LUNAJETS - LUNAGROUP CHARTER COMUNICAM NÚMEROS RECORDE PARA 2022

Luna Aviation Group, empresa líder europeia de voos charter, fornece uma atualização do mercado sobre seu desempenho em 2022, refletindo um grande crescimento de suas marcas LunaJets e do LunaGroup Charter impulsionado por uma demanda sem precedentes dos clientes existentes, dos novos clientes e pelos escritórios adicionais.

O Grupo continua vendo um forte crescimento em seus vários segmentos de atividade, com receitas superiores a 45% em relação a 2021. Apesar dos retornos negativos do mercado acionista, do aumento constante da inflação e do conflito russo-ucraniano, o Grupo gerou uma receita recorde para o ano.

Crescimento em 2022

Depois de um 2021 histórico, LunaJets, a divisão charter de jatos privados do Luna Aviation Group, ultrapassou $150 milhões* de receita anual em 2022 pela primeira vez em sua história, o que representa um aumento de 40% em relação ao ano anterior. O número de voos organizados gerou mais de 12.000* movimentos, representando mais de uma aeronave decolando por hora em todo o mundo. A empresa deu as boas-vindas a mais de 1.250 novos clientes.

Durante seu segundo ano de funcionamento, LunaGroup Charter, a divisão de charter comercial do Luna Aviation Group, superou a receita anual de US$ 15 milhões* e aumentou em 290% o número de voos organizados. "Considerando a situação pós-pandêmica, particularmente a incerteza em relação à realização de eventos internacionais, e um início lento do ano, estamos radiantes com estes números e com o crescimento de nossa participação no mercado. Nossa atividade mundial nos permitiu alcançar um quarto trimestre recordista", afirma Rémi Aubin, Diretor de Vendas de Charter do LunaGroup.

Previsão para 2023

Depois de abrir novos escritórios em Londres, Paris, Riga e Mônaco nos últimos 2 anos, o Luna Aviation Group continuará se expandindo em 2023, com novos escritórios em Zurique e Madri.

No início deste mês, o Grupo abriu oficialmente sua entidade em Dubai no coração do prestigioso Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC), como parte da expansão mundial contínua e de seu compromisso com a região do Oriente Médio.

"Estou muito entusiasmado com a abertura de nosso novo escritório em Dubai. Tivemos um crescimento enorme em 2022 e esta é nossa primeira expansão fora da Europa. Representa nosso compromisso contínuo de posicionar a LunaJets como uma verdadeira líder de mercado mundial e mais próxima de nossa crescente carteira de clientes na região. A equipe está sendo treinada na sede de Genebra para prestar o mesmo serviço de excelência em qualquer lugar do mundo", afirma o Diretor do Luna Aviation Group, Alain Leboursier.

"Nosso jato privado e nossa divisão comercial estão extremamente expostos a fatores macroeconômicos, riscos políticos e volatilidade, mas estamos confiantes de poder manter uma vantagem competitiva substancial e continuar aumentando nossa participação no mercado. O Grupo nunca foi tão forte ou comercialmente astuto para acolher as mudanças e desafios do mercado", acrescentou.

*números não auditados

SOBRE LUNAJETS

LunaJets é um fornecedor líder mundial de soluções charter de jatos privados com sede em Genebra e com escritórios em Londres, Paris, Mônaco, Riga e Dubai. Com uma equipe de mais de 70 especialistas, baseada em suas tecnologias proprietárias, a LunaJets presta aconselhamento independente para reservar qualquer jato particular em qualquer lugar do mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Oferece o serviço mais flexível do mercado em todos os tipos de voos. Em 2015, LunaJets foi a primeira agente de charter a ser certificada pela ARG/US fora dos EUA. Uma certificação que mantém até hoje. A empresa foi fundada em 2007 por Eymeric Segard, atual CEO.

SOBRE LUNAGROUP CHARTER

LunaGroup Charter faz parte do Luna Aviation Group, um fornecedor líder mundial de soluções charter de jatos privados com sede em Genebra e com escritórios em Londres, Paris, Mônaco, Riga e Dubai. Com acesso a milhares de aeronaves, a divisão de Charter para Grupo oferece soluções charter de jatos comerciais para quaisquer planos de viagem no mundo inteiro. A Equipe de Charter para Grupo satisfaz todas suas necessidades de voo e reúne seu pessoal. Eventos esportivos, mostras empresariais, lançamentos de produtos, seminários ou rotações de funcionários, enquanto grupo global independente, podemos personalizar todos seus requisitos de charter com nossa ampla experiência.

