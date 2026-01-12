LUMISTAR attire une foule record au CES 2026, redéfinissant l'avenir de l'entraînement sportif

Le système TERO d'IA pour le tennis et le système CARRY d'IA pour le basket-ball sont salués par les athlètes, les entraîneurs et les leaders de l'industrie comme des éléments qui changent la donne.

LAS VEGAS, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- LUMISTAR a conclu ses débuts au CES 2026 en suscitant un engouement extraordinaire de la part des participants, des médias et des professionnels de l'industrie à travers des démonstrations en direct de ses systèmes d'entraînement de tennis et de basket-ball activés par l'IA qui ont toujours fait le plein de spectateurs tout au long du salon.

Tero and Carry at Lumistar CES

Pendant plusieurs jours de démonstrations pratiques, le stand de LUMISTAR est devenu un point de convergence pour les athlètes, les entraîneurs, les exploitants de clubs et les experts en technologie sportive, et beaucoup d'entre eux décrivent l'expérience comme un changement fondamental dans la façon dont l'entraînement sportif peut être dispensé, mesuré et développé.

Les visiteurs ont à plusieurs reprises qualifié les deux systèmes de « révolutionnaires » citant leur capacité à participer activement à un entraînement plutôt que de se contenter d'enregistrer les résultats.

Une rupture avec les machines d'entraînement traditionnelles

Pendant des décennies, la technologie de l'entraînement sportif a été caractérisée par la répétition et la programmation statique. Les machines à balles traditionnelles exécutent des exercices prédéfinis. Des dispositifs portables et des systèmes vidéo analysent les performances après la fin des sessions.

Les systèmes d'entraînement basés sur l'IA de LUMISTAR remettent en cause ce modèle.

En associant la vision par ordinateur en temps réel, la prise de décision adaptative et l'exécution sur le terrain, TERO (système d'IA pour l'entraînement au tennis) et CARRY (système d'IA pour l'entraînement au basket-ball) réagissent instantanément au comportement de l'athlète - en ajustant la difficulté, le tempo et la logique d'entraînement, coup par coup.

Les participants ont noté que ce changement transforme l'entraînement de pratique répétitive en dialogue évolutif entre l'athlète et le système, en ressemblant étroitement aux environnements compétitifs réels.

De la collecte des données à leur conservation et à l'action

L'un des avantages les plus fréquemment cités par les visiteurs au CES est la capacité des systèmes à transformer les données de performance brutes en résultats d'entraînement immédiatement exploitables.

Contrairement aux solutions traditionnelles qui génèrent des données fragmentées ou sous-utilisées, la plateforme de LUMISTAR met l'accent sur :

La conservation continue des données au fil des sessions

L'interprétation des performances en temps réel

La visualisation claire des progrès et de l'efficacité de l'entraînement

Les entraîneurs et les athlètes ont souligné que cette approche réduisait considérablement le temps d'entraînement perdu tout en accélérant l'acquisition des compétences, rendant chaque session mesurable, comparable et orientée vers un but précis.

Forte anticipation avant la commercialisation

L'intérêt pour les produits s'est étendu bien au-delà du salon. De nombreux entraîneurs professionnels, académies d'entraînement et clubs sportifs ont exprimé leur ferme intention d'adopter les systèmes dès leur disponibilité, citant leur potentiel de redéfinition des routines d'entraînement quotidiennes et de réduction de la dépendance à l'égard d'une supervision humaine constante.

« Il ne s'agit pas d'une amélioration progressive, mais d'une refonte complète de ce que doit faire l'équipement d'entraînement », a déclaré un entraîneur professionnel présent au CES.

« Pour la première fois, c'est la machine qui réagit à l'athlète, et non l'inverse. »

Prochaines étapes

Après sa présentation au CES :

TERO , le système d'IA pour l'entraînement au tennis de LUMISTAR, sera disponible en pré-commande à partir de mars 2026 , et sera disponible sur le marché à partir de mai 2026 .

, le système d'IA pour l'entraînement au tennis de LUMISTAR, sera disponible en pré-commande à partir de , et sera disponible sur le marché à partir de . CARRY, le système d'IA pour l'entraînement au basket-ball, sera lancé via Kickstarter au deuxième trimestre 2026.

LUMISTAR continuera ses démonstrations privées et ses programmes pilotes avec des institutions de formation sélectionnées dans le monde entier avant le déploiement commercial. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.lumistar.ai.

À propos de LUMISTAR

LUMISTAR est une société d'IA spécialisée dans le sport et créatrice de systèmes d'entraînement intelligents qui réagissent activement avec les athlètes en temps réel. En s'attaquant aux limites des méthodes d'entraînement traditionnelles et des machines statiques, LUMISTAR vise à accroître l'efficacité de l'entraînement, à approfondir la rétention des données et à rendre le développement athlétique de haute qualité plus accessible et plus durable.

ILLUMINEZ VOTRE JEU

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2858824/20260110221948_15_985.jpg