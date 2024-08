NARXOZ-UNIVERSITÄT ERÖFFNET KASACHSTANS MARKTFÜHRENDES STUDENTENWOHNHEIM IN ALMATY

424 Betten Emen-Studentenwohnheim mit führenden Annehmlichkeiten

Hohe Umweltverträglichkeit durch biodiverse Landschaftsgestaltung

15-Millionen-US-Dollar-Projekt, finanziert von Verny Capital

ALMATY, Kasachstan, 27. August 2024 /PRNewswire/ -- Narxoz University, eine herausragende private Universität in Almaty in der Republik Kasachstan, eröffnet heute ihr neu fertiggestelltes Studentenwohnheim Emen.

Das hochmoderne Projekt mit 424 Betten in der Nähe der Narxoz-Universität ist zum führenden Studentenwohnheim in Kasachstan geworden. Die Emen-Residenz ist nach den höchsten internationalen Standards mit marktführenden Annehmlichkeiten ausgestattet und legt den Schwerpunkt auf Komfort und Umweltfreundlichkeit. Das Projekt mit einer Fläche von 8.700 m² und einem Volumen von 15 Millionen US-Dollar wurde von Verny Capital, einem führenden Unternehmen für private Investitionen in Kasachstan, über sein Programm für soziale Investitionen finanziert.

Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Bad, eine Klimaanlage und Einbaumöbel. Außerdem gibt es Gemeinschaftseinrichtungen wie Küchen, Wirtschaftsräume, Coworking Spaces, medizinische Einrichtungen und Wi-Fi.

Das Wohlbefinden der Studenten steht im Vordergrund, und im fünften Stock befindet sich ein 400 m² großer Dachgarten mit seltenen Pflanzen, der der Erholung und Entspannung dient. Die qualitativ hochwertigen Unterkünfte werden eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Studierenden spielen und ihren Komfort, ihr Wohlbefinden und ihren akademischen Erfolg sicherstellen.

Auch Umweltaspekte wurden berücksichtigt, und Emen wurde so gebaut, dass die biologische Vielfalt gefördert wird. So wurden auf dem Gelände über 100 Bäume und Sträucher gepflanzt und die Außenbereiche ansprechend gestaltet. Die Anwohner wurden zu dem Projekt konsultiert und werden Zugang zu den botanischen Außenbereichen haben, um sich dort zu erholen, was die Beziehungen zwischen den Gemeinden stärkt.

Sayasat Nurbek, Minister für Wissenschaft und Hochschulbildung, , kommentierte: "Die Behebung des Wohnungsmangels hat für unser Ministerium oberste Priorität. Letztes Jahr hatten wir ein Defizit von 27.000 Plätzen, dieses Jahr haben wir es auf 8.000 reduziert. Heute eröffne ich mehrere neue Wohnheime, darunter dieses führende an der Narxoz Universität. Studentenwohnheime sind im Vereinigten Königreich, in den USA und in der Türkei ein beliebtes Konzept, das gut durchdachte, komfortable Unterkünfte mit privaten Räumen für jeden Studenten und führenden Annehmlichkeiten bietet".

Bulat Utemuratov , Anteilseigner der Narxoz Universität, kommentierte: "Ich glaube, dass das Umfeld entscheidend ist und dass komfortable, moderne Wohnungen eine wichtige Rolle beim Lernen und Arbeiten spielen. Die Narxoz-Universität setzt sich für die Entwicklung einer modernen Bildungsinfrastruktur ein. Vor zwei Jahren eröffnete sie einen renovierten Campus, heute nimmt dieses Wohnprojekt Studenten auf, und wir arbeiten hart daran, den Bau einer neuen Wirtschaftsschule im nächsten Jahr abzuschließen. All dies ist Teil unserer Strategie, Narxoz zu einer der führenden und international anerkannten Universitäten der Region zu machen."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2490391/Narxoz_photo.jpg