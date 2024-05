Luxury Atelier Maison Happiness (LAMH) schließt sich mit Shiji zusammen, um das Erlebnis für Luxusgäste neu zu definieren

BANGKOK, 7. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Luxury Atelier Maison Happiness (LAMH) ist stolz darauf, ein bahnbrechendes Geschäftsmodell vorzustellen, das darauf ausgelegt ist, die Rentabilität zu fördern und das Umsatzwachstum zu beschleunigen und gleichzeitig neue Maßstäbe in der Luxusbranche zu setzen. LAMH revolutioniert Luxuserlebnisse unter der visionären Führung von Deepak Ohri, indem es sie mit dem menschlichen Geist in Einklang bringt. Dadurch sorgt es für beachtliche finanzielle Ergebnisse und die Anerkennung der Kunden.

Als Reaktion auf die deutliche Zunahme von ertraglosen Aktiva im Hotel- und Gaststättengewerbe hat sich LAMH als die entscheidende Lösung herauskristallisiert. Sie definiert nicht nur Luxus neu, sondern steigert auch den Immobilienwert des Unternehmens erheblich, indem maßgeschneiderte Erfahrungen und deren Wahrnehmung meisterhaft miteinander verbunden werden.

Der strategische Schwerpunkt von LAMH liegt auf der Erhöhung der Rentabilität, der Verbesserung der Einnahmeströme, der Verwirklichung branchenführender Innovationen, der Maximierung der Einnahmen und Gewinne pro Zimmer und der deutlichen Verbesserung des Gästeerlebnisses im Einklang mit der Markenvision.

„LAMH ist die Lösung von der Idee bis zur Ausführung. Wir dienen als Navigationssystem und strategischer Leitfaden, der Luxusunternehmen zu Spitzenleistungen führt, indem wir uns auf die Maximierung ihrer Gewinne pro Zimmer konzentrieren", erklärte Deepak Ohri.

Die Unternehmensstrategie basiert auf Kundenfeedback, Datenanalyse und strategischen Maßnahmen, um die wichtigsten Probleme, die das Unternehmenswachstum behindern, zu identifizieren und zu lösen. Durch ein tiefes Verständnis und die Erfüllung der einzigartigen Bedürfnisse und Wünsche seiner Kunden und durch die Nutzung der integrierten Technologielösungen von Shiji, von PMS, POS und Guest Intelligent Platforms, wird LAMH erfolgreich jeden Aspekt des Luxuserlebnisses, von der Interaktion mit dem Gast bis hin zur betrieblichen Effizienz, verbessern. Dabei bleibt die wahre Essenz eines jeden Unternehmens erhalten.

LAMH Studio ist ein weiterer Bereich, in dem das Unternehmen glänzt und Dienstleistungen anbietet, die Hotels bei der Einführung herausragender neuer kulinarischer Konzepte/Erlebnisse unterstützen. Nach strengen Standards für Exzellenz und Kreativität liefert LAMH komplette gastronomische Erlebnisse von der Konzeptentwicklung bis hin zur Menügestaltung, die durch die innovativen Gastronomielösungen von Shiji für eine reibungslose Interaktion mit den Kunden verbessert werden. LAMH Studio zeichnet sich auch durch seine individuellen Restaurantdesigns aus, die den einzigartigen Charakter und die Philosophie der jeweiligen Marke widerspiegeln.

„In mehr als 30 Jahren intensiver Beschäftigung mit dem Luxussektor habe ich ein echtes Verständnis dafür entwickelt, was anspruchsvolle Kunden wirklich fesselt und bindet. Um sich in diesem wettbewerbsintensiven Bereich abzuheben, muss man Kühnheit, Einzigartigkeit und einen unaufhörlichen Drang nach Kreativität an den Tag legen. Es geht darum, ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten, das die Erwartungen der Kunden nicht nur erfüllt, sondern übertrifft und damit sicherstellt, dass sie nicht nur einmal kommen, sondern immer wieder zurückkehren", so Deepak Ohri. „Es geht nicht nur darum, Luxus zu bieten, sondern eine unvergessliche Reise zu gestalten, die dem Bedürfnis der Kunden nach Exklusivität und edlen Details entgegenkommt."

„Wir freuen uns über unsere Zusammenarbeit mit LAMH. Gemeinsam vereinen wir den maßgeschneiderten Service von LAMH mit der am Gast ausgerichteten Technologie von Shiji, einschließlich unseres Cloud PMS für die Luxushotellerie, um das Gästeerlebnis auf ein noch nie dagewesenes Niveau zu heben. Diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement für Innovation und die Gestaltung der Zukunft der Luxushotellerie wider, in der jede Interaktion nicht nur unvergesslich, sondern wirklich transformativ ist", erklärte Nikkie Singh, leitender Vizepräsident von Shiji für Asien-Pazifik und den Nahen Osten.

LAMH bietet Hoteleigentümern/Investoren und Managementgesellschaften Beratungs- und Consultingleistungen zur Steigerung von Umsatz und Rentabilität pro belegtem Zimmer sowie zeitlose Gastronomiekonzepte.

Informationen zu LAMH:

Luxury Atelier Maison Happiness (LAMH) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Luxushotellerie, das sich der Bereitstellung innovativer Lösungen zur Steigerung der Rentabilität und der betrieblichen Exzellenz verschrieben hat. LAMH besitzt Niederlassungen in Thailand und den Vereinigten Staaten und arbeitet mit institutionellen Investoren und Immobilieneigentümern zusammen, um den Ertrag pro verfügbarem Zimmer zu optimieren und die finanzielle Gesamtleistung zu verbessern. LAMH ist ein Unternehmen, das von der Idee bis zur Verwirklichung innovative Konzepte für Speisen und Getränke anbietet, die zur Steigerung des TRevPAR (Gesamtumsatz pro verfügbarem Zimmer) beitragen. Durch die Anpassung der Markenidentität an die Markterwartungen stellt LAMH sicher, dass Hoteleigentümer, institutionelle Investoren und Hotelmanagementgesellschaften ein nachhaltiges finanzielles Wachstum und eine starke Wettbewerbsposition auf dem globalen Markt erreichen.

Informationen zu Shiji

Shiji ist ein multinationales Technologieunternehmen, das Softwarelösungen und Dienstleistungen für Unternehmen in der Hotellerie, in der Gastronomie, im Einzelhandel und in der Unterhaltungsbranche anbietet. Das Spektrum reicht von Technologieplattformen für die Hotellerie, Lösungen für die Verwaltung von Hotelimmobilien, Systemen für die Gastronomie und den Einzelhandel bis hin zu Zahlungsgateways, Datenmanagement, Spa- und Aktivitätenmanagement, Online-Reputationsmanagement, Online-Vertrieb und mehr. Shiji wurde 1998 als Anbieter von Netzwerklösungen für Hotels gegründet. Das Unternehmen beschäftigt heute über 5.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Tochtergesellschaften und besitzt Marken in über 31 Ländern, mit denen mehr als 91.000 Hotels, 200.000 Restaurants und 600.000 Einzelhandelsgeschäfte bedient werden.

