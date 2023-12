Lucas Oil anuncia expansão no Brasil com parceria com a Comercial Lucar

A mudança para o Brasil abre um novo mercado para o fabricante de aditivos e lubrificantes, trazendo produtos de alta qualidade desenvolvidos para melhorar a eficiência do motor, reduzir o desgaste e proteger os componentes primordiais para consumidores no Brasil.

INDIANAPOLIS, 5 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Lucas Oil, líder mundial e distribuidora de aditivos e lubrificantes automotivos de alto desempenho, anunciou a expansão para o mercado brasileiro. Com um movimento estratégico que visa levar produtos automotivos de alta qualidade para consumidores no Brasil, a Lucas Oil firmou uma parceria com a Comercial Lucar, o maior distribuidor atacadista do país, especializado na distribuição de lubrificantes e filtros para os mercados automotivo, industrial e de equipamentos pesados. A Comercial Lucar será a distribuidora exclusiva dos aditivos da Lucas Oil no Brasil.

Essa parceria será a introdução da renomada marca americana e seus produtos de primeira linha no mercado brasileiro e representa um marco significativo no plano de crescimento estratégico internacional da empresa. O Brasil é a 10ª maior economia do mundo e tem mais de 83 milhões de automóveis.

"A Lucar é a parceira ideal", compartilhou Shane Burns, vice-presidente de vendas da Lucas Oil. "A impressionante força de vendas, profissionalismo e experiência em logística na região, o que pode ser um desafio devido ao tamanho geográfico do Brasil, são incomparáveis. E essa expansão representa uma grande oportunidade para a Lucas Oil. A idade média dos veículos leves é de mais de dez anos. E acreditamos que nossas soluções automotivas premium beneficiarão os motoristas brasileiros, prolongando a vida útil e as capacidades dos seus veículos, economizando dinheiro a longo prazo".

A partir de novembro, os consumidores do Brasil podem encontrar produtos selecionados da Lucas Oil em seus revendedores automotivos mais próximos. Com a parceira com a Lucar, a Lucas Oil também contará com uma colaboração com lojas de autopeças menores para garantir acessibilidade a uma ampla faixa de consumidores em todo o país. Inicialmente, a disponibilização de produtos incluirá os produtos populares para cuidados gerais de carros e solucionadores de problemas da Lucas Oil, como o estabilizador de óleo para linha de serviços pesados, tratamento de combustível, limpador de sistema de combustível para limpeza profunda, fixador de transmissão, booster de octanagem, limpeza profunda para diesel e parada de vazamento de óleo do motor.

Sobre a Lucas Oil

Fundada em 1989 por Forrest e Charlotte Lucas, a Lucas Oil Products foi criada com a simples filosofia de produzir os melhores lubrificantes e aditivos disponíveis no mercado. A Lucas Oil tem a linha mais diversificada de produtos inovadores para óleo de motor, óleo de engrenagem e aditivos, refinados por anos de pesquisa, desenvolvimento e testes especializados. Os óleos de motor e de engrenagem de alto desempenho da empresa são amplamente reconhecidos como os melhores da categoria nos mercados automotivo, de esportes elétricos, marítimo, industrial, ao ar livre e de esportes motorizados. No total, a Lucas Oil tem mais de 300 produtos premium, representando a maior variedade de produtos de prateleira de qualquer empresa de petróleo dos Estados Unidos, e conta com uma rede de distribuição em 48 países diferentes.

O compromisso da Lucas Oil com os esportes motorizados inclui um apoio de longa data a séries de corridas regionais e nacionais de alto nível e a distribuição de conteúdo exclusivo de esportes motorizados de todo o mundo pela MAVTV, uma rede de televisão de propriedade e operada pela Lucas Oil. A empresa também é a parceira exclusiva de óleos e lubrificantes do Monster Jam®, Dallas Cowboys, Indianapolis Colts e Lucas Oil Stadium. Para obter mais informações, acesse www.LucasOil.com.

