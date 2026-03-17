Lucid annonce son premier partenariat de concessionnaire en Europe : Wackenhut s'apprête à lancer des opérations de vente et de service en Allemagne

Lucid a commencé à renforcer sa présence de distribution en Europe, en combinant son approche directe au consommateur avec de nouveaux partenaires de vente au détail.

Le concessionnaire allemand Wackenhut, l'un des groupes de concessionnaires haut de gamme les mieux établis de la région, devient le tout premier partenaire de Lucid, avec des opérations de vente et de service qui commenceront à Baden-Baden à partir du 30 mars 2026, et à Stuttgart cet été.

MUNICH, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ : LCID), fabricant des technologies et des véhicules définis par logiciel les plus avancés au monde, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec Wackenhut, son premier partenaire de concessionnaire en Europe. Ce groupe familial de vente au détail d'automobiles, établi de longue date et dont le siège se trouve à Nagold, en Allemagne, commencera à vendre et à entretenir l'ensemble du portefeuille de véhicules de Lucid dans ses installations de Baden-Baden à partir du 30 mars 2026, et Stuttgart suivra cet été. Les installations supplémentaires de Wackenhut soutiendront les opérations de service, élargissant la couverture régionale et offrant un accès supplémentaire au service pour les clients de Lucid, en tant qu'extension du réseau de vente et de service directement exploité par Lucid dans le pays.

Lucid announced the signing of Wackenhut as its first retail partner in Europe. The long-established, family-owned automotive retail group will begin selling and servicing Lucid’s full vehicle portfolio in their facilities in Baden-Baden starting from March 30, 2026, with Stuttgart to follow this summer. Additional Wackenhut facilities will support service operations, expanding regional coverage and offering additional service accessibility for Lucid customers. Lucid’s new hybrid retail strategy is designed to complement its direct-to-consumer model with an independent retail partner, allowing the company to expand its presence while maintaining a premium customer experience. This partnership with Wackenhut marks a significant milestone in Lucid’s global development, representing a decisive and cost-efficient approach to European expansion while further diversifying the company’s revenue base.

La stratégie de vente au détail hybride de Lucid est conçue pour compléter son modèle de vente directe au consommateur avec un partenaire de vente au détail indépendant, ce qui permet à l'entreprise d'étendre sa présence tout en maintenant une expérience client de premier ordre. Ce partenariat marque une étape importante dans le développement mondial de Lucid, représentant une approche décisive et rentable de l'expansion européenne tout en diversifiant davantage la base de revenus de l'entreprise.

De la vente directe au consommateur à un réseau de vente au détail hybride

Depuis son entrée en Europe, Lucid fonctionne selon un modèle de vente directe au consommateur. En Allemagne, les studios Lucid de Munich, Francfort, Düsseldorf et Hambourg, ainsi que plusieurs centres de service Lucid et centres de service mobiles assurent la maintenance, les réparations et l'assistance à la clientèle sur site. Dans le cadre de ce nouveau modèle hybride, Lucid reste responsable du positionnement de la marque et de la structure des prix, tandis que les partenaires gèrent les ventes régionales et les opérations de service.

« Nous entrons dans le prochain chapitre de Lucid en Europe et nous sommes heureux de lancer cette nouvelle stratégie de distribution avec Wackenhut, un partenaire qui partage notre ambition de stimuler activement la croissance de Lucid sur l'un de nos marchés les plus importants, l'Allemagne », déclare Lawrence Hamilton, président de Lucid pour l'Europe. « Avec deux véhicules primés disponibles, le moment est venu d'étendre nos capacités de vente et de service grâce à des partenariats avec d'excellents détaillants expérimentés tels que Wackenhut. Nous nous réjouissons à la perspective de faire découvrir l'expérience Lucid à d'autres conducteurs à travers l'Europe dans un avenir proche. »

« Pour nous, l'innovation a toujours signifié plus que le progrès, elle est synonyme de responsabilité. La responsabilité d'améliorer, de repenser et d'évoluer en permanence », déclare Ernst-Jürgen Wackenhut, CEO de Wackenhut. « C'est pourquoi nous nous associons à Lucid, une marque née de l'innovation. Nous venons d'horizons différents, mais nous sommes unis par une vision et un objectif communs : accélérer dans la même direction, sur une seule voie, vers l'avenir de la mobilité. »

Wackenhut est l'un des groupes de concessionnaires haut de gamme les mieux établis de la région, connu pour sa forte orientation client et sa présence de longue date avec 11 sites dans tout le Bade-Wurtemberg. Ses installations prêtes pour les VE et ses techniciens certifiés en haute tension font de l'entreprise un partenaire idéal pour l'expansion européenne de Lucid.

Pour plus d'informations sur Lucid Motors et ses produits, veuillez consulter le site officiel de Lucid : https://lucidmotors.com/

Pour plus d'informations sur Wackenhut, visitez le site officiel : https://www.wackenhut.de/

Des images en haute résolution de l'événement et de la Lucid Gravity sont disponibles ici : https://assets.lucidmotors.com/transfer/ca4da7dca2732eda4beeade58a827ef83918d0f80c80dd2fdc1d2554ef7fb93b

À propos de Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ : LCID) est une entreprise technologique qui crée des expériences de mobilité exceptionnelles grâce à l'innovation pour faire avancer le monde. Construite sur la technologie propriétaire de Lucid et les architectures de véhicules définies par logiciel, la gamme de véhicules primés de l'entreprise intègre l'approche Compromise Nothing™ de Lucid aux segments haut de gamme du marché automobile mondial. Lucid conçoit et développe ses produits en interne et les fabrique dans ses usines intégrées verticalement en Arizona et en Arabie saoudite, ce qui lui permet d'innover en permanence en matière de véhicules, de logiciels, d'assistance avancée à la conduite et de capacités d'autonomie.

À propos de Wackenhut

Fondé en 1948 et basé à Nagold, Wackenhut est un groupe familial de vente au détail d'automobiles haut de gamme, solidement implanté dans tout le Bade-Wurtemberg. L'entreprise exploite plusieurs points de vente et de service dans les régions de Stuttgart et de la Forêt-Noire et est reconnue pour son expertise en matière de marques automobiles haut de gamme. Ses installations modernes sont équipées pour l'entretien avancé des véhicules électriques et son personnel est composé de techniciens certifiés en haute tension, ce qui garantit une expérience de haute qualité pour les clients et les propriétaires.

Contact avec les médias

Sebastian Michel

Responsable des relations publiques et des communications, Europe, Lucid

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Camilla Jokisch

Responsable principale des relations publiques, Europe, Lucid

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