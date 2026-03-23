L'université Monash et ClinChoice établissent un partenariat stratégique pour accélérer le développement clinique de traitements innovants

MELBOURNE, Australie, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'université Monash et ClinChoice Inc., une organisation de recherche clinique contractuelle mondiale de premier plan axée sur les thérapies innovantes, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique conçu pour accélérer les essais cliniques de phase précoce et mettre des innovations et des découvertes révolutionnaires en matière de santé à la portée des patients du monde entier.

Professor Robyn Ward AM, Deputy Vice-Chancellor (Research and Enterprise) (left), Kevin Xu, Chairman and CEO of ClinChoice (center), and Kerry Dyson, President, International Clinical Operations at ClinChoice (right), attended the signing ceremony to witness this milestone together.

Chaque organisation apporte des atouts bien distincts à l'innovation dans le domaine des soins de santé, et toutes deux partagent un engagement clair en faveur de l'amélioration de la santé et du bien-être des patients dans le monde entier.

Monash, l'une des 50 premières universités du monde, est la plus grande université d'Australie à posséder une présence mondiale dans la région indopacifique, en Europe et aux États-Unis.

L'université fait également partie du plus grand réseau d'essais cliniques d'Australie, qui réunit à l'échelle nationale cinq grands services de santé affiliés correspondant à plus de 7 000 lits d'hôpitaux autour de plus de 3 000 médecins généralistes. Les essais menés par l'université Monash représentent environ un quart de l'ensemble des essais cliniques réalisés en Australie et touchent une population de 4,5 millions de patients.

Cette collaboration associe l'excellence de la recherche et l'écosystème clinique internationalement reconnus de l'université Monash aux capacités mondiales de ClinChoice dans les domaines du développement, de la réglementation et de science des données, afin de soutenir une recherche de qualité centrée sur le patient en Australie et dans l'ensemble du paysage international de la recherche. L'accent sera mis en particulier sur l'accélération du développement clinique en phase précoce et sur la mise à disposition plus rapide de thérapies innovantes pour les patients.

« L'université Monash s'attache profondément à rechercher des partenariats à fort impact qui s'appuient sur nos compétences de recherche et d'innovation en matière de soins de santé », a déclaré la professeure Robyn Ward AM, vice-chancelière adjointe (recherche et entreprise). « Nous sommes fiers de notre partenariat avec ClinChoice. En combinant l'excellence de notre recherche avec les capacités mondiales de ClinChoice, nous pouvons apporter de nouvelles thérapies et technologies aux patients, tout en renforçant la collaboration entre nos chercheurs talentueux et le secteur mondial de la biotechnologie. »

« Nous sommes honorés d'officialiser ce partenariat avec l'université Monash, une institution mondialement respectée à la pointe de la science pharmaceutique », a commenté Kevin Xu, président-directeur général de ClinChoice. « Cette collaboration est un témoignage fort de la mission de ClinChoice : soutenir l'innovation grâce à des partenariats académiques et cliniques. »

« En associant notre expérience dans le domaine du développement mondial avec l'excellence de la recherche de Monash, nous ferons progresser la recherche clinique d'une manière encore plus efficace, ce qui permettra de créer un impact supérieur et de proposer plus rapidement de nouveaux traitements aux patients », a ajouté Kerry Dyson, président des activités cliniques internationales chez ClinChoice.

À propos de l'université Monash

L'université Monash, l'une des principales universités australiennes de recherche intensive, est un leader mondialement reconnu en sciences pharmaceutiques et pharmacologie.

L'université figure parmi les 50 premières universités du monde dans le classement mondial 2026 des universités QS, le classement 2026 de la durabilité QS et le classement 2025-26 US News and World Report (USNWR) des meilleures universités mondiales. Classée troisième au niveau international en pharmacie et sciences pharmaceutiques, et quatrième en pharmacie et pharmacologie, l'université Monash jouit d'une réputation internationale d'excellence en matière de recherche translationnelle dans le domaine de la santé.

Grâce à la renommée mondiale de son institut Monash des sciences pharmaceutiques, l'université Monash est à l'origine d'innovations révolutionnaires, de l'identification des cibles au développement préclinique et translationnel. Constamment classée parmi les meilleures institutions mondiales en pharmacie et pharmacologie, l'université Monash joue un rôle essentiel pour faire l'avancer les nouveaux traitements en associant la science fondamentale à une solide collaboration avec l'industrie afin de traduire la recherche en résultats concrets pour les soins de santé.

L'université abrite le Monash Technology Precinct (cité Monash de la technologie), qui réunit chercheurs, partenaires industriels et installations de classe mondiale pour stimuler la collaboration et l'innovation, créer des débouchés commerciaux et apporter des avantages significatifs à la communauté.

À propos de ClinChoice

ClinChoice est une organisation mondiale de recherche contractuelle spécialisée dans les essais cliniques, qui travaille en partenariat avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques afin de traduire l'innovation scientifique en impact clinique. Riche de plus de 30 ans d'expérience et d'activité dans plus de 15 pays en Amérique du Nord, en Europe et dans les régions indopacifique/Asie-Pacifique, ClinChoice apporte ses compétences thérapeutiques approfondies dans les domaines de l'hématologie/oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation (I & I), du cardiométabolisme et du système nerveux central (SNC). ClinChoice, qui a réalisé plus de 3 000 études au niveau mondial, peut se prévaloir d'une solide expérience de la collaboration avec des sociétés biopharmaceutiques du monde entier, au service d'une exécution rapide, innovante et de qualité des programmes en phase précoce ou tardive.

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