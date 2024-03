L'université Queen's de Belfast et MOBILion annoncent une collaboration pour faire progresser la sécurité alimentaire

CHADDS FORD, Pennsylvanie, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- L'université Queen's de Belfast (QUB) et MOBILion Systems, Inc. ont lancé un partenariat visant à faire progresser la sécurité alimentaire en mettant au point des méthodes et des outils d'essai destinés à identifier rapidement les contaminants et améliorer les technologies actuelles pour une meilleure détection. L'objectif est de garantir l'accès des consommateurs à des aliments sûrs et nutritifs, soulignant ainsi l'engagement des deux organisations en faveur de la santé publique.

Le professeur Chris Elliott, directeur fondateur du célèbre centre technologique ASSET de la QUB, et Nick Birse, maître de conférences en spectrométrie de masse à l'Institute for Global Food Security et à l'École des sciences biologiques, sont à la tête de cette initiative. Leur travail se concentre sur l'amélioration de la détection des contaminants tels que les mycotoxines et les PFAS, en s'appuyant sur les vastes bibliothèques d'échantillons et l'expertise de la QUB pour établir de nouvelles normes en matière de tests de sécurité alimentaire.

La plateforme MOBIE , connue pour sa résolution supérieure, son débit accru et sa reproductibilité inégalée, est au cœur de leurs efforts. Nick Birse a souligné l'impact de la plateforme : « Nous sommes ravis de travailler avec MOBILion et Agilent pour installer le premier instrument MOBIE au Royaume-Uni et le deuxième en Europe. Cela améliorera considérablement notre recherche sur la sécurité alimentaire au sein de l'Institute for Global Food Security de l'université Queen's de Belfast. Il a été démontré que le système MOBIE accélère les tests jusqu'à 60 fois, ce qui permet d'analyser davantage d'échantillons et d'augmenter les chances de détecter des contaminants. Sa précision accrue permet d'identifier avec plus de certitude les problèmes dans les denrées alimentaires pour les humains et les aliments pour animaux.

L'intégration d'une nouvelle plateforme de spectrométrie de masse à mobilité ionique pour petites molécules au sein du centre technologique ASSET, largement équipé, démontre un engagement à poursuivre et à améliorer la recherche qui a permis à l'université Queen's de Belfast d'être classée numéro 1 pour les sciences agricoles, vétérinaires et alimentaires (2022). Les collaborations avec des fournisseurs tels que MOBILion soutiennent notre vision d'entreprendre une recherche de pointe, en établissant des liens avec des collaborateurs du monde entier, qu'ils soient universitaires ou commerciaux », a ajouté Nick Birse.

Cette initiative promet de donner lieu à des publications conjointes, à des présentations lors de conférences et à des webinaires afin de diffuser les résultats auprès des acteurs de l'industrie et des organismes de réglementation, favorisant ainsi une communication et une collaboration continues.

