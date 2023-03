L'Université Tsinghua lance la « Mission conjointe internationale sur le changement climatique et la neutralité carbone » pour démontrer son engagement environnemental

PÉKIN, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- L' Université Tsinghua a lancé récemment la « Mission conjointe internationale sur le changement climatique et la neutralité carbone », démontrant ainsi son engagement en faveur de la protection de l'environnement. Tsinghua et 11 entreprises internationales, Hitachi, Toyota, MHI, bp, Rio Tinto, Volkswagen, Microsoft, IHI, Daikin, Apple et Saudi Aramco, ont parrainé une initiative environnementale au cours de l'événement. Qiu Yong, président du conseil de l'université de Tsinghua, et Tu Ruihe, responsable du bureau chinois du Programme des Nations unies pour l'environnement, étaient présents. Liu Yiqun, doyen du bureau des affaires de recherche et de développement de Tsinghua, a présidé la cérémonie de lancement.

image1

Dans son discours intitulé « Coopérer pour lutter contre le changement climatique et bâtir une meilleure patrie pour l'humanité », M. Qiu a souligné que le changement climatique et la neutralité carbone sont des problèmes majeurs auxquels tout le monde est confronté. « Face à la grave crise climatique, Tsinghua a encouragé l'initiative de la Mission conjointe internationale sur le changement climatique et la neutralité carbone. »

M. Qiu a souligné qu'une université de classe mondiale devait avoir une mission de classe mondiale, jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique et apporter des contributions grâce à des technologies de pointe. « Agissons pour prouver que nous croyons fermement en l'avenir radieux de l'humanité, promouvons la coopération internationale sur le changement climatique et la neutralité carbone, et continuons à contribuer à la construction d'une belle patrie pour l'humanité », a déclaré M. Qiu.

Dans son discours, M. Tu a déclaré que la Terre était la seule patrie de l'humanité et que la base du progrès et du succès de la gouvernance environnementale mondiale était l'adhésion au multilatéralisme et à l'esprit de coopération internationale, et que le changement climatique affectait toute la planète et ses habitants.

M. Tu a également appelé toutes les parties à prendre des mesures urgentes et plus efficaces pour mettre en œuvre les objectifs qui ont déjà été atteints et attend de cette initiative des résultats fructueux.

Le monde universitaire international a accordé une grande attention à cette mission conjointe. Toshiya Ueki, vice-président exécutif de l'université de Tohoku, et Nigel Brandon, doyen de la faculté d'ingénierie de l'Imperial College de Londres, ont salué la cérémonie par vidéo, déclarant qu'ils se réjouissaient de lutter contre le changement climatique avec des partenaires internationaux.

MM. Tu et Qiu ont remis la « Coupe des membres du Conseil » à 12 co-initiateurs de cette mission conjointe.

Les membres du Conseil ont enregistré des vidéos soulignant la valeur de cette mission conjointe et espèrent qu'elle renforcera la diffusion d'idées durables, la culture de talents neutres en carbone et l'innovation technologique afin d'apporter des solutions pratiques au changement climatique mondial et de concrétiser la vision de la communauté internationale en matière de neutralité en carbone.

La proposition de mission conjointe internationale sur le changement climatique et la neutralité carbone a été publiée au cours de la cérémonie. Elle comporte cinq éléments communs principaux : promouvoir la neutralité carbone, former des experts dans ce domaine, mener des innovations technologiques neutres en carbone, faire des démonstrations intégratives de la pratique de la neutralité carbone et promouvoir la transition de l'industrie vers la neutralité carbone. Elle invite les entreprises à collaborer en matière d'économies d'énergie, de réduction des émissions, d'innovation technologique, de transformation industrielle et de neutralité carbone.

Lors de la cérémonie, la mission conjointe a présenté ses 10 premiers projets innovants de financement de la recherche scientifique. Douze experts et universitaires compétents ont été invités à former un comité d'experts chargé de donner des conseils sur la recherche et les principales activités universitaires et de superviser la mise en œuvre des projets. Zeng Rong, vice-président de Tsinghua, et He Kebin, membre de l'Académie chinoise d'ingénierie et doyen de l'Institut pour la neutralité carbone de l'université de Tsinghua, ont remis des lettres de nomination aux membres du comité d'experts au nom de toutes les unités dirigeantes de la mission conjointe.

