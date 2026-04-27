-Luxshare-ICT informa de un sólido rendimiento en 2025, reforzando su plataforma global de fabricación de precisión

DONGGUAN, China, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Luxshare Precision Industry Co., Ltd. ("Luxshare-ICT" o la "Compañía") publicó oficialmente su Informe Anual 2025, en el que reporta un sólido crecimiento en los principales indicadores financieros, al tiempo que continúa fortaleciendo su plataforma global de fabricación de precisión.

En 2025, la Compañía alcanzó unos ingresos operativos de 332.340 millones de RMB, lo que representa un incremento interanual del 23,64%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada ascendió a 16.600 millones de RMB, un 24,20% más que el año anterior, mientras que el beneficio neto, excluyendo ganancias y pérdidas no recurrentes, alcanzó los 14.170 millones de RMB, un incremento del 21,16% interanual.

El rendimiento de la Compañía en 2025 se logró en un entorno externo complejo, marcado por la regionalización de la cadena de suministro, la incertidumbre en la política comercial, las fluctuaciones en los costes de las materias primas, el aumento de los precios de la memoria y la volatilidad del tipo de cambio. A pesar de estos desafíos, Luxshare-ICT mantuvo operaciones estables, lo que refleja la resiliencia de su estructura empresarial diversificada, su presencia global en la fabricación, sus capacidades de integración vertical y su gestión operativa disciplinada.

La dirección considera que la verdadera fortaleza de una empresa se demuestra no solo por su capacidad de crecer en ciclos favorables, sino también por su capacidad para mantener un buen desempeño en tiempos de incertidumbre. En 2025, Luxshare-ICT continuó consolidando sus negocios principales, invirtiendo en oportunidades emergentes y reforzando las bases para el crecimiento a largo plazo.

Una cartera de negocios diversificada que respalda el crecimiento sostenible

Durante el período del informe, Luxshare-ICT continuó enfocándose en tres áreas clave: electrónica de consumo, comunicaciones y centros de datos, y electrónica automotriz. Estos negocios, en conjunto, contribuyeron al crecimiento de los ingresos de la compañía y mejoraron su capacidad para adaptarse a los ciclos del mercado.

En electrónica de consumo, la empresa reforzó aún más su cobertura integral de productos y sus capacidades de integración vertical. El desarrollo de dispositivos de IA de borde, teléfonos inteligentes con IA, PC con IA, dispositivos portátiles inteligentes, dispositivos de realidad aumentada/virtual y productos para el hogar inteligente ha generado nuevas oportunidades para componentes de precisión, módulos y soluciones a nivel de sistema. Mediante la integración de capacidades de diseño y fabricación de diseño original (ODM) y recursos de I+D, Luxshare-ICT mejoró su capacidad para brindar soporte a los clientes desde la definición del producto, el diseño industrial y el desarrollo de procesos hasta la producción en masa de alto rendimiento y los servicios de ciclo de vida completo.

En el sector de las comunicaciones y los centros de datos, el rápido desarrollo de la inteligencia artificial continuó impulsando la demanda de infraestructura informática de alto rendimiento. El negocio de comunicaciones y centros de datos de la empresa alcanzó unos ingresos de 24.570 millones de RMB en 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 33,81 %, con un margen bruto que mejoró en 2 puntos porcentuales hasta el 18,40 %. Este negocio se ha convertido en un motor de crecimiento cada vez más importante, a medida que los clientes globales aceleran la inversión en servidores de IA, interconexión de alta velocidad, conectividad óptica, gestión térmica y soluciones de gestión de energía.

En el sector de la electrónica automotriz, la Compañía logró avances significativos en la expansión de sus capacidades globales de Nivel 1. Los ingresos provenientes de la electrónica automotriz alcanzaron los 39.250 millones de RMB en 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 185,34%, impulsado tanto por la expansión orgánica del negocio como por la consolidación de Leoni. La Compañía continuó desarrollando una amplia cartera que abarca arneses de cableado automotriz, conectores de alta y baja tensión, conectores de alta velocidad, sistemas inteligentes para cabinas, soluciones avanzadas de asistencia al conductor y productos inteligentes relacionados con el chasis.

