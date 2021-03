Lunit annonce un partenariat pour intégrer sa suite de détection des anomalies thoraciques dans la suite de diagnostic par rayons X de Philips

La suite de détection thoracique Lunit INSIGHT CXR détecte avec précision 10 des anomalies les plus courantes d'une radiographie pulmonaire. Cette annonce est la dernière évolution du portefeuille d'IA de Philips en matière de diagnostic de précision, qui tire parti de cette collaboration pour obtenir de meilleurs résultats pour les patients, améliorer l'expérience des patients et du personnel, et réduire le coût des soins.

« Grâce à notre partenariat avec Philips, l'une des plus grandes sociétés de dispositifs médicaux au monde, notre IA sera à la disposition de son importante base installée mondiale », a déclaré Brandon Suh, PDG de Lunit. « Avec le début de ce partenariat, nous nous réjouissons d'élargir encore notre collaboration pour faire de la médecine fondée sur les données la nouvelle norme de soins. Lunit continuera à développer son offre actuelle d'IA, la perfectionnant de plus en plus au fil tu temps, et continuera à fournir la meilleure IA de sa catégorie. »

« Pour la plupart des patients, la radiographie est la première étape de l'imagerie diagnostique dans leur recherche d'un diagnostic définitif », a déclaré Daan van Manen, directeur général de la radiologie diagnostique chez Philips. « Les services de radiologie et leurs technologues sont continuellement sous pression. Ils sont confrontés à un nombre élevé de patients, et chaque amélioration du flux de travail peut avoir un impact important. La haute performance de l'IA de Lunit a été validée dans les principales revues cliniques pour améliorer la précision et l'efficacité du flux de travail. Notre partenariat avec Lunit pour intégrer son IA de diagnostic dans notre suite de radiologie s'étend à un ensemble de fonctions intelligentes de flux de travail dans l'interface utilisateur unifiée de radiographie Philips (Eleva), notre plateforme commune à tous nos systèmes de radiographie numérique qui permet un flux de travail fluide et efficace, axé sur le patient. »

Le logiciel d'IA de Lunit, Lunit INSIGHT CXR, est conçu pour fournir une analyse précise et instantanée des clichés de radiographie pulmonaire en cartographiant l'emplacement des observations et en affichant le calcul de son existence réelle. Il détecte avec précision 10 des anomalies les plus courantes d'une radiographie pulmonaire, classe par ordre de priorité les cas présentant des scores d'anormalité, ce qui permet un triage rapide des cas normaux et permet aux radiologues de se concentrer sur la lecture des cas anormaux. L'algorithme fonctionne avec un taux de précision de 97-99 %, ses performances étant validées dans des publications majeures telles que Radiology, JAMA Network Open, etc.

Depuis sa fondation en 2013, Lunit participe activement à des partenariats avec les principaux fournisseurs mondiaux et étend sa présence mondiale sur le marché des rayons X. Lunit INSIGHT CXR porte le label CE et est utilisée en clinique en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle attend l'autorisation de la FDA d'ici 2021.

