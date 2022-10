L'Université de Pékin remporte près de la moitié des prix lors d'un concours international de mathématiques

PÉKIN, 9 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Les étudiants et les anciens de l'Université de Pékin (PKU) ont remporté des prix importants au concours mondial de mathématiques Alibaba 2022, gagnant 35 des 77 récompenses, selon la liste des gagnants publiée le 26 septembre.

Ils se sont démarqués parmi plus de 50 000 concurrents de dizaines de pays en remportant 3 prix Or (sur 4), 2 prix Argent (sur 6) et 5 prix Bronze (sur 10), sans oublier 25 mentions honorifiques (sur 57), faisant de l'Université de Pékin l'université la plus décorée de la compétition de cette année.

West Gate of Peking University

Chen Zekun, candidat au doctorat du Beijing International Center for Mathematical Research (BICMR), PKU, Lu Weixiao et Rao Zhenghao, tous deux anciens étudiants de l'Université de Pékin, faisaient partie des quatre lauréats du prix Or. Lors de l'annonce des récompenses, les trois participants ont parlé de la relation étroite et particulière les trois ont partagé les liens forts et spéciaux qu'ils ont formés avec les mathématiques.

Pour Chen Zekun, passionné de la théorie des nombres, faire de la recherche, c'est comme tâtonner dans un labyrinthe gigantesque avec une seule sortie : en général, durant la plus grande partie de la journée, les « coureurs de labyrinthe se dirigent vers une impasse, ou errent entre une impasse et une autre. » Pourtant, Chen Zekun continue de faire toutes ses recherches avec une ardeur sans faille. « Pendant le processus, vous pouvez avoir bon nombre de moments révélateurs, ce qui rend les choses très amusantes », a-t-il ajouté.

Lu Weixiao, ancien étudiant de l'Université de Pékin qui poursuit son doctorat au MIT, a exprimé son admiration indéfectible et inébranlable pour son alma mater et pour les mathématiques. « Il n'est pas exagéré de dire que l'Université de Pékin est un paradis pour les étudiants en mathématiques », a-t-il dit en se rappelant l'environnement favorable de la PKU.

En s'appuyant sur son expérience en recherche, Rao Zhenghao a illustré pourquoi il aimait le processus de résolution de problèmes mathématiques, même s'il arrive parfois qu'il n'aboutisse à aucune solution. « J'ai trouvé la résolution de problèmes de géométrie très intéressante et relativement concrète, a-t-il expliqué. J'aime aussi l'expérience du dessin, et parfois un élément d'un graphique clair et intuitif peut éclairer ma pensée. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la topologie géométrique comme mes intérêts de recherche. »

Au tournant du siècle, une équipe de talents s'est formée à l'Université de Pékin. Faisant des percées dans le domaine des mathématiques et attirant l'attention du monde entier, elle était connue comme la « Génération d'or ». Vingt ans plus tard, la « Génération d'or » a retrouvé de son lustre avec l'émergence d'un groupe de jeunes talents prometteurs.

Dans ses félicitations aux Gagnants du concours, le directeur du BICMR et le professeur Tian Gang ont déclaré que chaque génération de mathématiciens a sa propre mission et que les nouveaux étudiants de l'Université de Pékin portent sur leurs épaules les nouvelles attentes de la société. « Ils sont à l'âge d'or de leur vie. »

Le concours mondial de mathématiques Alibaba 2022 est ouverte aux amateurs de mathématiques du monde entier. L'événement, qui a lieu chaque année depuis 2018, a attiré quelque 200 000 participants de plus de 70 pays et régions.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1910920/West_Gate_Peking_University.jpg

