-Lucid anuncia la apertura de su primer centro de venta y servicio en los Países Bajos, tras obtener la máxima calificación de cinco estrellas en la evaluación de seguridad Euro NCAP.

AMSTERDAM, 16 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), que establece nuevos estándares con el coche eléctrico de mayor autonomía y carga más rápida del mercado, ha anunciado hoy la apertura de su tercer punto de venta en Europa -y primer centro de servicio, entrega y ventas- el 16 de diciembre en Hilversum, Países Bajos, a las afueras de Ámsterdam. La apertura se produce una semana después de que el primer vehículo de Lucid, el Lucid Air, obtuviera la máxima calificación posible de cinco estrellas en el riguroso proceso de pruebas de choque Euro NCAP.

Primer punto de venta en los Países Bajos

Lucid Motors, cuya sede europea se encuentra en Ámsterdam (Países Bajos), está ampliando activamente su presencia física en la región con la apertura de su tercer punto de venta y su primer centro de servicio, entrega y ventas en Europa, situado en Hilversum, a las afueras de Ámsterdam. Los 2.232 metros cuadrados de espacio de venta y servicio de lujo de Lucid, situado en la calle Bussumergrintweg 12 de Hilversum, ofrecerán un servicio integral de ventas y asistencia a los clientes holandeses. Está previsto que en 2023 se abran otros establecimientos Lucid en mercados europeos clave.

"Los Países Bajos son un mercado clave para Lucid debido a su alta adopción de vehículos eléctricos y una infraestructura de carga muy madura", dijo Eric Bach, vicepresidente Senior de Producto e Ingeniero Jefe del Grupo Lucid. "Con una autonomía y una eficiencia de carga líderes en el sector, combinadas con un diseño exterior elegantemente aerodinámico y un interior espacioso y lujoso, el Lucid Air ofrece a los clientes holandeses algo verdaderamente único, que se refleja en el diseño del espacio Studio en Hilversum."

Cinco estrellas en la evaluación de seguridad Euro NCAP

"La seguridad ha sido una prioridad máxima desde el principio en Lucid y lograr cinco estrellas en Euro NCAP dará a los propietarios una mayor confianza en su Lucid Air", añadió Bach. "Este es un resultado fantástico que era totalmente esperado dado el exhaustivo proceso de ingeniería del Lucid Air, pero es importante tener en cuenta que la seguridad pasiva es sólo una parte de la historia general de la seguridad. Con un conjunto de 32 sensores disponibles en DreamDrive Pro, también ofrecemos uno de los sistemas de seguridad activa más completos del sector."

Lucid ha aportado a Lucid Air un diseño y una ingeniería limpios con el objetivo de garantizar las más altas calificaciones de seguridad posibles. El innovador paquete de baterías se suma a la resistencia de la estructura del vehículo. El vehículo se caracteriza por el uso intensivo de aluminio ligero de alta resistencia, fabricado mediante un innovador proceso de conformado en caliente que permite geometrías de piezas complejas. En Europa, el Lucid Air se fabrica con nueve airbags, incluido un airbag entre el pasajero y el conductor para una protección adicional en caso de colisión lateral.

En la evaluación NCAP, el Lucid Air obtuvo cinco estrellas en todas las categorías (protección de ocupantes adultos, protección de ocupantes infantiles, usuarios vulnerables y asistencia a la seguridad), lo que convierte al Lucid Air en uno de los vehículos eléctricos más seguros de la clase ejecutiva.

Acerca de Lucid Group

La misión de Lucid es inspirar la adopción de energías sostenibles creando tecnologías avanzadas y los vehículos eléctricos de lujo más cautivadores centrados en la experiencia humana. El primer coche de la empresa, Lucid Air, es una berlina de lujo de última generación con un diseño de inspiración californiana que ofrece un lujoso espacio interior de tamaño completo en un espacio exterior de tamaño medio. El Lucid Air Grand Touring cuenta con una autonomía oficial estimada por la EPA de 516 millas o 1.050 caballos de potencia. Las entregas del Lucid Air, que se produce en la fábrica de Lucid en Casa Grande, Arizona, están actualmente en curso a clientes de EE.UU. y Canadá.

