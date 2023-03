PEQUIM, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Tsinghua University lançou ultimamente a "Missão Conjunta Internacional sobre Mudanças Climáticas e Neutralidade de Carbono", demonstrando seu compromisso com a proteção do meio ambiente. A Tsinghua e 11 corporações internacionais - Hitachi, Toyota, MHI, bp, Rio Tinto, Volkswagen, Microsoft, IHI, Daikin, Apple e Saudi Aramco atuaram como patrocinadores de uma iniciativa ambiental durante o evento. Qiu Yong, presidente do conselho da Tsinghua University, e Tu Ruihe, chefe do gabinete do PNUMA na China, estiveram presentes. Liu Yiqun, reitor do Escritório de Assuntos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tsinghua (Tsinghua's Research & Development Affairs Office), presidiu a cerimônia de lançamento.

Em seu discurso sobre "Cooperar para abordar as mudanças climáticas e construir uma pátria melhor para a humanidade", Qiu destacou que as mudanças climáticas e a neutralidade de carbono são questões importantes que todos enfrentam. "Diante de uma grave crise climática, Tsinghua promoveu a iniciativa da Missão Conjunta Internacional sobre Mudanças Climáticas e Neutralidade de Carbono".

Qiu enfatizou que uma universidade de classe mundial deve ter uma missão de classe mundial, desempenhar um papel de liderança na abordagem da mudança climática e fazer contribuições com tecnologias de peso. "Vamos tomar medidas para provar nossa firme crença no futuro brilhante da humanidade, promover a cooperação internacional sobre mudanças climáticas e neutralidade de carbono, e continuar a contribuir para a construção de uma bela pátria para a humanidade", disse Qiu.

Tu disse em seu discurso que a Terra é o único lar para a humanidade, comentando que a base para o progresso e o sucesso na governança ambiental global é aderir ao multilateralismo e ao espírito da cooperação internacional, e que as mudanças climáticas afetam todo o planeta e afetam todos que o habitam.

Tu também convocou todas as partes a tomar medidas urgentes e mais eficazes para implementar os objetivos que já foram alcançados e espera resultados frutíferos da iniciativa.

A academia internacional deu grande atenção à Missão Conjunta. Toshiya Ueki, vice-presidente executivo da Universidade de Tohoku (Tohoku University), e Nigel Brandon, reitor da faculdade de engenharia da Imperial College London, parabenizaram a cerimônia por vídeo, dizendo que estão ansiosos para combater as mudanças climáticas com parceiros internacionais.

Tu e Qiu concederam a "Council Member Cup" para 12 co-iniciadores da Missão Conjunta.

Os membros do conselho registraram vídeos afirmando o valor da Missão Conjunta e antecipando o fortalecimento da disseminação de ideias verdes, cultivo de talentos neutros em carbono e inovação em tecnologia para oferecer soluções práticas para as mudanças climáticas globais e concretizar a visão neutra em carbono da comunidade internacional.

A proposta da Missão Conjunta Internacional sobre Mudanças Climáticas e Neutralidade de Carbono foi divulgada durante a cerimônia. Possui cinco elementos conjuntos principais: divulgação da neutralidade de carbono, cultivo de especialistas na área, liderança em inovações tecnológicas neutras em carbono, demonstrações integrativas da prática de neutralidade de carbono e promoção da transição do setor para neutralidade de carbono. Isso incentiva as organizações a colaborarem na economia de energia, redução de emissões, inovação tecnológica, transformação industrial e neutralidade de carbono.

A Missão Conjunta lançou seus primeiros 10 projetos inovadores de financiamento de pesquisas científicas na cerimônia. Doze especialistas e acadêmicos relevantes foram convidados a formar um comitê de especialistas para aconselhar sobre pesquisas e atividades acadêmicas importantes e supervisionar a implementação do projeto. O vice-presidente da Tsinghua, Zeng Rong, e He Kebin, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia (Chinese Academy of Engineering) e reitor do instituto de neutralidade de carbono da Tsinghua University, apresentaram cartas de nomeação aos membros do comitê de especialistas em nome de todas as unidades governamentais da Missão Conjunta.

