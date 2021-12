Lufkin Industries erwirbt US Rod und Patriot Pump

MISSOURI CITY, Texas, 1. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Lufkin Industries („Lufkin"), ein Portfoliounternehmen von KPS Capital Partners, LP („KPS"), gab heute bekannt, dass es die Übernahme von US Rod und Patriot Pump abgeschlossen hat.

US Rod ist ein führender API-lizenzierter Hersteller und Anbieter von Produkten für die künstliche Hebung, einschließlich Saugstangen, Stangenführungen, Kupplungen, Ponystangen, Stabilisatoren und Senkstangen. US Rod stellt in seiner hochmodernen Produktionsstätte in Nappanee, IN, zu 100 % in den USA hergestellte Produkte her. US Rod hat kontinuierlich in fortschrittliche Automatisierungs- und Robotersysteme investiert, um seinen Kunden Produkte von höchster Qualität zu liefern.

Patriot Pump mit Sitz in Williston, ND, ist ein führender Anbieter von Bohrgestängeprodukten und -dienstleistungen für die führenden Öl- und Gasbetreiber in North Dakota, Montana, Colorado und Kansas.

US Rod und Patriot Pump erweitern die Möglichkeiten von Lufkin, seinen Kunden voll integrierte Gestängepumpensysteme und ein umfassendes Serviceangebot zu bieten, einschließlich Sauggestänge, Bohrlochpumpen, Balkenpumpeinheiten und Automatisierung, die alle durch Lufkins Ruf für erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit gestützt werden.

Saeid Rahimian, CEO von Lufkin, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Übernahme und Integration von US Rod und Patriot Pump in Lufkin. Diese Akquisitionen stärken das Portfolio von Lufkin an erstklassigen Produkten und Dienstleistungen und erweitern unsere hervorragenden, hocherfahrenen Teams. Wir freuen uns darauf, in Zusammenarbeit mit KPS und dessen beträchtlichem Kapital und Ressourcen die Lufkin-Plattform im Dienste unserer Kunden weiter auszubauen."

Mike Shores, Mitbegründer von US Rod und Patriot Pump, fügte hinzu: „Das gesamte Team von US Rod und Patriot Pump ist begeistert, ein Teil von Lufkin zu werden, einem legendären Unternehmen und einer legendären Marke in unserer Branche. Wir glauben, dass dies ein großartiger Schritt für unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter ist, die von der Erfahrung unseres gemeinsamen Teams, dem Markennamen Lufkin und dem umfangreichen US-amerikanischen und internationalen Vertriebsnetz profitieren werden."

Informationen zu Lufkin Industries

Lufkin mit Hauptsitz in Missouri City, Texas, ist ein weltweit führender Anbieter von Stabaufzugsprodukten, Technologien, Dienstleistungen und Lösungen, einschließlich automatisierter Steuerungs- und Optimierungsanlagen und Software für Stabaufzugsanlagen für die Öl- und Gasindustrie. Lufkin ist seit über 100 Jahren führend in der Branche und stellt in sechs Fertigungs- und Montagewerken weltweit eine komplette Reihe von Übertage-Pumpenaggregaten, Saugstabpumpen für Bohrlöcher und Automatisierungssystemen her. Lufkin verfügt über einen umfassenden globalen Servicefußabdruck, der in der gesamten ölproduzierenden Welt tätig ist. Weitere Informationen zu smartShift finden Sie unter www.lufkin.com .

