Monash University und ClinChoice schließen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der klinischen Entwicklung innovativer Therapien

MELBOURNE, Australien, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Monash University und ClinChoice Inc, ein weltweit führendes klinisches Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organization, CRO), das sich auf innovative Therapeutika konzentriert, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, die zum Ziel hat, klinische Studien in der Frühphase zu beschleunigen und bahnbrechende Gesundheitsinnovationen und -entdeckungen Patientinnen und Patienten weltweit zur Verfügung zu stellen.

Professor Robyn Ward AM, Deputy Vice-Chancellor (Research and Enterprise) (left), Kevin Xu, Chairman and CEO of ClinChoice (center), and Kerry Dyson, President, International Clinical Operations at ClinChoice (right), attended the signing ceremony to witness this milestone together.

Beide Organisationen bringen unterschiedliche Stärken in die Gesundheitsinnovation ein, und beide haben ein klares Engagement für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt.

Monash ist eine der Top-50-Hochschulen weltweit und die größte australische Universität mit globaler Präsenz im indo-pazifischen Raum, in Europa und in den USA.

Die Universität ist auch Teil des größten australischen Netzwerks für klinische Studien, das fünf große angeschlossene Gesundheitsdienste mit mehr als 7.000 Krankenhausbetten und ein nationales Netz von mehr als 3.000 Hausärztinnen und Hausärzten umfasst. Die von der Monash University geleiteten Studien machen etwa ein Viertel aller klinischen Studien in Australien aus und erreichen eine Patientenpopulation von 4,5 Millionen Menschen.

Die Zusammenarbeit verbindet die international anerkannte Forschungsexzellenz und das klinische Ökosystem der Monash University mit den globalen Entwicklungs-, Regulierungs- und Data-Science-Kapazitäten von ClinChoice, um qualitativ hochwertige, patientenorientierte Forschung in ganz Australien und in der gesamten internationalen Forschungslandschaft zu unterstützen. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf der Beschleunigung der frühen klinischen Entwicklung und der schnelleren Bereitstellung innovativer Therapien für Patientinnen und Patienten liegen.

„Monash engagiert sich sehr für wirkungsorientierte Partnerschaften, die unser Know-how in Forschung und Innovation im Gesundheitswesen nutzen", sagte Professorin Robyn Ward AM, Deputy Vice-Chancellor (Research and Enterprise). „Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit ClinChoice. Indem wir unsere Forschungsexzellenz mit ihren globalen Fähigkeiten kombinieren, können wir Patientinnen und Patienten neue Therapien und Technologien zur Verfügung stellen und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen unseren talentierten Forschenden und dem globalen Biotechnologiesektor stärken."

„Wir fühlen uns geehrt, diese Partnerschaft mit der Monash University, einer weltweit angesehenen Institution an der Spitze der pharmazeutischen Wissenschaft, zu formalisieren", sagte Kevin Xu, Chairman und CEO von ClinChoice. „Diese Zusammenarbeit ist ein starker Beweis für die Mission von ClinChoice, Innovationen durch akademische und klinische Partnerschaften zu unterstützen."

„Durch die Kombination unserer globalen Entwicklungserfahrung mit der exzellenten Forschung von Monash werden wir die klinische Forschung noch effizienter und wirkungsvoller vorantreiben und letztlich neue Therapien schneller zu den Patientinnen und Patienten bringen", fügte Kerry Dyson, President, International Clinical Operations bei ClinChoice, hinzu.

Informationen zur Monash-Universität

Die Monash University ist eine der führenden forschungsintensiven Universitäten Australiens und weltweit führend in den pharmazeutischen Wissenschaften und der Pharmakologie.

In den QS World University Rankings 2026, den QS Sustainability Rankings 2026 und den US News and World Report (USNWR) Best Global Universities Rankings 2025-26 belegt die Universität einen Platz unter den 50 besten Universitäten der Welt. Monash genießt international einen ausgezeichneten Ruf in der Gesundheitsforschung und translationalen Forschung und belegt international den dritten Platz in Pharmazie und pharmazeutischen Wissenschaften und den vierten Platz in Pharmazie und Pharmakologie.

Mit seinem weltweit renommierten Monash Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS) treibt Monash bahnbrechende Innovationen von der Identifizierung der Zielmoleküle über die präklinische Entwicklung bis hin zur translationalen Entwicklung voran. Monash gehört zu den weltweit führenden Einrichtungen für Pharmazie und Pharmakologie und spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung neuer Therapeutika, indem es die Grundlagenforschung mit einer starken Zusammenarbeit mit der Industrie verbindet, um die Forschung in reale Ergebnisse der Gesundheitsversorgung umzusetzen.

Die Universität beherbergt den Monash Technology Precinct, der Forschende, Industriepartner und Einrichtungen von Weltrang zusammenbringt, um die Zusammenarbeit und Innovation voranzutreiben und so kommerzielle Möglichkeiten zu schaffen und den Communities sinnvolle Vorteile zu bieten.

Informationen zu ClinChoice

ClinChoice ist ein globales, klinisches Auftragsforschungsunternehmen, das mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen zusammenarbeitet, um wissenschaftliche Innovationen in klinische Ergebnisse umzusetzen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und Niederlassungen in mehr als 15 Ländern in Nordamerika, Europa und im indisch-asiatisch-pazifischen Raum verfügt ClinChoice über fundiertes therapeutisches Fachwissen in den Bereichen Hämatologie/Onkologie, Immunologie und Entzündung, Kardiometabolika und ZNS. Mit mehr als 3.000 durchgeführten Studien weltweit kann ClinChoice eine starke Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit biopharmazeutischen Unternehmen weltweit vorweisen und sowohl Programme in der frühen als auch in der späten Phase mit Schnelligkeit, Qualität und Innovation durchführen.

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