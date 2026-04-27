Luxshare-ICT meldet robuste Performance für 2025 und stärkt seine globale Plattform für Präzisionsfertigung

DONGGUAN, China, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Luxshare Precision Industry Co., Ltd. („Luxshare-ICT" oder das „Unternehmen") hat offiziell seinen Jahresbericht 2025 veröffentlicht, in dem es ein solides Wachstum bei den wichtigsten Finanzkennzahlen vermeldet. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine globale Plattform für Präzisionsfertigung weiter aus.

Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen Betriebseinnahmen in Höhe von 332,34 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 23,64 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Aktionärinnen und Aktionären des börsennotierten Unternehmens zurechenbare Nettogewinn erreichte 16,60 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 24,20 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während der Nettogewinn ohne einmalige Gewinne und Verluste 14,17 Mrd. RMB erreichte, was einem Anstieg von 21,16 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Ergebnisse des Unternehmens im Geschäftsjahr 2025 wurden in einem komplexen externen Umfeld erzielt, das durch die Regionalisierung der Lieferkette, handelspolitische Unsicherheiten, Schwankungen der Rohstoffkosten, Preiserhöhungen für Speicher und Wechselkursschwankungen gekennzeichnet war. Trotz dieser Herausforderungen konnte Luxshare-ICT seinen Betrieb stabil halten, was die Widerstandsfähigkeit seiner diversifizierten Geschäftsstruktur, seiner globalen Produktionsbasis, seiner vertikalen Integrationsfähigkeiten und seines disziplinierten Betriebsmanagements widerspiegelt.

Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass die wahre Stärke eines Unternehmens nicht nur in seiner Fähigkeit liegt, in günstigen Konjunkturzyklen zu wachsen, sondern auch in seiner Fähigkeit, seine Performance in unsicheren Zeiten aufrechtzuerhalten. Im Geschäftsjahr 2025 hat Luxshare-ICT seine Kerngeschäfte weiter ausgebaut, in neue Chancen investiert und die Grundlage für langfristiges Wachstum gestärkt.

Diversifiziertes Geschäftsportfolio unterstützt nachhaltiges Wachstum

Während des Berichtszeitraums konzentrierte sich Luxshare-ICT weiterhin auf drei Kernbereiche: Unterhaltungselektronik, Kommunikation und Datenzentren sowie Automobilelektronik. Diese Geschäftsbereiche trugen gemeinsam zum Umsatzwachstum des Unternehmens bei und verbesserten seine Fähigkeit, wechselnde Marktzyklen erfolgreich zu bewältigen.

Im Bereich der Unterhaltungselektronik wurde die umfassende Produktpalette für alle Anwendungsszenarien sowie die vertikale Integration weiter ausgebaut. Die Entwicklung von Edge-KI-Geräten, KI-Smartphones, KI-PCs, intelligenten Wearables, AR/VR-Geräten und Smart-Home-Produkten hat neue Möglichkeiten für Präzisionskomponenten, Module und Lösungen auf Systemebene geschaffen. Durch die Integration von ODM-Kapazitäten und F&E-Ressourcen konnte Luxshare-ICT seine Fähigkeit verbessern, seine Kunden von der Produktdefinition, dem Industriedesign und der Prozessentwicklung bis hin zur ertragreichen Massenproduktion und dem kompletten Lebenszyklus-Service zu unterstützen.

In den Bereichen Kommunikation und Rechenzentren trieb die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz die Nachfrage nach Hochleistungs-Recheninfrastrukturen weiter an. Das Kommunikations- und Rechenzentrumsgeschäft des Unternehmens erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 24,57 Mrd. RMB, was einem Wachstum von 33,81 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wobei sich die Bruttomarge um zwei Prozentpunkte auf 18,40 % verbesserte. Dieser Geschäftsbereich hat sich zu einem immer wichtigeren Wachstumstreiber entwickelt, da globale Kunden ihre Investitionen in KI-Server, Hochgeschwindigkeitsverbindungen, optische Konnektivität, Wärmemanagement- und Energieverwaltungslösungen beschleunigen.

Im Bereich Automobilelektronik erzielte das Unternehmen bedeutende Fortschritte beim Ausbau seiner globalen Tier-1-Kapazitäten. Der Umsatz mit Automobilelektronik erreichte 2025 ein Volumen von 39,25 Mrd. RMB, was einem Wachstum von 185,34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was sowohl durch die organische Expansion des Geschäfts als auch durch die Konsolidierung von Leoni unterstützt wurde. Das Unternehmen setzte die Entwicklung seines breiten Portfolios fort, das Kabelbäume für Kraftfahrzeuge, Hoch- und Niederspannungssteckverbinder, Hochgeschwindigkeitssteckverbinder, intelligente Cockpitsysteme, fortschrittliche Fahrerassistenzlösungen und intelligente fahrwerksbezogene Produkte umfasst.

Globales Produktionsnetzwerk verbessert die betriebliche Widerstandsfähigkeit

Die Globalisierung bleibt ein wichtiger Pfeiler der langfristigen Strategie von Luxshare-ICT. Im Geschäftsjahr 2025 hat das Unternehmen sein globales Produktionsnetzwerk weiter ausgebaut und optimiert. Aufbauend auf den etablierten Auslandskapazitäten in Vietnam und anderen Regionen wurde durch die Integration von Leoni die Produktionspräsenz des Unternehmens auf fünf Kontinenten mit nun mehr als 100 Produktionsstandorten weltweit weiter ausgebaut.

