Lupin se concentre sur le développement d'inhalateurs à gaz propulseurs avec un potentiel de réchauffement planétaire proche de zéro

Les équipes de R&D (recherche et développement) de Lupin travaillent sur des produits dont le gaz propulseur a un potentiel de réchauffement climatique proche de zéro

FRANCFORT, Allemagne, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Global pharma major Lupin Limited (Lupin) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait se concentrer sur la formulation d'inhalateurs respiratoires en incorporant un agent propulseur dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est proche de zéro. Cette initiative vise à fournir aux patients des aérosols-doseurs pressurisés (pMDI) qui conservent la même efficacité et la même sécurité, tout en réduisant de manière significative leur impact sur l'environnement. Cette démarche est conforme aux réglementations en vigueur en Europe et à l'engagement de Lupin de réduire son empreinte carbone.

Richard Dekhuijzen, em, professeur de pneumologie au centre médical de l'université Radboud à Nimègue, aux Pays-Bas, a déclaré : « Le développement d'inhalateurs dont le potentiel de réchauffement planétaire est proche de zéro répond à deux objectifs majeurs : premièrement, une réduction maximale de leur impact sur l'environnement et, deuxièmement, ce qui est tout aussi important, le maintien de la disponibilité de ces médicaments pour les patients qui ont vraiment besoin de ce type d'inhalateurs, car ils ne peuvent pas utiliser d'inhalateurs à poudre sèche ».

Vinita Gupta, directrice générale de Lupin, a déclaré : « Nous sommes déterminés à avoir un impact positif sur la vie des patients asthmatiques dans le monde entier. Nous nous concentrons sur l'innovation en matière de soins de santé durables centrés sur le patient, en veillant à ce que les personnes qui reçoivent nos pMDI aient un accès fiable à des traitements efficaces avec un impact minimal sur l'environnement ».

« Chez Lupin, l'innovation est la pierre angulaire de toutes nos initiatives et nous poursuivons sans relâche l'excellence en améliorant continuellement tous nos projets, processus et produits. Dans le domaine respiratoire, notre stratégie couvre le portefeuille d'inhalation, avec un développement accéléré des produits de pipeline et des programmes de développement de gaz propulseurs verts, pour obtenir un succès rapide ».

« Nous nous engageons à relever les défis environnementaux qui affectent nos patients et nos communautés et nous poursuivons activement des initiatives pertinentes pour nos solutions respiratoires. Nous nous efforçons de remplacer les gaz propulseurs standard par des gaz dont le PRP est proche de zéro dans nos produits d'inhalation, ce qui sera fondamental pour asseoir notre position d'entreprise pharmaceutique responsable ».

À propos de Lupin

Lupin Limited est un leader pharmaceutique mondial dont le siège se trouve à Mumbai, en Inde, et dont les produits sont distribués sur plus de 100 marchés. Lupin est spécialisée dans les produits pharmaceutiques, y compris les formulations de marque et génériques, les génériques complexes, les produits biotechnologiques et les ingrédients pharmaceutiques actifs. En bénéficiant de la confiance des professionnels de la santé et des consommateurs du monde entier, l'entreprise jouit d'une position solide en Inde et aux États-Unis dans de nombreux domaines thérapeutiques, concernant notamment les maladies respiratoires, cardiovasculaires, les thérapies antidiabétiques, anti-infectieuses, gastro-intestinales, le système nerveux central et la santé des femmes. Lupin possède 15 sites de production ultramodernes et 7 centres de recherche dans le monde, ainsi qu'une main-d'œuvre dévouée de plus de 22 000 professionnels. Lupin s'engage à améliorer les résultats pour la santé des patients par le biais de ses filiales - Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health et Lupin Manufacturing Solutions.

Pour en savoir plus, visitez le site www.lupin.com ou suivez-nous sur LinkedIn https://www.linkedin.com/company/lupin

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2461104/Lupin_Logo.jpg