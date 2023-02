Lukka annonce la nomination de son premier responsable Europe dans le cadre d'une expansion mondiale

Lukka a nommé Ian Hurst, ancien partenaire de Mckinsey, comme premier responsable Europe.

LONDRES, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Lukka, le principal fournisseur institutionnel de logiciels et de données sur les cryptomonnaies, a nommé Ian Hurst, ancien membre du conseil consultatif de Lukka, au poste de responsable Europe. Avant d'être membre du conseil consultatif chez Lukka, Ian Hurst était partenaire chez Mckinsey, où il a longtemps dirigé le département des institutions financières. Après son expérience chez Mckinsey, il a travaillé chez IBM en tant que directeur général des services financiers mondiaux, où il était responsable de l'ensemble des relations avec les grandes sociétés de services financiers du monde entier.

Aujourd'hui basé à Londres, Ian Hurst travaillera en étroite collaboration avec les autres dirigeants de Lukka pour accroître les activités de la société sur les marchés européens. En outre, son expérience en tant que dirigeant financier mondial lui permettra de placer Lukka en position de leader dans le développement des marchés cryptofinanciers de la région.

« Je suis ravi de passer du conseil consultatif au poste de responsable Europe et de pouvoir guider Lukka, alors que nous poursuivons notre expansion européenne. Lukka dispose d'un fort potentiel pour faciliter la participation institutionnelle dans les actifs numériques dans la région, et je suis impatient de pousser l'entreprise dans cette direction. » Ian Hurst, responsable Europe.

Cette annonce fait suite à la communication de Lukka concernant l'ouverture de son bureau européen à Zug, en Suisse, ainsi qu'à la conclusion d'un accord important avec la société suisse Bitcoin Suisse, marquant l'intention de l'entreprise d'étendre sa présence européenne.

À propos de Lukka

Fondée en 2014, la société Lukka est au service des entreprises les plus matures à l'égard des risques au monde, avec des données et des solutions logicielles institutionnelles. Lukka permet de réduire le décalage entre la complexité des données blockchain et les besoins commerciaux traditionnels. Sa clientèle est constituée de bureaux d'échange et de négociation d'actifs traditionnels et cryptographiques, de comptables certifiés et de cabinets d'expertise comptable, de contrôleurs et auditeurs financiers, d'administrateurs de fonds, de mineurs, de protocoles, de particuliers et de tous types d'entreprises qui travaillent avec les cryptoactifs. Tous les produits de Lukka sont créés pour répondre aux normes institutionnelles, telles que les contrôles SOC de l'AICPA et les normes ISO, qui mettent l'accent sur l'exactitude et l'exhaustivité. Lukka est une entreprise mondiale dont le siège social est situé aux États-Unis.