Diese globale Präsenz ermöglicht es dem Unternehmen, die regionalen Lieferkettenstrategien seiner Kunden besser zu unterstützen, lokal zu liefern, die Reaktionsfähigkeit zu verbessern und die Anfälligkeit für operative Risiken in einzelnen Regionen zu verringern. Da sich die globalen Lieferketten immer weiter entwickeln, sind die überregionalen Fertigungs- und Lieferkapazitäten von Luxshare-ICT zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil geworden.

Die Integration von Leoni ist auch ein wichtiger Meilenstein in der Globalisierungsstrategie des Unternehmens im Automobilbereich. Durch die Zusammenführung des weltweiten Kundenstamms und des Produktionsnetzwerks von Leoni mit den Stärken von Luxshare-ICT in den Bereichen Präzisionsfertigung, digitales Management und betriebliche Effizienz hat das Unternehmen neue Möglichkeiten im Bereich der Kabelbäume für die Automobilindustrie und der Automobilelektronik im Allgemeinen geschaffen. Nach Angaben des Managements hat Leoni bereits im ersten Jahr der Integration eine Verbesserung der Rentabilität erzielt und damit eine solide Grundlage für die künftige Zusammenarbeit mit globalen Automobilkunden geschaffen.

Vertikale Integration und intelligente Fertigung als zentrale Wettbewerbsvorteile

Das Wertangebot von Luxshare-ICT geht über den Produktionsmaßstab hinaus. Das Unternehmen hat eine vertikal integrierte Plattform aufgebaut, die Präzisionskomponenten, Module und Lösungen auf Systemebene für verschiedene Endmärkte umfasst. Seine technischen Fähigkeiten umfassen die Bereiche Akustik, Optik, elektrische Verbindungstechnik, Wärmemanagement, Magnetik, Hochfrequenz, Präzisionsstrukturen und Systemintegration.

Diese breite technologische Basis ermöglicht es dem Unternehmen, Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu unterstützen, von der frühen Konzeptentwicklung, der Designvalidierung und der Prozessentwicklung bis hin zur Versuchsproduktion, der Massenproduktion und dem Kundendienst.

Gleichzeitig treibt Luxshare-ICT die intelligente Fertigung und den digitalen Betrieb weiter voran. Durch den Einsatz von digitalen Systemen, KI-Algorithmen, maschinellem Sehen, IoT-gestützter Datenerfassung und standardisierten Betriebsprozessen verbessert das Unternehmen die Produktionseffizienz, die Qualitätskonsistenz und die Übertragbarkeit der Prozesse auf andere Standorte und Regionen. Diese Fähigkeiten sind besonders wichtig, da die Kunden schnellere Produktiterationen, eine flexiblere Kapazitätsbereitstellung und stabilere globale Lieferketten verlangen.

Disziplinierte Investitionen für zukünftiges Wachstum

Im Geschäftsjahr 2025 tätigte Luxshare-ICT weiterhin zukunftsweisende Investitionen in Bereichen wie Edge-KI-Geräte, KI-Rechenzentren, Automobilelektronik, fortschrittliche Fertigungsanlagen und globale Infrastruktur. Die Geschäftsleitung wies darauf hin, dass ein erheblicher Teil der F&E-Investitionen des Unternehmens in Technologien und Produkte fließt, von denen erwartet wird, dass sie zukünftige Geschäftsmöglichkeiten unterstützen, insbesondere in den Bereichen Kommunikation und Rechenzentren.

Das Unternehmen betonte auch, dass sein Investitionszyklus die Phase des größten Bedarfs überschritten hat. Frühere Investitionen in Anlagen im Ausland, Infrastruktur und Kapazitätsaufbau sollen die Wiederverwendung in verschiedenen Szenarien in den Bereichen Unterhaltungselektronik, KI-Computing und Automobilbau unterstützen und die langfristige Effizienz der Anlagennutzung verbessern.

Ausblick

Luxshare-ICT wird sich auch in Zukunft auf seine Kernstrategie der Technologieführerschaft, der vertikalen Integration, der intelligenten Fertigung und der globalen Lieferung konzentrieren. Das Unternehmen wird seine Präsenz in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Kommunikation und Datenzentren sowie Automobilelektronik weiter ausbauen und gleichzeitig seine globalen Kunden bei Produktinnovationen und der Optimierung der Lieferkette unterstützen.

Da künstliche Intelligenz, Elektrifizierung, intelligente Mobilität und die Regionalisierung der Lieferketten die globale Technologie- und Produktionslandschaft umgestalten, ist Luxshare-ICT davon überzeugt, dass sein diversifiziertes Geschäftsportfolio, sein globales Produktionsnetzwerk und seine technischen Fähigkeiten auf Systemebene das Unternehmen in die Lage versetzen, langfristige Wachstumschancen zu nutzen und nachhaltige Werte für Kunden, Partner und Aktionäre zu schaffen.

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