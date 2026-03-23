モナシュ大学とClinChoiceが戦略的提携を締結し、革新的治療法の臨床開発を共同で推進

メルボルン（オーストラリア）、2026年3月23日 /PRNewswire/ -- モナシュ大学（Monash University）と、革新的治療法に特化する世界有数の臨床開発業務受託機関（CRO）ClinChoiceは本日、戦略的パートナーシップの締結を発表しました。本提携は、早期臨床試験の推進を加速し、画期的なヘルスケアのイノベーションと研究成果を、より迅速に世界の患者へ届けることを目的としています。

両者は医療・ヘルスケア分野のイノベーションにおいて、それぞれ強みを有しています。本提携により、双方のリソースと能力を結集し、世界の患者の健康と福祉の向上に共同で取り組みます。

モナシュ大学 副学長（研究・産学連携）Robyn Ward, AM 教授（左）、ClinChoice昆翎の会長兼最高経営責任者（CEO）Kevin Xu（中央）、そしてClinChoice昆翎の国際臨床運営担当社長Kerry Dyson（右）が調印式に出席し、この重要な節目を共に目撃しました

モナシュ大学は世界トップ50に位置し、オーストラリア最大級の大学の一つです。インド太平洋地域、欧州、米国にキャンパスを構え、幅広い国際的影響力を有しています。

同大学はまた、オーストラリア最大の臨床試験体制の重要な構成要素でもあります。この体制は5つの附属医療サービス機関を包含し、7,000床を超える病床を有するとともに、全国3,000人以上の一般開業医（GP）ネットワークと連携しています。モナシュ大学が主導する臨床試験は、オーストラリア全体の臨床試験のおよそ4分の1を占め、約450万人の患者をカバーしています。

本提携では、モナシュ大学が有する研究イノベーションおよび臨床研究エコシステムにおける国際的優位性と、ClinChoiceのグローバルな臨床開発、薬事、データサイエンスの能力を統合し、オーストラリアおよびより広い国際的研究環境において、高品質で患者中心の研究を共同で推進します。両者は特に、早期臨床開発プロセスの加速に注力し、革新的治療法をより早く患者へ届けることを目指します。

モナシュ大学 副学長（研究・産学連携）Robyn Ward, AM 教授は次のように述べています：

「モナシュ大学は一貫して、インパクト志向のパートナーシップの推進に取り組み、研究および医療イノベーションにおける当大学の専門性を最大限に発揮してきました。ClinChoiceと協力関係を築けることを大変光栄に思います。当大学の研究における卓越性とClinChoiceのグローバルな強みを組み合わせることで、新たな治療法や技術をより迅速に患者へ届けるとともに、当大学の優れた研究者と世界のバイオテクノロジー産業との連携を一層強化してまいります。」

ClinChoice 会長 兼 最高経営責任者（CEO）Kevin Xu は次のように述べています：

「薬物科学分野で世界的な影響力を持つモナシュ大学とパートナーシップを結べることを大変光栄に思います。本提携は、学術と臨床の連携を通じて医薬イノベーションの発展を推進するというClinChoiceの長期的な使命を体現するものです。」

ClinChoice 国際臨床オペレーション統括 Kerry Dyson は次のように補足しています：

「ClinChoiceのグローバルな臨床開発経験と、モナシュ大学の卓越した研究力を組み合わせることで、より効率的でインパクトの高い形で臨床研究を推進し、革新的治療法の臨床応用への移行を加速していきます。」

モナシュ大学（Monash University）について

モナシュ大学は、オーストラリアを代表する研究大学の一つであり、薬物科学および薬理学分野で世界的に高い評価を得ています。

同大学は、QS世界大学ランキング2026、QSサステナビリティランキング2026、ならびに『US News & World Report（米国ニュース＆ワールド・レポート）』2025–2026年度 世界大学ランキングにおいて、いずれも世界トップ50にランクインしています。ヘルスケア研究および研究成果の社会実装（トランスレーショナル・リサーチ）において卓越した国際的評価を有し、薬学・製薬科学分野で世界第3位、薬学・薬理学分野で世界第4位に位置しています。

世界的に著名なモナシュ薬学研究所（Monash Institute of Pharmaceutical Sciences: MIPS）を基盤に、モナシュ大学は標的探索から前臨床研究、トランスレーショナル開発に至る一連のプロセス全体で、継続的に画期的なイノベーションを推進しています。同研究所は長年にわたり、薬学・薬理学研究機関として世界トップクラスに位置し、基礎科学研究と強固な産業連携を結び付けることで、研究成果の実用医療への転換を促進し、新しい治療アプローチの開発において重要な役割を果たしています。

モナシュ大学はさらに、モナシュ・テクノロジー・プレシンクト（Monash Technology Precinct）を擁しています。同拠点には研究者、産業パートナー、世界水準の設備が集積し、分野横断の協働とイノベーションを促進するとともに、ビジネス機会を創出し、地域社会に具体的な社会的・経済的価値をもたらしています。

ClinChoiceについて

ClinChoiceは、製薬会社やバイオテクノロジー企業と提携し、科学的研究革新を臨床的価値へと導く、グローバルな臨床段階のCROです。30年以上にわたる経験と、北米、欧州、インド太平洋／アジア地域の15か国以上にわたる事業展開を通じて、血液学／腫瘍学、免疫学・炎症（I&I）、心血管代謝疾患、中枢神経系（CNS）における深い治療領域の専門性を有しています。世界中で3,000件以上の臨床試験を完了し、ClinChoiceはグローバルなバイオ医薬品企業との協業において確かな実績を誇り、スピード、品質、革新性をもって初期から後期までの開発プログラムを提供しています。

SOURCE ClinChoice Inc