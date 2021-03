Lunit anuncia parceria para incorporar seu dispositivo de detecção de tórax ao aparelho de raio-x diagnóstico da Philips

O dispositivo de detecção de tórax Lunit INSIGHT CXR detecta com precisão 10 dos achados mais comuns em um raio-X de tórax. O anúncio é a extensão mais recente do portfólio da Philips de IA em diagnóstico de precisão, que aproveita esta colaboração para alcançar melhores resultados de pacientes, melhorar a experiência dos pacientes e funcionários e reduzir o custo de atendimento.

"Ao fazer parceria com a Philips, uma das maiores empresas de dispositivos médicos do mundo, nossa IA estará disponível para sua significativa base global instalada", disse Brandon Suh, CEO da Lunit. "Com o início dessa parceria, esperamos expandir ainda mais nossa colaboração para tornar a medicina orientada por dados o novo padrão de atendimento. A Lunit continuará desenvolvendo sua oferta de IA atual, tornando-a cada vez melhor com o tempo, e continuará oferecendo IA de ponta."

"Para a maioria dos pacientes, o raio-X é o primeiro passo de imagem diagnóstica em sua trajetória para um diagnóstico definitivo", disse Daan van Manen, gerente geral de diagnóstico por raio-X da Philips. "Os departamentos de radiologia e seus tecnólogos estão continuamente sob pressão. Eles enfrentam altos volumes de pacientes, e toda melhoria no fluxo de trabalho pode causar um grande impacto. O alto desempenho da IA da Lunit foi validado nas principais revistas clínicas para melhorar a precisão e eficiência do fluxo de trabalho. Nossa parceria com a Lunit para incorporar sua IA de diagnóstico a nosso aparelho de raio-X se combina com uma série de recursos inteligentes de fluxo de trabalho na Interface de Usuário Unificada de Radiografia Philips (Eleva), nossa plataforma comum em todos nossos sistemas de radiografia digital, o que permite um fluxo de trabalho tranquilo, eficiente e centrado no paciente."

O software de IA da Lunit, Lunit INSIGHT CXR, foi projetado para fornecer análises precisas e instantâneas de imagens de raio-X de tórax, mapeando a localização dos achados e exibindo o cálculo de pontuação de sua existência real. Ele detecta com precisão 10 dos achados mais comuns em um raio-X de tórax, prioriza casos com pontuação de anomalia e permite, assim, a triagem rápida de casos normais, para que os radiologistas possam se concentrar na leitura de casos anormais. O algoritmo funciona a uma taxa de precisão de 97 a 99%, com seu desempenho validado em grandes publicações, como Radiology, JAMA Network Open etc.

Desde sua fundação em 2013, a Lunit está ativamente envolvida em parcerias com os principais fornecedores globais e na expansão de sua presença global no mercado de raio-X. O Lunit INSIGHT CXR tem certificação CE e está disponível para uso clínico na Europa, Oriente Médio, América Latina, Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia. Está aguardando aprovação da FDA para 2021.

