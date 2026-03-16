Lucid kündigt erste Einzelhandelspartnerschaft in Europa an: Wackenhut startet Vertriebs- und Serviceaktivitäten in Deutschland

Lucid hat mit der Ausweitung seiner Vertriebspräsenz in Europa begonnen, indem es sein bestehendes Direct-to-Consumer-Konzept mit neuen Einzelhandelspartnern kombiniert.

Der deutsche Einzelhändler Wackenhut, eine der etabliertesten Premium-Händlergruppen in der Region, wird der allererste Einzelhandelspartner von Lucid. Ab dem 30. März 2026 wird der Vertrieb und Service in Baden-Baden und im Sommer in Stuttgart aufgenommen.

MÜNCHEN, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Hersteller der weltweit fortschrittlichsten softwaredefinierten Fahrzeuge und Technologien, gab heute die Unterzeichnung des Vertrags mit Wackenhut als erstem Einzelhandelspartner in Europa bekannt. Die traditionsreiche, familiengeführte Automobilhandelsgruppe mit Hauptsitz in Nagold wird ab dem 30. März 2026 das gesamte Fahrzeugportfolio von Lucid in ihren Räumlichkeiten in Baden-Baden verkaufen und warten, wobei Stuttgart im Sommer hinzukommt. Zusätzliche Wackenhut-Einrichtungen werden den Servicebetrieb unterstützen, die regionale Abdeckung ausweiten und den Lucid-Kunden zusätzliche Servicezugänglichkeit als Erweiterung des von Lucid direkt betriebenen Vertriebs- und Servicenetzes im Land bieten.

Lucid announced the signing of Wackenhut as its first retail partner in Europe. The long-established, family-owned automotive retail group will begin selling and servicing Lucid’s full vehicle portfolio in their facilities in Baden-Baden starting from March 30, 2026, with Stuttgart to follow this summer. Additional Wackenhut facilities will support service operations, expanding regional coverage and offering additional service accessibility for Lucid customers. Lucid’s new hybrid retail strategy is designed to complement its direct-to-consumer model with an independent retail partner, allowing the company to expand its presence while maintaining a premium customer experience. This partnership with Wackenhut marks a significant milestone in Lucid’s global development, representing a decisive and cost-efficient approach to European expansion while further diversifying the company’s revenue base.

Die hybride Einzelhandelsstrategie von Lucid zielt darauf ab, das Direct-to-Consumer-Modell durch einen unabhängigen Einzelhandelspartner zu ergänzen. So ist das Unternehmen in der Lage, seine Präsenz zu erweitern und gleichzeitig ein erstklassiges Kundenerlebnis zu gewährleisten. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Entwicklung von Lucid dar und ist ein entscheidender und kosteneffizienter Ansatz für die europäische Expansion, der gleichzeitig die Einnahmebasis des Unternehmens weiter diversifiziert.

Vom Direktvertrieb zu einem hybriden Einzelhandelsnetz

Seit dem Markteintritt in Europa hat Lucid mit einem Direktvertriebsmodell gearbeitet. In Deutschland sorgen die Lucid Studios in München, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg sowie mehrere Lucid Service Center und Mobile Service Hubs für Wartung, Reparaturen und Kundenbetreuung vor Ort. Im Rahmen des neuen Hybridmodells behält Lucid die Verantwortung für die Markenpositionierung und die Preisstruktur, während die Partner die regionalen Vertriebs- und Serviceaktivitäten verwalten.

„Wir treten in die nächste Phase von Lucids Entwicklung in Europa ein und freuen uns, diese neue Vertriebsstrategie mit Wackenhut zu starten, einem Partner, der unsere Ambitionen teilt, das Wachstum von Lucid in einem unserer wichtigsten Märkte, Deutschland, aktiv voranzutreiben", sagte Lawrence Hamilton, President Europe bei Lucid. „Jetzt, da wir zwei preisgekrönte Fahrzeuge zur Verfügung haben, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um unsere Vertriebs- und Servicekapazitäten durch Partnerschaften mit hervorragenden und erfahrenen Händlern wie Wackenhut zu erweitern. Wir freuen uns darauf, das Lucid-Erlebnis in naher Zukunft noch mehr Fahrern in Europa zugänglich zu machen."

„Für uns bedeutet Innovation seit jeher mehr als Fortschritt, sie bedeutet Verantwortung. Verantwortung, sich zu verbessern, neu zu denken und sich ständig weiterzuentwickeln", so Ernst-Jürgen Wackenhut, CEO von Wackenhut. „Deshalb schließen wir uns mit Lucid zusammen, einer Marke, die aus der Innovation heraus entstanden ist. Wir kommen aus unterschiedlichen Verhältnissen, aber uns verbindet eine gemeinsame Vision und ein gemeinsames Ziel: Wir fahren in die gleiche Richtung, auf einer Spur in die Zukunft der Mobilität."

Wackenhut ist eine der etabliertesten Premium-Händlergruppen in der Region, bekannt für ihre starke Kundenorientierung und langjährige Präsenz mit 11 Standorten in ganz Baden-Württemberg. Mit seinen EV-fähigen Einrichtungen und zertifizierten Hochspannungstechnikern ist das Unternehmen ein idealer Partner für die europäische Expansion von Lucid.

Weitere Informationen zu Lucid Motors und dessen Produkte finden Sie auf der offiziellen Lucid-Website: https://lucidmotors.com/

Weitere Informationen über Wackenhut finden Sie auf der offiziellen Website: https://www.wackenhut.de/

Hochauflösende Bilder des Events und des Lucid Gravity finden Sie hier: https://assets.lucidmotors.com/transfer/ca4da7dca2732eda4beeade58a827ef83918d0f80c80dd2fdc1d2554ef7fb93b

Informationen zur Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) ist ein Technologieunternehmen, das durch Innovation außergewöhnliche Mobilitätserlebnisse schafft, um die Welt voranzubringen. Die preisgekrönten Fahrzeuge des Unternehmens basieren auf Lucids firmeneigener Technologie und softwaredefinierten Fahrzeugarchitekturen und bringen Lucids „Compromise Nothing™"-Ansatz in die Premiumsegmente des globalen Automobilmarktes. Lucid entwirft und entwickelt seine Produkte im eigenen Haus und fertigt sie in seinen vertikal integrierten Werken in Arizona und Saudi-Arabien. Dies ermöglicht kontinuierliche Innovationen in den Bereichen Fahrzeuge, Software sowie fortschrittliche Fahrerassistenz- und Autonomiefunktionen.

Informationen zu Wackenhut

Die 1948 gegründete Premium-Automobilhandelsgruppe Wackenhut mit Hauptsitz in Nagold ist in Baden-Württemberg fest verwurzelt und befindet sich in Familienbesitz. Das Unternehmen betreibt mehrere Vertriebs- und Servicestandorte im Großraum Stuttgart und im Schwarzwald und ist bekannt für seine Kompetenz bei Premium-Automobilmarken. Die modernen Einrichtungen sind für den fortschrittlichen Service von Elektrofahrzeugen ausgestattet und verfügen über zertifizierte Hochspannungstechniker, die ein hochwertiges Kunden- und Besitzererlebnis gewährleisten.

Medienkontakt

Sebastian Michel

PR & Communications Manager Europe Lucid

[email protected]

Camilla Jokisch

Senior PR Specialist Europe Lucid

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934177/Lucid_Group_Wackenhut_Photo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934178/Lucid_Group_Europe_Air_Sapphire_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1080273/LucidMotors_Logo.jpg