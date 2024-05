Luxury Atelier Maison Happiness (LAMH) s'associe à Shiji pour redéfinir l'expérience des clients de luxe

BANGKOK, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Luxury Atelier Maison Happiness (LAMH) est fière de dévoiler un modèle commercial révolutionnaire conçu pour favoriser la rentabilité et accélérer la croissance des revenus, tout en établissant de nouvelles références dans l'industrie du luxe. Sous la direction visionnaire de Deepak Ohri, LAMH est en train de révolutionner les expériences de luxe, en les alignant sur l'esprit humain et en obtenant des résultats financiers substantiels et la reconnaissance des clients.

En réponse à une nette augmentation des actifs non performants dans le secteur de l'hôtellerie, LAMH s'est imposée comme la solution essentielle, reliant de manière experte les expériences personnalisées et sa perception qui non seulement redéfinit le luxe, mais augmente considérablement la valeur immobilière des organisations.

LAMH met un accent stratégique sur l'augmentation de la rentabilité, l'amélioration des flux de revenus, la réalisation d'innovations à la pointe de l'industrie, la maximisation des revenus et des profits par chambre et l'amélioration considérable de l'expérience des clients, conformément à la vision de la marque.

« LAMH est une solution « de l'idée à l'exécution ». Nous servons de système de navigation et de guide stratégique qui oriente les entreprises du luxe vers l'excellence en mettant l'accent sur la maximisation de leurs profits par chambre », a déclaré Deepak Ohri.

La stratégie de l'entreprise repose sur les commentaires des clients, l'analyse des données et les actions stratégiques visant à identifier et à résoudre les principaux problèmes qui entravent la croissance de l'entreprise. En comprenant parfaitement les besoins et les désirs uniques de ses clients, en y répondant et en s'appuyant sur les solutions technologiques intégrées de Shiji (PMS, POS et Guest Intelligent Platforms), LAMH améliorera avec succès chaque aspect de l'expérience du luxe, des interactions avec les clients à l'efficacité opérationnelle, tout en préservant l'essence même de chaque entreprise.

LAMH Studio est un autre domaine dans lequel l'entreprise se distingue, en offrant des services conçus pour aider les hôtels à lancer de nouveaux concepts/expériences culinaires exceptionnels. En respectant des normes rigoureuses d'excellence et de créativité, LAMH propose des expériences culinaires complètes, du développement de concepts à la conception de menus, le tout renforcé par les solutions innovantes de Shiji F&B pour des interactions harmonieuses avec les clients. LAMH Studio se distingue également par la conception de restaurants personnalisés qui reflètent le caractère unique et la philosophie de chaque marque.

« Avec plus de 30 ans d'engagement profond dans le secteur du luxe, j'ai acquis une compréhension aiguë de ce qui captive et retient vraiment les clients exigeants. Pour se démarquer dans ce domaine concurrentiel, il faut faire preuve d'audace, d'originalité et d'une créativité sans faille. Il s'agit d'offrir une expérience inégalée qui ne se contente pas de répondre aux attentes des clients, mais les dépasse, afin qu'ils ne se contentent pas d'une seule visite, mais qu'ils soient incités à revenir à plusieurs reprises », a déclaré Deepak Ohri. « Il ne s'agit pas simplement d'offrir du luxe. Il s'agit de créer un voyage inoubliable qui vibre profondément avec le besoin/le désir d'exclusivité et de détails du consommateur. »

Nous sommes ravis de notre collaboration avec LAMH. Ensemble, nous combinons le service sur mesure de LAMH avec la technologie de Shiji axée sur le client, y compris notre PMS Cloud dédié au secteur de l'hôtellerie de luxe, afin d'élever l'expérience du client à des niveaux d'excellence sans précédent. Ce partenariat reflète notre volonté commune d'innover et de façonner l'avenir de l'hôtellerie de luxe, où chaque interaction n'est pas seulement mémorable mais véritablement transformatrice », a déclaré Nikkie Singh, vice-président principal de Shiji pour l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient.

LAMH propose aux propriétaires d'hôtels, aux investisseurs et aux sociétés de gestion des services de conseil pour augmenter les revenus et la rentabilité par chambre occupée, ainsi que des concepts intemporels en matière de restauration.

À propos de LAMH :

Luxury Atelier Maison Happiness (LAMH) est un leader dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, qui s'engage à fournir des solutions innovantes pour favoriser la rentabilité et l'excellence opérationnelle. Avec des bureaux en Thaïlande et aux États-Unis, LAMH travaille en partenariat avec des investisseurs institutionnels et des propriétaires de biens immobiliers afin d'optimiser les revenus par chambre disponible et d'améliorer les performances financières globales. LAMH est une entreprise qui travaille de l'idée à l'exécution, et propose des concepts innovants de restauration et de boissons qui contribuent à augmenter le TRevPAR (revenu total par chambre disponible). En alignant l'identité de la marque sur les attentes du marché, LAMH s'assure que les propriétaires d'hôtels, les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion hôtelière atteignent une croissance financière durable et une position concurrentielle forte sur le marché mondial.

À propos de Shiji

Shiji est une société technologique multinationale qui fournit des solutions logicielles et des services aux entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la vente au détail et du divertissement, allant des plateformes technologiques pour l'hôtellerie aux solutions de gestion des propriétés hôtelières, en passant par les systèmes de vente au détail et de restauration, les passerelles de paiement, la gestion des données, la gestion des spas et des activités, la gestion de la réputation en ligne, la distribution en ligne et bien d'autres encore. Fondée en 1998 en tant que fournisseur de solutions de réseau pour les hôtels, Shiji compte aujourd'hui plus de 5 000 employés dans plus de 80 filiales et marques dans plus de 31 pays, au service de plus de 91 000 hôtels, 200 000 restaurants et 600 000 points de vente au détail.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2400350/LAMH_Pink_Logo_Dark_Logo.jpg