Luxshare-ICT annonce une performance résiliente en 2025 qui permet de renforcer sa plateforme mondiale de fabrication de précision

DONGGUAN, Chine, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (« Luxshare-ICT » ou la « société ») a officiellement publié son rapport annuel 2025, faisant état d'une solide croissance des principaux indicateurs financiers tout en continuant à renforcer sa plateforme mondiale de fabrication de précision.

En 2025, la société a réalisé des recettes d'exploitation de 332,34 milliards RMB, soit une augmentation de 23,64 % en glissement annuel. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en bourse a atteint 16,60 milliards RMB, en hausse de 24,20 % en glissement annuel, tandis que le bénéfice net hors gains et pertes non récurrents a atteint 14,17 milliards RMB, en hausse de 21,16 % en glissement annuel.

La performance de 2025 de la société a été réalisée dans un environnement externe complexe marqué par la régionalisation de la chaîne d'approvisionnement, l'incertitude de la politique commerciale, les fluctuations du coût des matières premières, l'augmentation du prix des composants de mémoire et la volatilité des taux de change. Malgré ces défis, Luxshare-ICT a maintenu des opérations stables, reflétant la résilience de sa structure commerciale diversifiée, de sa présence manufacturière mondiale, de ses capacités d'intégration verticale et de sa gestion opérationnelle disciplinée.

La direction estime que la véritable force d'une entreprise est démontrée non seulement par sa capacité à se développer durant les cycles favorables, mais aussi par sa capacité à maintenir ses performances face à l'incertitude. En 2025, Luxshare-ICT a continué à approfondir ses activités principales, à investir dans des opportunités émergentes et à renforcer les bases d'une croissance à long terme.

Un portefeuille d'activités diversifié au service d'une croissance durable

Au cours de la période considérée, Luxshare-ICT a continué de se concentrer sur trois domaines essentiels : l'électronique grand public, les communications et les centres de données et l'électronique automobile. Ces activités ont contribué collectivement à la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise et ont renforcé sa capacité à traverser les cycles du marché.

Dans le domaine de l'électronique grand public, l'entreprise a encore renforcé sa couverture de produits à scénario complet et ses capacités d'intégration verticale. Le développement d'appareils d'IA de pointe, de smartphones d'IA, de PC d'IA, d'objets connectés, d'appareils AR/VR et de produits domestiques intelligents a créé de nouvelles opportunités pour les composants de précision, les modules et les solutions au niveau du système. En intégrant les capacités ODM et les ressources R&D, Luxshare-ICT a renforcé sa capacité à soutenir les clients depuis la définition du produit, la conception industrielle et le développement du processus jusqu'à la production de masse à haut rendement et aux services de cycle de vie complet.

Dans les communications et les centres de données, le développement rapide de l'intelligence artificielle a continué à stimuler la demande d'infrastructures de calcul à haute performance. Les activités de l'entreprise dans le domaine des communications et des centres de données ont généré un chiffre d'affaires de 24,57 milliards RMB en 2025, soit une croissance de 33,81 % en glissement annuel, la marge brute s'étant améliorée de 2 points de pourcentage pour s'établir à 18,40 %. Cette activité est devenue un moteur de croissance de plus en plus important à mesure que les clients mondiaux accélèrent leurs investissements dans les serveurs IA, l'interconnexion à haut débit, la connectivité optique, la gestion thermique et les solutions de gestion de l'énergie.

Dans le domaine de l'électronique automobile, l'entreprise a réalisé des progrès significatifs dans l'expansion de ses capacités mondiales de niveau 1. Le chiffre d'affaires de l'électronique automobile a atteint 39,25 milliards RMB en 2025, soit une croissance de 185,34 % en glissement annuel, soutenue à la fois par l'expansion organique des activités et par la consolidation de Leoni. L'entreprise a continué à développer un large portefeuille couvrant les faisceaux de câbles automobiles, les connecteurs haute et basse tension, les connecteurs à grande vitesse, les systèmes de cockpit intelligents, les solutions avancées d'assistance à la conduite et les produits intelligents liés au châssis.

Le réseau mondial de fabrication renforce la résilience opérationnelle

La mondialisation reste un pilier essentiel de la stratégie à long terme de Luxshare-ICT. En 2025, l'entreprise a continué d'étendre et d'optimiser son réseau mondial de fabrication. S'appuyant sur ses capacités de production à l'étranger, au Viêt Nam et dans d'autres régions, l'intégration de Leoni a permis à l'entreprise d'étendre sa présence sur les cinq continents, avec plus de 100 sites de production dans le monde.

