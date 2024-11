L'UNESCO ET RELAIS & CHATEAUX ANNONCENT UN PARTENARIAT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE EN HARMONIE AVEC LE VIVANT

PARIS, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- L'UNESCO et l'association Relais & Châteaux annoncent la signature d'un accord de partenariat pour mettre en place des projets communs visant à contribuer à la conservation et à l'utilisation durables de la biodiversité à travers les savoirs et les traditions d'hospitalité et de cuisine du monde.

« Le partenariat avec l'UNESCO était une évidence pour notre Association : notre objectif est d'accompagner le changement, de continuer à repenser les modèles de nos maisons afin d'associer le voyage, source d'enrichissement personnel, aux objectifs environnementaux, sociaux et sociétaux », explique Laurent Gardinier, Président de Relais & Châteaux.

« Jamais la nature ne s'est détériorée aussi rapidement au cours de l'histoire. Un million d'espèces, sur un total de huit millions actuellement identifiées, est menacé d'extinction. L'UNESCO et l'association Relais & Châteaux appellent à changer nos regards et nos pratiques liées à l'alimentation et à retrouver un équilibre entre les êtres humains et l'environnement », déclare Audrey Azoulay, Directrice Générale de l'UNESCO.

Le partenariat portera sur deux volets :

D'une part, l'UNESCO soutient les nouveaux engagements de Relais & Châteaux, « En harmonie avec le vivant : 12 engagements pour un développement durable », au service de trois grandes missions :

- préserver les traditions d'hospitalité et les cuisines du monde,

- contribuer à la protection de la biodiversité et à son développement,

- agir au quotidien pour un monde plus humain.

Grâce à leurs métiers, les 580 maisons membres du réseau Relais & Châteaux réparties dans 65 pays sont en relation quotidienne avec des communautés de toutes origines, ainsi qu'avec la nature dans toute sa diversité et son infinie richesse. C'est dans ce contexte qu'est né le partenariat entre l'UNESCO et l'Association, dont les engagements soulignent l'importance de l'interconnexion entre l'alimentation, la santé et l'environnement.

D'autre part, des projets pilotes seront menés par les membres Relais & Châteaux et des Sites UNESCO. Une charte d'engagement sera mise en place, guidée par les principes et lignes directrices de l'UNESCO, pour encadrer les projets à venir, notamment ceux qui se trouvent proches des réserves de biosphère du Programme sur l'Homme et la biosphère (MAB) et les sites du Patrimoine mondial. Les projets, destinés à être conduits par des membres Relais & Châteaux, ont pour objectif d'assurer la valorisation des Sites UNESCO, les savoirs et savoir-faire, en contribuant à la conservation et l'utilisation durables de la biodiversité, dans le respect des cultures locales et de la préservation du patrimoine naturel et culturel.

En 2025, les premiers projets pilotes seront mis en œuvre par des Membres Relais & Châteaux, situés à proximité des Sites UNESCO.

A l'origine de la collaboration entre Relais & Châteaux et l'UNESCO, se trouve Mauro Colagreco, Vice-Président, Chefs de Relais & Châteaux et Chef propriétaire du restaurant triplement étoilé Mirazur à Menton. Nommé, en novembre 2022, Ambassadeur de bonne volonté en faveur de la biodiversité par l'UNESCO pour son engagement et son implication dans la transmission des savoir-faire, le chef Colagreco travaille depuis à soutenir le Programme sur l'Homme et la Biosphère (MAB) comme à mobiliser l'intérêt et le soutien de tous sur les enjeux environnementaux. Ce partenariat entre les deux institutions qu'il promeut permet d'étendre son action à l'échelle des 580 membres de l'Association.

« Ces deux dernières années, j'ai travaillé avec l'UNESCO pour défendre la biodiversité et mobiliser le plus grand nombre sur la nécessité de protéger nos écosystèmes. Pour moi, la gastronomie est un puissant vecteur de changement et nous devons repenser fondamentalement notre manière d'aborder les systèmes d'alimentation. J'ai vite réalisé que nous devions multiplier les gardiens de la biodiversité partout dans le monde si nous voulons protéger notre planète et les espèces qui l'habitent. Le réseau Relais & Châteaux est fort de 580 propriétés qui comptent un total de 800 restaurants ; il m'a donc semblé évident de les associer à notre action », interpelle Mauro Colagreco, Vice-Président, Chefs de Relais & Châteaux.

Le Programme sur l'Homme et la biosphère de l'UNESCO est un programme scientifique intergouvernemental visant à établir une base scientifique permettant d'améliorer les relations entre les êtres humains et l'environnement. Il associe conservation, développement local, préservation du patrimoine culturel et protection des savoirs et traditions des populations locales et autochtones. Avec 759 réserves de biosphères réparties dans 136 pays, l'UNESCO protège ainsi près de 8 millions de km² d'espaces naturels — soit l'équivalent de la superficie de l'Australie — et soutient les communautés qui en bénéficient. Près de la moitié des membres de Relais & Châteaux se situent à 2 heures ou moins d'une réserve de biosphère de l'UNESCO.

À propos de Relais & Châteaux

Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 580 hôtels et restaurants d'exception dans le monde, tenus par des indépendants, exerçant le plus souvent en famille, tous animés par la passion de leur métier et très attachés à l'authenticité des relations qu'ils établissent avec leurs clients.

www.relaischateaux.com

À propos de l'UNESCO

Avec 194 États membres, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture contribue à la paix et à la sécurité en promouvant la coopération multilatérale dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture, de la communication et de l'information. L'UNESCO coordonne un réseau de plus de 2000 sites inscrits au patrimoine mondial, de réserves de biosphère et de géoparcs mondiaux ; de plusieurs centaines de villes créatives, apprenantes, inclusives et durables ; et de plus de 13 000 écoles associées, chaires universitaires, centres de formation et de recherche. Basée à Paris, l'Organisation dispose de bureaux dans 54 pays et emploie plus de 2 300 personnes. Sa Directrice générale est Audrey Azoulay.

« Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix » – Acte constitutif de l'UNESCO, 1945.

