Lucid annonce l'ouverture de son premier centre de vente et de services aux Pays-Bas, après avoir obtenu la note maximale de cinq étoiles à l'évaluation de sécurité Euro NCAP

AMSTERDAM, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Lucid Group (NASDAQ : LCID), qui établit de nouvelles références avec la voiture électrique à l'autonomie la plus longue et à la recharge la plus rapide du marché, a annoncé aujourd'hui que son troisième point de vente au détail en Europe, et son premier centre de service, de livraison et de vente, ouvrira le 16 décembre à Hilversum, aux Pays-Bas, juste à côté d'Amsterdam. L'ouverture a lieu une semaine après que le premier véhicule Lucid, Lucid Air, ait obtenu la note maximale de cinq étoiles lors des rigoureux tests de collision Euro NCAP.

Lucid's third retail location in Europe - and first service, delivery and sales center - will open on 16 December in Hilversum, Netherlands, just outside of Amsterdam. Lucid Announces Opening of First Retail and Service Center in the Netherlands

Premier site de vente au détail aux Pays-Bas

Lucid Motors, dont le siège européen est basé à Amsterdam, aux Pays-Bas, étend activement sa présence physique dans la région en ouvrant son troisième site de vente au détail et son premier centre de service, de livraison et de vente en Europe, situé à Hilversum, juste à côté d'Amsterdam. L'espace de vente au détail et de service de luxe de 2 232 mètres carrés, situé au Bussumergrintweg 12 à Hilversum, fournira un soutien complet en matière de vente et de service aux clients néerlandais. L'ouverture d'autres sites Lucid est prévue en 2023 sur les principaux marchés européens.

« Les Pays-Bas sont un marché clé pour Lucid en raison de l'adoption élevée des VE et de l'infrastructure de recharge très dévellopée », a déclaré Eric Bach, vice-président senior des produits et ingénieur en chef du groupe Lucid. « Avec une autonomie et une efficacité de charge à la pointe de l'industrie, combinées à un design extérieur élégamment aérodynamique et à un intérieur spacieux et luxueux, Lucid Air offre aux clients néerlandais quelque chose de vraiment unique, qui se reflète dans le design de l'espace Studio à Hilversum. »

Cinq étoiles à l'évaluation de sécurité Euro NCAP

« La sécurité a été une priorité absolue depuis le début chez Lucid et l'obtention de cinq étoiles à l'Euro NCAP donnera aux propriétaires une confiance accrue dans leur Lucid Air », a ajouté M. Bach. « C'est un résultat fantastique qui était tout à fait attendu étant donné le processus d'ingénierie complet du Lucid Air, mais il est important de noter que la sécurité passive n'est qu'une partie de la sécurité globale. Avec une suite de 32 capteurs disponible dans DreamDrive Pro, nous offrons également l'un des systèmes de sécurité active les plus complets du secteur. »

Lucid a apporté au Lucid Air une conception et une ingénierie « clean-sheet » dans le but d'obtenir les meilleures notes de sécurité possibles. Le bloc-batterie innovant renforce la solidité de la structure du véhicule. Le véhicule se caractérise par l'utilisation intensive d'aluminium léger et à haute résistance, fabriqué selon un procédé innovant de formage à chaud, qui permet de réaliser des géométries de pièces complexes. En Europe, le Lucid Air est construit avec neuf airbags, dont un airbag entre le passager et le conducteur pour une protection supplémentaire en cas de collision latérale.

Lors de l'évaluation NCAP, le Lucid Air a obtenu cinq étoiles dans chaque catégorie, protection des occupants adultes, protection des occupants enfants, usagers de la route vulnérables et assistance à la sécurité, ce qui fait du Lucid Air l'un des véhicules électriques les plus sûrs de la catégorie des véhicules haut de gamme.

À propos de Lucid Group

Lucid s'est donné pour mission d'inspirer l'adoption de l'énergie durable en créant des technologies avancées et les véhicules électriques les plus captivants, centrés sur l'expérience humaine. La première voiture de la société, Lucid Air, est une berline de luxe à la pointe de la technologie. Son design inspiré de la Californie lui procure l'espace intérieur d'un véhicule de luxe pleine grandeur, tout en conservant une empreinte extérieure de taille moyenne. Lucid Air Grand Touring dispose d'une autonomie officielle estimée par l'EPA à 516 miles et d'une puissance de 1 050 chevaux. Lucid Air est fabriquée dans l'usine de Lucid à Casa Grande, en Arizona, et la société a commencé les livraisons aux clients des États-Unis et du Canada.

Contact presse

[email protected]

Marques de commerce

Le présent communiqué contient les marques commerciales, les marques de service, les noms commerciaux et les droits d'auteur de Lucid Group, Inc. et de ses filiales et autres sociétés qui sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l'intention », « fera », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « chercher », « cibler », « continuer », « pourrait », « peut », « possible », « potentiel », « prédire » ou d'autres expressions similaires qui prédisent, projettent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations concernant des faits. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les plans et les attentes concernant le nouveau studio Lucid aux Pays-Bas, les plans concernant les ouvertures futures de nouveaux studios et centres de service, y compris le calendrier et les emplacements prévus, et les promesses de la technologie Lucid Ces déclarations sont basées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans le présent communiqué, et sur les attentes actuelles de la direction de Lucid. Ces déclarations prospectives ne sont pas destinées à servir, et ne doivent pas être invoquées par un investisseur comme une garantie, une assurance ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et peuvent différer de ces déclarations prospectives. De nombreux événements et circonstances réels sont indépendants de la volonté de Lucid. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris les facteurs discutés sous le titre « Facteurs de risque » dans la partie II, point 1A du rapport trimestriel de Lucid sur le formulaire 10-Q pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2022, ainsi que dans d'autres documents que Lucid a déposés ou déposera auprès de la Securities and Exchange Commission. Si l'un de ces risques se matérialise ou si les hypothèses de Lucid s'avèrent inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats suggérés par ces déclarations prospectives. Il peut exister d'autres risques que Lucid ne connaît pas actuellement ou que Lucid considère actuellement sans importance qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles. De plus, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les contrats ou les prévisions de Lucid concernant les événements et idées futurs à la date du présent communiqué. Lucid prévoit que des événements et des développements ultérieurs entraîneront des modifications dans les évaluations de Lucid. Cependant, bien que Lucid puisse choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, Lucid décline expressément toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les évaluations de Lucid à une date postérieure à la date de ce communiqué. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1968994/Lucid_Studio_Hilversum_Edited_6.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1968995/LM20221214_Hilversum_PR_7147.jpg

SOURCE Lucid Group