Red de fabricación global que mejora la resiliencia operativa

La globalización sigue siendo un pilar fundamental de la estrategia a largo plazo de Luxshare-ICT. En 2025, la Compañía amplió y optimizó aún más su red de fabricación global. Aprovechando su capacidad establecida en el extranjero, en Vietnam y otras regiones, la integración de Leoni extendió aún más la presencia de fabricación de la Compañía en los cinco continentes, con más de 100 centros de producción en todo el mundo.

Esta presencia global permite a la Compañía brindar un mejor soporte a las estrategias regionales de la cadena de suministro de sus clientes, ofrecer entregas localizadas, mejorar la capacidad de respuesta y reducir la exposición a riesgos operativos específicos de cada región. A medida que las cadenas de suministro globales continúan evolucionando, las capacidades de fabricación y entrega interregionales de Luxshare-ICT se han convertido en una importante ventaja competitiva.

La integración de Leoni también representa un hito importante en la estrategia de globalización automotriz de la Compañía. Al combinar la consolidada base de clientes y la red de producción global de Leoni con las fortalezas de Luxshare-ICT en fabricación de precisión, gestión digital y eficiencia operativa, la Compañía ha creado nuevas oportunidades en el sector de los arneses de cableado automotriz y la electrónica automotriz en general. Según la gerencia, Leoni logró una mejora en la rentabilidad durante el primer año de integración, lo que proporciona una base sólida para la colaboración futura con clientes de automoción globales.

Integración vertical y fabricación inteligente como ventajas competitivas clave

La propuesta de valor de Luxshare-ICT va más allá de la escala de fabricación. La empresa ha desarrollado una plataforma integrada verticalmente que abarca componentes de precisión, módulos y soluciones a nivel de sistema para diversos mercados finales. Sus capacidades técnicas incluyen acústica, óptica, interconexión eléctrica, gestión térmica, magnetismo, radiofrecuencia, estructuras de precisión e integración de sistemas.

Esta sólida base tecnológica permite a la empresa proporcionar soporte a sus clientes durante todo el ciclo de vida del producto, desde el desarrollo inicial del concepto, la validación del diseño y el desarrollo de procesos hasta la producción de prueba, la producción en masa y los servicios posventa.

Al mismo tiempo, Luxshare-ICT continúa impulsando la fabricación inteligente y las operaciones digitales. Mediante la aplicación de sistemas digitales, algoritmos de IA, visión artificial, recopilación de datos habilitada por IoT y procesos operativos estandarizados, la empresa mejora la eficiencia de la producción, la consistencia de la calidad y la capacidad de replicación entre regiones. Estas capacidades son especialmente importantes, ya que los clientes requieren una iteración de productos más rápida, una implementación de capacidad más flexible y cadenas de suministro globales más resilientes.

Inversión disciplinada para el crecimiento futuro

En 2025, Luxshare-ICT continuó realizando inversiones con visión de futuro en áreas como dispositivos de IA de borde, centros de datos de IA, electrónica automotriz, equipos de fabricación avanzada e infraestructura global. La dirección señaló que una parte significativa de la inversión en I+D de la compañía se dirige a tecnologías y productos que se espera que respalden futuras oportunidades de negocio, particularmente en comunicaciones y centros de datos.

La compañía también destacó que su ciclo de gastos de capital ha superado la fase de máxima demanda. Se espera que las inversiones previas en instalaciones, infraestructura y construcción de capacidad en el extranjero respalden la reutilización en múltiples escenarios en los negocios de electrónica de consumo, computación de IA y automoción, mejorando la eficiencia de la utilización de activos a largo plazo.

Mirando hacia el futuro

De cara al futuro, Luxshare-ICT seguirá centrada en su estrategia principal de liderazgo tecnológico, integración vertical, fabricación inteligente y distribución global. La compañía reforzará aún más su presencia en electrónica de consumo, comunicaciones y centros de datos, y electrónica automotriz, al tiempo que continuará apoyando a sus clientes globales en la innovación de productos y la optimización de la cadena de suministro.

A medida que la inteligencia artificial, la electrificación, la movilidad inteligente y la regionalización de la cadena de suministro transforman el panorama tecnológico y manufacturero global, Luxshare-ICT confía en que su cartera de negocios diversificada, su red de fabricación global y sus capacidades de ingeniería a nivel de sistema la posicionan para aprovechar las oportunidades de crecimiento a largo plazo y crear valor sostenible para clientes, socios y accionistas.

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