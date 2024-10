Lupin konzentriert sich auf die Entwicklung von Inhalatoren mit Treibmitteln mit einem Treibhauspotenzial nahe Null

Die Forschungs- und Entwicklungsteams von Lupin arbeiten an Produkten mit einem Treibstoff mit nahezu Null Treibhauspotenzial

FRANKFURT, Deutschland, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der weltweit tätige Pharmakonzern Lupin Limited (Lupin) gab heute bekannt, dass er sich auf die Formulierung von Inhalatoren für die Atemwege konzentriert und ein Treibmittel mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von nahezu null einsetzt. Mit dieser Initiative sollen Patienten Druckinhalatoren zur Verfügung gestellt werden, die die gleiche Wirksamkeit und Sicherheit aufweisen und gleichzeitig die Umweltbelastung erheblich reduzieren. Dies steht im Einklang mit den Vorschriften in Europa und dem Engagement von Lupin zur Verringerung seines ökologischen Fußabdrucks.

Richard Dekhuijzen, em, Professor für Lungenheilkunde am Radboud University Medical Center in Nijmegen, Niederlande, sagte: „Die Entwicklung von Inhalatoren mit einem Treibhauspotenzial von nahezu Null dient zwei wichtigen Zielen: Erstens eine maximale Verringerung der Umweltauswirkungen und zweitens, was ebenso wichtig ist, die Verfügbarkeit dieser Medikamente für die Patienten, die diese Art von Inhalatoren wirklich benötigen, da sie keine Trockenpulverinhalatoren verwenden können.

Vinita Gupta, Geschäftsführerin, Lupin, sagte: „Wir haben uns verpflichtet, das Leben von Asthma-Patienten weltweit positiv zu beeinflussen. Unser Schwerpunkt liegt auf einer patientenorientierten, nachhaltigen Gesundheitsinnovation, die sicherstellt, dass diejenigen, die unsere pMDIs erhalten, zuverlässigen Zugang zu wirksamen Behandlungen mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt haben."

„Bei Lupin bildet Innovation den Eckpfeiler aller unserer Initiativen, und wir streben unermüdlich nach Spitzenleistungen durch kontinuierliche Verbesserungen bei all unseren Projekten, Prozessen und Produkten. In der Kategorie Atemwegserkrankungen umfasst unsere Strategie das Inhalationsportfolio mit einer beschleunigten Entwicklung von Pipeline-Produkten und Programmen zur Entwicklung grüner Treibmittel für einen frühen Erfolg."

„Wir engagieren uns für die Bewältigung von Umweltproblemen, die unsere Patienten und Gemeinden betreffen, und verfolgen aktiv entsprechende Initiativen für unsere Atemwegslösungen. Wir arbeiten daran, Standardtreibmittel in unseren Inhalationsprodukten durch Treibmittel mit nahezu null Treibhauspotenzial (GWP) zu ersetzen, was entscheidend dazu beitragen wird, unsere Position als verantwortungsbewusstes Pharmaunternehmen weiter auszubauen."

Informationen zu Lupin

Lupin Limited ist ein weltweit führendes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Mumbai, Indien, dessen Produkte in über 100 Märkten vertrieben werden. Lupin ist auf pharmazeutische Produkte spezialisiert, darunter Marken- und Generikaformulierungen, komplexe Generika, biotechnologische Produkte und pharmazeutische Wirkstoffe. Das Unternehmen genießt weltweit das Vertrauen von medizinischen Fachkräften und Verbrauchern und verfügt in Indien und den USA über eine starke Position in verschiedenen Therapiebereichen, darunter Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Infektionskrankheiten, Magen-Darm-Erkrankungen, das zentrale Nervensystem und Frauengesundheit. Lupin verfügt weltweit über 15 hochmoderne Produktionsstätten und 7 Forschungszentren sowie über 22.000 engagierte Mitarbeiter. Lupin setzt sich mit seinen Tochtergesellschaften Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health und Lupin Manufacturing Solutions für die Verbesserung der Gesundheit von Patienten ein.