Cette présence mondiale permet à l'entreprise de mieux soutenir les stratégies régionales de la chaîne d'approvisionnement des clients, de fournir des livraisons localisées, d'améliorer la réactivité et de réduire l'exposition aux risques opérationnels d'une seule région. Alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales continuent d'évoluer, les capacités de fabrication et de livraison interrégionales de Luxshare-ICT sont devenues un avantage concurrentiel important.

L'intégration de Leoni représente également une étape importante dans la stratégie de mondialisation de l'entreprise dans le secteur automobile. En associant la base de clientèle mondiale et le réseau de production de Leoni aux atouts de Luxshare-ICT en matière de fabrication de précision, de gestion numérique et d'efficacité opérationnelle, la société a créé de nouvelles opportunités dans le domaine des faisceaux de câbles automobiles et, plus largement, de l'électronique automobile. Selon la direction, Leoni a amélioré sa rentabilité au cours de la première année d'intégration, ce qui constitue une base solide pour la collaboration future avec les clients du secteur automobile mondial.

L'intégration verticale et la fabrication intelligente en tant qu'avantages concurrentiels fondamentaux

La proposition de valeur de Luxshare-ICT va au-delà de l'échelle de fabrication. L'entreprise a construit une plateforme verticalement intégrée couvrant des composants de précision, des modules et des solutions au niveau du système sur de multiples marchés finaux. Ses capacités techniques couvrent l'acoustique, l'optique, l'interconnexion électrique, la gestion thermique, le magnétisme, la radiofréquence, les structures de précision et l'intégration de systèmes.

Cette large base technologique permet à l'entreprise de soutenir ses clients tout au long du cycle de vie du produit, depuis le développement du concept, la validation de la conception et le développement du processus jusqu'à la production d'essai, la production de masse et les services après-vente.

Parallèlement, Luxshare-ICT continue de faire progresser la fabrication intelligente et les opérations numériques. Grâce à l'application de systèmes numériques, d'algorithmes d'IA, de la vision artificielle, de la collecte de données basée sur l'IdO et de processus d'exploitation normalisés, l'entreprise améliore l'efficacité de la production, la cohérence de la qualité et les capacités de réplication interrégionale. Ces capacités sont d'autant plus importantes que les clients exigent une itération plus rapide des produits, un déploiement plus souple des capacités et des chaînes d'approvisionnement mondiales plus résistantes.

Des investissements disciplinés pour une croissance future

En 2025, Luxshare-ICT a continué à faire des investissements tournés vers l'avenir dans des domaines tels que les dispositifs d'IA de pointe, les centres de données d'IA, l'électronique automobile, les équipements de fabrication avancés et l'infrastructure mondiale. La direction a noté qu'une part importante des investissements en R&D de l'entreprise est consacrée aux technologies et aux produits qui devraient soutenir les futures opportunités commerciales, en particulier dans le domaine des communications et des centres de données.

L'entreprise a également souligné que son cycle de dépenses en capital a dépassé le stade de la demande maximale. Les investissements antérieurs dans les installations, les infrastructures et la construction de capacités à l'international devraient soutenir la réutilisation multi-scénarios dans les secteurs de l'électronique grand public, du calcul de l'IA et de l'automobile, améliorant ainsi l'efficacité de l'utilisation des actifs à long terme.

Perspectives

À l'avenir, Luxshare-ICT continuera à se concentrer sur sa stratégie principale de leadership technologique, d'intégration verticale, de fabrication intelligente et de livraison globale. L'entreprise renforcera sa présence dans les secteurs de l'électronique grand public, des communications et des centres de données, ainsi que de l'électronique automobile, tout en continuant à soutenir les clients mondiaux en matière d'innovation de produits et d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

Alors que l'intelligence artificielle, l'électrification, la mobilité intelligente et la régionalisation de la chaîne d'approvisionnement remodèlent l'écosystème mondial de la technologie et de la fabrication, Luxshare-ICT estime que son portefeuille d'activités diversifié, son réseau de fabrication mondial et ses capacités d'ingénierie au niveau du système permettent à la société de saisir les opportunités de croissance à long terme et de créer une valeur durable pour les clients, les partenaires et les actionnaires.

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