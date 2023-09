"Lücke" in der Datensicherheit bedroht Zusammenarbeit in europäischen Organisationen

IDC-Studie zeigt, dass 1 von 4 europäische Unternehmen die Datensicherheit als größtes Hindernis bei der gemeinsamen Nutzung von Daten und der Zusammenarbeit innerhalb ihres Unternehmens bezeichnet

45 % der CEOs in Europa werden im Jahr 2023 Ausgaben für Datensicherheit, -Risiko und -Compliance (Einhaltung von Vorschriften) Priorität einräumen

LONDON, 13. September 2023 /PRNewswire/ -- Mehr als ein Viertel (29 %) der europäischen Unternehmen sind nicht in der Lage, die Daten innerhalb ihrer Organisation vollständig zu nutzen, da sie mit der Datensicherheit überfordert sind, so ein IDC InfoBrief, der von Immuta gesponsert wurde.

IDC InfoBrief Reveals Data Security Gaps

Diese "Lücke" in der Datensicherheit ist darauf zurückzuführen, dass Unternehmen intern mit immer komplexeren IT- und Dateninfrastrukturen zu kämpfen haben, was zu riesigen Silos mit sensiblen Daten führt. Die Unternehmen müssen dies zusammen mit dem externen Risiko zunehmender Cyberangriffe in Europa bewältigen: 58 % der britischen Unternehmen erlebten in den letzten 12 Monaten eine Zunahme von Cyberangriffen, gefolgt von 49 % in der DACH-Region und 47 % in den nordischen Ländern.

Nach den Erkenntnissen von 108 europäischen Unternehmen steht die Datensicherheit ganz oben auf der Agenda der CEOs: 45 % von ihnen werden in diesem Jahr Ausgaben für Datensicherheit, -Risiko und -Compliance priorisieren, um eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Daten zu ermöglichen, gefolgt von Arbeitsplatzlösungen (36 %), Plattformen für Anwendungsentwicklung und -bereitstellung (35 %), Infrastruktur und Betrieb (33 %) und Automatisierungstechnologien (31 %).

Unternehmen müssen sich auch mit einem neuen blinden Fleck auseinandersetzen, der durch Schattendaten verursacht wird - ein Nebeneffekt der Datenausbreitung in der Cloud. Nur 42 % europäischer Unternehmen geben an, "zuversichtlich" oder "sehr zuversichtlich" zu sein, was ihre Fähigkeit angeht, bekannte und unbekannte sensible Daten in der öffentlichen Cloud zu entdecken und zu klassifizieren.

In der Zwischenzeit führen die sich weiter entwickelnden Datenschutzbestimmungen zu Spannungen zwischen digitaler Innovation und Datensouveränität: Nur 15 % der Unternehmen in Europa sind sehr zuversichtlich, dass sie in der Lage sind, sensible Daten zu erkennen, zu klassifizieren und sie zu schützen. Darüber hinaus liegen die größten Herausforderungen für Unternehmen bei der Einhaltung der DSGVO in der Identifizierung und Zuordnung personenbezogener Daten (41 %), der Schaffung von Datenschutz durch Design (40 %), der Datenaufbewahrung und -Löschung (38 %) und der Datensicherheit (35 %).

Im Vereinigten Königreich nannten die Unternehmen die Arbeit von zu Hause aus und hybride Arbeitsformen als oberste Priorität für die betriebliche Sicherheit im Jahr 2023, gefolgt von der Cyber-Resilienz von Systemen, dem Datenschutz, sowie der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. 58 % bezeichneten ihr Unternehmen als "zuversichtlich" oder "sehr zuversichtlich" in Bezug auf seine Fähigkeit, bekannte und unbekannte sensible Daten in der öffentlichen Cloud zu entdecken und zu klassifizieren - ein deutlicher Anstieg gegenüber dem europäischen Durchschnitt (42 %). 56 % der britischen Unternehmen werden in den nächsten 12 Monaten die Technologie für den Datenzugriff und die Datenverwaltung erweitern oder aufrüsten.

"Die Realität sieht so aus, dass Unternehmen in der Regel mit Daten arbeiten, die über mehrere Plattformen und Standorte verteilt sind, während sie sich gleichzeitig in einer sich schnell entwickelnden Datenschutz- und Regulierungslandschaft bewegen", so Colin Mitchell, Generaldirektor von Immuta. "Daten sind für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da sie Zusammenarbeit und Innovation ermöglichen und als Entscheidungsgrundlage dienen. Da die Datennutzung jedoch zunimmt, müssen Unternehmen den unbefugten Zugriff, Verstöße und Missbrauch kontrollieren. Dies führt zu einer komplexen Dynamik zwischen dem Datennutzen — der Nützlichkeit und Zugänglichkeit von Daten — und den Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen zum Schutz der Daten vor Risiken."

Mit Blick auf die Zukunft suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, das Vertrauen in ihre Systeme zu stärken, indem sie ihre Sicherheitsabläufe weiterentwickeln und ihre bestehende Umgebung mit Sicherheitstools rationalisieren: 49 % der Befragten, die im Sicherheitsbereich tätig sind, planen, die Implementierung von Datenzugangskontrollen in den nächsten 12 Monaten zu erweitern oder zu verbessern. Fast ein Drittel der europäischen Unternehmen (32 %) beabsichtigt außerdem, die Ausgaben für die Erkennung und Klassifizierung von Daten zu erhöhen, um die Herausforderungen der Komplexität zu bewältigen.

Der IDC InfoBrief zeigt auf, wie die Konvergenz zu einer Datensicherheitsplattform den Schutz sensibler Daten in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen verbessert und gleichzeitig autorisierten Benutzern die effektive Nutzung der Daten für Geschäftszwecke ermöglicht. Die vollständigen Ergebnisse des IDC-Infobrief zur Datensicherheit finden Sie hier.

Informationen zu Immuta

Immuta ermöglicht es Unternehmen, einen Mehrwert aus ihren Cloud-Daten zu ziehen, indem sie diese schützt und einen sicheren Zugang ermöglicht. Die Immuta-Datensicherheitsplattform bietet die Erkennung sensibler Daten, Sicherheit und Zugriffskontrolle, Überwachung der Datenaktivität und verfügt über tiefe Einbindungen in führende Cloud-Datenplattformen. Immuta wird heute von Fortune 500-Unternehmen und Regierungsbehörden auf der ganzen Welt zur Sicherung ihrer Daten eingesetzt. Immuta wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, MA. Um mehr über Immuta, zu erfahren, klicken Sie hier.

