Wereldwijde uitbreiding: Lukka maakt eerste Hoofd Europa bekend

Lukka heeft Ian Hurst, voormalig partner bij McKinsey, benoemd tot hun eerste Hoofd Europa.

LONDEN, 2 februari 2023 /PRNewswire/ -- Lukka, de toonaangevende leverancier van institutionele cryptogegevens en software, heeft een voormalig lid van hun adviesraad, Ian Hurst, aangesteld in de nieuwe functie van Hoofd Europa. Voorafgaand aan zijn rol en adviserende functie bij Lukka was Hurst partner bij McKinsey & Company, waar hij lange tijd leiding heeft gegeven aan hun Financial Institutions Practice. Na zijn tijd bij McKinsey ging hij naar IBM als General Manager van Global Financial Services, waar hij verantwoordelijk was voor de relaties met grote financiële dienstverleners over de hele wereld.

Hurst, gevestigd in Londen, zal nauw samenwerken met de andere leiders van Lukka om de activiteiten op de Europese markten verder uit te breiden. Met zijn ervaring als financieel leider is hij in staat Lukka te positioneren als koploper in de ontwikkelende financiële cryptomarkten in deze regio.

"Ik ben blij met de overstap van adviseur naar Hoofd Europa, en kijk ernaar uit dat ik Lukka kan gaan begeleiden bij onze Europese uitbreiding. Lukka heeft veel kansen om institutionele betrokkenheid bij digitale assets in de regio te faciliteren en ik kijk ernaar uit om het bedrijf daar naartoe te leiden." Ian Hurst, Hoofd Europa.

Deze aankondiging volgt onmiddellijk na de bekendmaking dat Lukka een Europees kantoor opent in het Zwitserse Zug, en het bericht dat er een belangrijke overeenkomst is aangegaan met het Zwitserse bedrijf Bitcoin Suisse. Dit toont nog eens de intentie van het bedrijf om hun Europese bereik verder te vergroten.

Over Lukka:

Lukka, opgericht in 2014, levert institutionele data- en softwareoplossingen voor de meest risicovolwassen bedrijven ter wereld. Lukka overbrugt de kloof tussen de complexiteiten van blockchaindata en de traditionele bedrijfsbehoeften. Klanten zijn, onder andere, zowel traditionele als cryptohandelaren en handelsdesks, accountantskantoren, financiële auditors, fondsbestuurders, miners, protocollen, particulieren en alle andere bedrijven betrokken zijn bij crypto-assets. Alle producten van Lukka zijn gecreëerd volgens de geldende institutionele normen, zoals AICPA SOC Controls en ISO-normen, die gericht zijn op nauwkeurigheid en volledigheid. Lukka is een wereldwijd bedrijf met het hoofdkwartier in de Verenigde Staten.

