Luc Belaire présente ZEUS, la plus grande bouteille de mousseux au monde*

Avec une contenance de 45 litres, ZEUS est la plus grande bouteille de mousseux actuellement disponible au monde

BOURGOGNE, France, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- Luc Belaire a créé la plus grande bouteille de mousseux au monde*, baptisée « ZEUS », en référence au chef suprême des dieux grecs. Avec une contenance de 45 litres (l'équivalent de 60 bouteilles standard de Belaire), Belaire ZEUS est la plus grande bouteille de mousseux actuellement disponible. Elle mesure plus d'un mètre de haut et pèse 72,5 kg pleine, et nécessite la force de trois personnes pour la porter et la verser !

Belaire ZEUS est un chef-d'œuvre d'habileté et de créativité dans le domaine du travail des métaux. La fabrication de la bouteille a duré sept ans et a été réalisée par des ingénieurs de l'aérospatiale selon une procédure jamais entreprise auparavant : un processus de formage par rotation, d'usinage, de revêtement interne, de revêtement par poudre et d'essais sous pression. Sa forme en acier isole et protège le vin des températures extrêmes et garantit que Belaire ZEUS est pratiquement incassable !

La production est extrêmement limitée : seules deux bouteilles de Belaire ZEUS ont été produites. L'une d'elles est remplie du Rare Rosé de Belaire, un vin mousseux français unique qui est devenu le Rosé numéro 1 en Amérique**. La seconde contient Luc Belaire Luxe, notre demi sec à succès ; tous deux sont vinifiés dans notre cave au cœur de la Bourgogne. Chaque bouteille de Belaire ZEUS contient une quantité extraordinaire de trois milliards de bulles !***

Les bouteilles emblématiques de Belaire ont, jusqu'à présent, été produites jusqu'à une taille impressionnante de 15 litres, connue sous le nom de Nabuchodonosor. Les bouteilles grand format de la marque sont devenues la référence pour les célébrités, les influenceurs, les artistes et les athlètes du monde entier pour célébrer les étapes de leur carrière, les lancements d'albums et les victoires en championnat.

Avec sa forme imposante, ZEUS se prête à d'extraordinaires séances de photos pour les amateurs, c'est pourquoi les deux bouteilles entreprendront une tournée mondiale ! La tournée débutera aux États-Unis, où des célébrités, des créateurs et des amateurs triés sur le volet seront invités à soulever la Belaire ZEUS à l'aide d'un système de poulie sur mesure, et un prix sera décerné à toute personne suffisamment forte pour soulever l'énorme bouteille ! La bouteille Belaire ZEUS sera également présente lors d'événements, de rencontres sportives et dans des clips musicaux. La première étape de la tournée sera le bureau de Luc Belaire à Manhattan, New York, où les amis et les amateurs auront l'occasion de se faire photographier à côté de cette bouteille de vin titanesque.

· Nom de la bouteille : « Belaire ZEUS » : le plus puissant de tous les dieux grecs. Zeus était le Dieu du ciel et le roi de l'Olympe.

· Capacité : 45 litres, soit l'équivalent de 60 bouteilles standard de Belaire

· Hauteur : plus d'un mètre

· Diamètre : 29,21 centimètres

· Circonférence : 91,76 centimètres

· Poids une fois remplie : 72,5 kg

· Vin : Luc Belaire Rare Rosé et Luc Belaire Luxe

· Bulles : trois milliards de bulles dans chaque bouteille de Belaire ZEUS***

À propos de Luc Belaire

Luc Belaire est une marque haut de gamme produite en France, la marque de la qualité dans le monde des vins fins. Nos vignerons père et fils des cinquième et sixième générations supervisent la production de chaque bouteille de Belaire dans leur maison de Montagny-les-Beaune, fondée en 1898. La gamme comprend le Belaire Gold, élaboré en Bourgogne à partir d'un assemblage de chardonnay et de pinot noir, ainsi que la cuvée Belaire Rare Rosé, un rosé pétillant unique élaboré à partir d'un assemblage de grenache, de cinsault et de syrah, les trois cépages rosés préférés des Français, le Belaire Luxe, un élégant « blanc de blancs » élaboré exclusivement à partir de chardonnay, et le Belaire Luxe Rosé, élaboré à partir d'un assemblage classique de cépages rosés, avec un dosage unique. Enfin, la gamme Fantôme de Belaire abrite chacune de ses cuvées dans une bouteille luminescente qui s'illumine sur simple pression d'un bouton. La dernière nouveauté de cette gamme est le Belaire Bleu, une bouteille en édition limitée d'une spectaculaire couleur saphir, inspirée par les magnifiques eaux bleues de la Côte d'Azur. Avec des arômes étonnants de baies fraîches et de fruits tropicaux, Belaire Bleu se caractérise par une fraîcheur et une rondeur élégantes qui font de cette cuvée un vin très spécial.

À propos de Sovereign Brands

Sovereign Brands est une entreprise familiale internationale de vins et spiritueux dont le siège se trouve aux États-Unis. La société est détenue et gérée par les frères Brett et Brian Berish. Sovereign Brands possède un portefeuille de marques à succès, dont Luc Belaire, une gamme de vins mousseux français à succès, qui a été acclamée dans le monde entier pour son goût exquis et ses emballages originaux et qui est disponible dans plus de 80 pays à travers le monde. Le portefeuille de la société comprend également McQueen and the Violet Fog, un gin extraordinaire de Jundiaí, au Brésil, et Bumbu, une gamme de rhums acclamée par la critique, ainsi que Villon, une liqueur française exquise. La dernière nouveauté de Sovereign est le Deacon, un whisky écossais mélangé.

