Queen's University Belfast und MOBILion kündigen Zusammenarbeit zur Förderung der Lebensmittelsicherheit an

CHADDS FORD, Pa., 14. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Queen's University Belfast (QUB) und MOBILion Systems, Inc. haben eine Partnerschaft ins Leben gerufen, um die Lebensmittelsicherheit durch innovative Testmethoden und -werkzeuge zu verbessern, die darauf abzielen, Verunreinigungen schnell zu identifizieren und die derzeitigen Technologien für eine bessere Erkennung zu verbessern. Ziel ist es, den Zugang der Verbraucher zu sicheren, nahrhaften Lebensmitteln zu gewährleisten und das Engagement beider Organisationen für die öffentliche Gesundheit zu unterstreichen.

Federführend bei dieser Initiative sind Professor Chris Elliott, Gründungsdirektor des weltberühmten ASSET-Technologiezentrums an der QUB, und Nick Birse, Dozent für Massenspektrometrie am Institut für globale Ernährungssicherheit und an der School of Biological Sciences. Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Verbesserung des Nachweises von Verunreinigungen wie Mykotoxinen und PFAS, wobei sie die umfangreichen Probenbibliotheken und das Fachwissen der QUB nutzen, um neue Standards bei der Prüfung der Lebensmittelsicherheit zu setzen.

Im Mittelpunkt ihrer Bemühungen steht die Plattform MOBIE , die für ihre hervorragende Auflösung, ihren hohen Durchsatz und ihre unübertroffene Reproduzierbarkeit bekannt ist. Nick Birse unterstreicht die Bedeutung der Plattform: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit MOBILion und Agilent bei der Installation des ersten MOBIE-Instruments in Großbritannien und des zweiten in Europa. Dies wird unsere Forschung im Bereich der Ernährungssicherheit am Institut für globale Ernährungssicherheit der Queen's University Belfast erheblich verbessern. Das MOBIE-System beschleunigt die Tests nachweislich um das bis zu 60-fache, so dass mehr Proben analysiert werden können und die Wahrscheinlichkeit des Nachweises von Verunreinigungen steigt. Die verbesserte Genauigkeit gewährleistet eine größere Sicherheit bei der Erkennung von Problemen in Lebens- und Futtermitteln."

„Die Integration einer neuen Plattform für die Ionenmobilitäts-Massenspektrometrie kleiner Moleküle in das umfangreich ausgestattete ASSET-Technologiezentrum zeigt das Engagement für die Fortführung und weitere Verbesserung der Forschung, die die Queen's University Belfast zur Nummer 1 in den Bereichen Landwirtschaft, Veterinärmedizin und Lebensmittelwissenschaften (2022) gemacht hat . Die Zusammenarbeit mit Anbietern wie MOBILion unterstützt unsere Vision, weltweit führende Forschung zu betreiben und mit Partnern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, sei es im akademischen oder im kommerziellen Bereich", fügt Nick hinzu.

Dieses Vorhaben verspricht gemeinsame Veröffentlichungen, Konferenzpräsentationen und Webinare, um die Ergebnisse an die Interessengruppen der Industrie und die Regulierungsbehörden weiterzugeben und so die laufende Kommunikation und Zusammenarbeit zu fördern.

