musikvideos in Erscheinung treten wird. Die erste Station der Tournee ist das Büro von Luc Belaire in Manhattan, New York, wo Freunde und Fans die Möglichkeit haben, sich neben dieser gigantischen Sektflasche fotografieren zu lassen.

Die Flasche in Zahlen:

Name der Flasche: „Belaire ZEUS " – der mächtigste aller griechischen Götter. Zeus war der Gott des Himmels und der Herrscher des Olymp

" – der mächtigste aller griechischen Götter. Zeus war der Gott des Himmels und der Herrscher des Olymp Fassungsvermögen: 45 Liter, was 60 Standardflaschen von Belaire entspricht

Höhe: Über 1 Meter oder 40 Zoll

Durchmesser: 29,21 Zentimeter, entspricht 11,5 Zoll

Umfang: 91,76 Zentimeter, entspricht 36,12 Zoll

Gewicht in vollem Zustand: 72,5 kg oder 160 Pfund

Schaumwein: Luc Belaire Rare Rosé und Luc Belaire Luxe

Bläschen: Drei Milliarden Bläschen in jeder Flasche Belaire ZEUS***

