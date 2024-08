L'UNIVERSITE NARXOZ INAUGURE A ALMATY LA PREMIERE RESIDENCE POUR ETUDIANTS DU KAZAKHSTAN

Résidence étudiante de 424 lits Emen avec des équipements de pointe

Des références environnementales solides grâce à un aménagement paysager respectueux de la biodiversité

Projet de 15 millions de dollars financé par Verny Capital

ALMATY, Kazakhstan, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- Narxoz University, une université privée de premier plan à Almaty dans la République du Kazakhstan, inaugure aujourd'hui sa résidence étudiante Emen récemment achevée.

Narxoz University

Ce projet ultramoderne de 424 lits, situé à proximité de l'université de Narxoz, est devenu la première résidence étudiante au Kazakhstan. La résidence Emen répond aux normes internationales les plus strictes, avec des équipements de pointe et une attention particulière portée au confort et au respect de l'environnement. Ce projet de 15 millions de dollars US et de 8 700 m² a été financé par Verny Capital, un des leaders de l'investissement privé au Kazakhstan, par le biais de son programme d'investissement social.

Chaque chambre dispose d'une salle de bain privée, de l'air conditionné et d'un mobilier intégré. Elles bénéficient également d'équipements communs tels que des cuisines, des buanderies, des espaces de coworking, des installations médicales et le Wi-Fi.

Le bien-être des étudiants est essentiel, et le cinquième étage abrite un jardin sur le toit de 400 m² pour la récréation et la détente, avec des plantes rares. Les logements de haute qualité joueront un rôle essentiel dans le soutien aux étudiants, en assurant leur confort, leur bien-être et leur réussite scolaire.

Les considérations environnementales ont également été prises en compte, et Emen a été construit de manière à promouvoir la biodiversité, avec plus de 100 arbres et arbustes plantés sur le site et des espaces extérieurs aménagés de manière sympathique. Les résidents locaux ont été consultés sur le projet et auront accès aux zones botaniques extérieures pour leurs loisirs, ce qui favorisera l'établissement de solides relations avec la communauté.

Sayasat Nurbek, ministre des sciences et de l'enseignement supérieur, , a commenté l'événement : "La lutte contre la pénurie de logements est la priorité absolue de notre ministère. L'année dernière, nous étions confrontés à un déficit de 27 000 places ; cette année, nous l'avons ramené à 8 000. Aujourd'hui, j'inaugure plusieurs nouveaux dortoirs, dont celui-ci à l'université de Narxoz. Les résidences étudiantes sont un concept populaire au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Turquie. Elles offrent des logements bien conçus et confortables, avec des espaces privés pour chaque étudiant et des équipements de pointe".

Bulat Utemuratov , actionnaire de l'université de Narxoz, a commenté l'événement : "Je pense que l'environnement est essentiel et qu'un logement confortable et moderne joue un rôle important dans les études et le travail. L'université de Narxoz s'est engagée à développer des infrastructures éducatives modernes. Il y a deux ans, elle a ouvert un campus rénové , aujourd'hui ce projet de logement accueille des étudiants, et nous travaillons dur pour terminer la construction d'une nouvelle école de commerce l'année prochaine. Tout cela fait partie de notre stratégie visant à faire de Narxoz l'une des principales universités de la région, reconnue au niveau international".

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2490391/Narxoz_photo.jpg