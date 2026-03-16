- Lucid anuncia su primera alianza comercial en Europa: Wackenhut iniciará operaciones de venta y servicio en Alemania

Lucid ha comenzado a expandir su red de distribución en Europa, combinando su modelo de venta directa al consumidor con nuevos socios minoristas.

El minorista alemán Wackenhut, uno de los grupos de concesionarios premium más consolidados de la región, se convierte en el primer socio minorista de Lucid. Sus operaciones de venta y servicio comenzarán en Baden-Baden el 30 de marzo de 2026 y en Stuttgart este verano.

MÚNICH, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), fabricante de los vehículos y tecnologías definidos por software más avanzados del mundo, anunció hoy la firma de un acuerdo con Wackenhut como su primer socio minorista en Europa. El grupo minorista automotriz familiar de larga trayectoria, con sede en Nagold, Alemania, comenzará a vender y dar servicio a toda la gama de vehículos de Lucid en sus instalaciones de Baden-Baden a partir del 30 de marzo de 2026, y posteriormente en Stuttgart este verano. Las instalaciones adicionales de Wackenhut darán soporte a las operaciones de servicio, ampliando la cobertura regional y ofreciendo mayor accesibilidad al servicio para los clientes de Lucid como extensión de la red de ventas y servicio operada directamente por Lucid en el país.

Lucid announced the signing of Wackenhut as its first retail partner in Europe. The long-established, family-owned automotive retail group will begin selling and servicing Lucid’s full vehicle portfolio in their facilities in Baden-Baden starting from March 30, 2026, with Stuttgart to follow this summer. Additional Wackenhut facilities will support service operations, expanding regional coverage and offering additional service accessibility for Lucid customers. Lucid’s new hybrid retail strategy is designed to complement its direct-to-consumer model with an independent retail partner, allowing the company to expand its presence while maintaining a premium customer experience. This partnership with Wackenhut marks a significant milestone in Lucid’s global development, representing a decisive and cost-efficient approach to European expansion while further diversifying the company’s revenue base.

La estrategia híbrida de venta minorista de Lucid está diseñada para complementar su modelo de venta directa al consumidor con un socio minorista independiente, lo que permite a la empresa expandir su presencia manteniendo una experiencia de cliente de alta calidad. Esta alianza marca un hito importante en el desarrollo global de Lucid, representando un enfoque decisivo y rentable para la expansión europea, a la vez que diversifica aún más la base de ingresos de la empresa.

De la venta directa al consumidor a una red de venta minorista híbrida

Desde su llegada a Europa, Lucid ha operado mediante un modelo de venta directa al consumidor. En Alemania, los Lucid Studios en Múnich, Frankfurt, Düsseldorf y Hamburgo, así como varios Centros de Servicio Lucid y Centros de Servicio Móvil, ofrecen mantenimiento, reparaciones y soporte al cliente in situ. Con el nuevo modelo híbrido, Lucid conserva la responsabilidad del posicionamiento de la marca y la estructura de precios, mientras que los socios gestionan las operaciones regionales de ventas y servicio.

"Entramos en la siguiente fase de la trayectoria de Lucid en Europa y nos complace lanzar esta nueva estrategia de distribución con Wackenhut, un socio que comparte nuestra ambición de impulsar activamente el crecimiento de Lucid en uno de nuestros mercados más importantes: Alemania", declaró Lawrence Hamilton, presidente de Lucid para Europa. "Con dos vehículos galardonados disponibles, este es el momento idóneo para ampliar nuestras capacidades de venta y servicio mediante alianzas con distribuidores excelentes y con amplia experiencia como Wackenhut. Esperamos llevar la experiencia Lucid a más conductores en toda Europa próximamente".

"Para nosotros, la innovación siempre ha significado más que progreso; significa responsabilidad. Responsabilidad de mejorar, de repensar y de evolucionar continuamente", afirmó Ernst-Jürgen Wackenhut, consejero delegado de Wackenhut. "Por eso unimos fuerzas con Lucid, una marca nacida de la innovación. Provenimos de orígenes diferentes, pero nos une una visión y un objetivo comunes: acelerar en la misma dirección, en un mismo camino hacia el futuro de la movilidad".

Wackenhut es uno de los grupos de concesionarios premium más consolidados de la región, reconocido por su fuerte enfoque en el cliente y su larga trayectoria con 11 ubicaciones en Baden-Württemberg. Sus instalaciones preparadas para vehículos eléctricos y sus técnicos certificados en alta tensión convierten a la empresa en el socio ideal para la expansión europea de Lucid.

Para obtener más información sobre Lucid Motors y sus productos, visite el sitio web oficial de Lucid: https://lucidmotors.com/

Si desea conocer más detalles acerca de Wackenhut, visite la página web oficial en: https://www.wackenhut.de/

Aquí encontrará imágenes de alta resolución del evento y de Lucid Gravity: https://assets.lucidmotors.com/transfer/ca4da7dca2732eda4beeade58a827ef83918d0f80c80dd2fdc1d2554ef7fb93b

Acerca de Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) es una empresa tecnológica que crea experiencias de movilidad excepcionales mediante la innovación para impulsar el progreso mundial. Basada en la tecnología propia de Lucid y arquitecturas de vehículos definidas por software, la gama de vehículos galardonados de la compañía traslada el enfoque de Lucid de "No Compromisos™" a los segmentos premium del mercado automotriz global. Lucid diseña y desarrolla sus productos internamente y los fabrica en sus instalaciones integradas verticalmente en Arizona y Arabia Saudita, lo que permite una innovación continua en vehículos, software y capacidades avanzadas de asistencia al conductor y de conducción autónoma.

Acerca de Wackenhut

Fundada en 1948 y con sede en Nagold, Wackenhut es un grupo familiar de venta minorista de automóviles de alta gama con una sólida trayectoria en Baden-Württemberg. La empresa cuenta con múltiples puntos de venta y servicio en las regiones de Stuttgart y la Selva Negra, y es reconocida por su experiencia en marcas automotrices de alta gama. Sus modernas instalaciones están equipadas para el servicio avanzado de vehículos eléctricos y cuentan con técnicos certificados en alta tensión, lo que garantiza una experiencia de alta calidad para el cliente y el propietario.

Contacto para medios

Sebastian Michel

Responsable de RR.PP. y comunicaciones para Europa de Lucid

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Camilla Jokisch

Especialista senior en RR.PP. para Europa de Lucid

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