Lunit kondigt partnerschap aan om zijn Chest Detection Suite op te nemen in de Diagnostic X-ray Suite van Philips

De INSIGHT CXR-thoraxdetectie-suite van Lunit detecteert nauwkeurig 10 van de meest voorkomende bevindingen in een thoraxfoto. De aankondiging is de nieuwste uitbreiding van Philips 'AI-portfolio op het gebied van precisiediagnostiek waarmee Philips deze samenwerking benut om betere resultaten voor patiënten te behalen, de ervaring van patiënten en medisch personeel te verbeteren en de kosten voor medische zorg te verlagen.

"Door de samenwerking met Philips, een van de grootste bedrijven op het gebied van medische apparatuur ter wereld, zal onze AI beschikbaar zijn voor een wereldwijde doelgroep", aldus Brandon Suh, CEO van Lunit. "Met de start van deze samenwerking kijken we ernaar uit om onze samenwerking verder uit te breiden om van datagedreven geneeskunde de nieuwe zorgstandaard te maken. Lunit zal blijven voortbouwen op zijn huidige AI-aanbod, het in de loop van de tijd alsmaar perfectioneren en zal doorgaan met het leveren van de allerbeste AI."

"Voor de meeste patiënten is röntgenfoto de eerste stap in de diagnostische beeldvorming op weg naar een definitieve diagnose", zegt Daan van Manen, General Manager Diagnostic X-ray bij Philips. "Radiologen staan continue onder druk. Ze hebben te maken met grote aantallen patiënten en elke verbetering in de workflows kan een grote impact hebben. Grote medische tijdschriften zoals Radiology, JAMA Network Open, enz. hebben de goede prestaties van de AI van Lunit gevalideerd om de nauwkeurigheid en efficiëntie in workflows te verbeteren. Onze samenwerking met Lunit om hun diagnostische AI in onze röntgensuite op te nemen, wordt gecombineerd met een groot aantal slimme workflow-functies in de Philips Radiography Unified User Interface (Eleva), ons gemeenschappelijke platform voor al onze digitale radiografische systemen dat een vlotte en efficiënte workflow mogelijk maakt die gericht is op de patiënt."

De AI-software van Lunit, Lunit INSIGHT CXR, is ontworpen om röntgenfoto's van de borstkas nauwkeurig en meteen te analyseren door de locatie van de bevindingen in kaart te brengen en de gescoorde berekening van het werkelijke bestaan weer te geven. Het detecteert nauwkeurig 10 van de meest voorkomende bevindingen op een röntgenfoto van de borst, geeft prioriteit aan gevallen met afwijkende scores, waardoor een snelle triage van normale gevallen mogelijk is en radiologen zich kunnen concentreren op afwijkende gevallen. Het algoritme presteert met een nauwkeurigheid van 97-99%, met zijn prestaties gevalideerd in belangrijke publicaties in onder andere de hierboven genoemde medische tijdschriften.

Sinds de oprichting in 2013 is Lunit actief betrokken geweest bij samenwerkingsverbanden met grote wereldwijde leveranciers en heeft het zijn wereldwijde aanwezigheid op het gebied van röntgen uitgebreid. Lunit INSIGHT CXR is CE-gecertificeerd en klinisch verkrijgbaar in Europa, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Het verwacht zijn goedkeuring door de FDA in 2021.

Contact:

Yunyoung Noh

+82-10-6460-9316

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1449558/Lunit_INSIGHT_CXR_detects_findings_abnormality_score_a_chest_X_ray.jpg

Related Links

https://lunit.io/



SOURCE Lunit