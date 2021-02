Luxusní resort Tye Warnera, Las Ventanas, nově poskytuje svým hostům testování na COVID

Pětihvězdičkový hotel hotelové a resortové sítě Tye Warnera (Ty Warner Hotels & Resorts) nabízí vlastní lékaře pro provádění testů na COVID

SAN JOSÉ DEL CABO, Mexiko, 16. února 2021 /PRNewswire/ -- Vedení luxusního letoviska Las Ventanas al Paraíso oznámilo, že v reakci na požadavky Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) na testování na COVID-19 všech zahraničních cestovatelů vstupujících na půdu Spojených států amerických, uzavřelo dohodu se soukromým poskytovatelem zdravotní péče – BlueNet Hospitals – o vytvoření testovací kliniky přímo v prostorech resortu.

Dohodou byla navázána spolupráce mezi Rosewood resortem Las Ventanas al Paraíso, který vlastní společnost Ty Warner Hotels & Resorts, a jedním z předních systémů soukromé zdravotní péče v Los Cabos. Pro hosty to znamená větší pohodlí a klid na duši, díky čemuž si budou moci svůj pobyt v letovisku náležitě užít i v dnešní době.

„Naši hosté chtějí a zaslouží si oddychnout od záležitostí, s kterými se v dnešní napjaté době potýkají. Las Ventanas je přesně takovým útočištěm, které to umožňuje," uvedl Ty Warner, majitel Las Ventanas al Paraíso.

Antigenní testy na COVID-19 budou poskytovány zdarma všem hostům, kteří budou v Las Ventanas ubytováni minimálně tři noci. Testy budou prováděny proškolenými bilingvními lékaři a sestrami ze společnosti BlueNet a budou k dispozici 24 hodin denně. Za příplatek jsou k dispozici i dostatečně rychlé PCR testy. Při přihlašování k pobytu zajistí vyhrazení zaměstnanci hotelu datum a čas testování každého z hostů.

Jako preventivní opatření pro hosty, kteří budou potřebovat zajistit povinnou karanténu, má místní klinika k dispozici čtyři prostorná a odlehlá apartmá. Resort Las Ventanas, který se drží svého závazku zajistit ještě větší pocit bezpečí všem hostům a spolupracovníkům, nabídne v těchto soukromých prostorách omezené služby za účelem zajištění bezpečného a klidného zotavení.

Není to poprvé, co Ty Warner zajistil výjimečné služby v některém ze svých luxusních pětihvězdičkových hotelů. Když v New Yorku prudce vzrůstaly počty nakažených koronavirem, byl Ty Warner první, kdo ze svého hotelu Four Seasons New York vytvořil bezpečné útočiště pro první respondenty. Umožnil lékařům a sestrám pracujícím v první linii bezplatně pobývat v hotelu Four Seasons New York. To jim umožnilo tolik potřebný odpočinek po vyčerpávajících dnech tím, že je ušetřil dlouhých cest tam a zpět z jejich domovů do města a také předešel tomu, aby jejich rodiny a blízcí byli zbytečně vystaveni viru.

„Neustále se vyvíjíme, abychom uspokojili potřeby a očekávání našich hostů," říká Frederic Vidal, výkonný ředitel Las Ventanas al Paraíso a regionální viceprezident společnosti Rosewood Hotels & Resorts®. „Jsme přesvědčeni, že toto ujednání s BlueNet Hospitals pomůže našim hostům poskytnout pohodlí potřebné k relaxaci a odpočinku v ráji."

Resort Las Ventanas al Paraíso zaujímá 12 akrů půdy na pobřeží Kalifornského zálivu a s pěti odlišnými restauracemi a 84 prostornými a dobře vybavenými prostory pro ubytování hostů přirozeně umožňuje sociální distancování. Las Ventanas, který je oslavován pro svou širokou řadu inovativních a ultraluxusních zařízení a programů, je lídrem v poskytování zážitků na míru svým hostům.

Las Ventanas al Paraíso dodržuje „Závazek k péči" (Commitment to Care), globální program pro ochranu zdraví a bezpečnosti skupiny Rosewood Hotel Group a Punto Limpio, soubor pokynů od ministra cestovního ruchu, hospodářství a udržitelnosti (Secretary of Tourism, Economy and Sustainability, SETUES) vlády státu Baja California.

Síť Ty Warner Hotels & Resorts založil podnikatel Ty Warner. Mezi další zařízení do této sítě patří rovněž: Four Seasons Resort The Biltmore Santa Barbara, Las Ventanas al Paraiso, San Ysidro Ranch, Montecito Club, Coral Casino Beach and Cabana Club, Sandpiper Golf Club a Rancho San Marcos Golf Course.

