V hoteloch Las Ventanas, ktoré vlastní Ty Warner je k dispozícii lekár

Päťhviezdičkový hotel Ty Warner Hotels & Resorts ponúka lekára priamo na mieste na testovanie COVID

SAN JOSE DEL CABO, Mexico, 16. februára 2021 /PRNewswire/ -- V reakcii na požiadavku Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) testovať na ochorenie COVID-19 všetkých medzinárodných cestujúcich prichádzajúcich do USA, oznámil rezort Las Ventanas al Paraíso, že majú dohodu s nemocnicou BlueNet o poskytovaní testovacej kliniky v rekreačnom rezorte Sea of Cortez.

Táto dohoda spája Las Ventanas Resort al Paraíso v stredisku Rosewood Resort, ktoré vlastní spoločnosť Ty Warner Hotels & Resorts, s jedným z popredných systémov súkromnej zdravotnej starostlivosti v Los Cabos, aby hosťom priniesli pohodlie a pokoj na duši, aby si mohli pobyt v rezorte poriadne vychutnať.

"Naši hostia si chcú a zaslúžia odpočinok od napätia v týchto stresujúcich časoch. Las Ventanas poskytuje také útočisko," uviedol Ty Warner, majiteľ spoločnosti Las Ventanas al Paraíso.

Antigénové testy na COVID-19 budú hosťom ubytovaným v Las Ventanas minimálne na tri noci poskytované bezplatne. Testy sú spravované vyškolenými dvojjazyčnými lekármi a zdravotnými sestrami z BlueNet, ktorí sú k dispozícii nepretržite. Za príplatok sú k dispozícii aj testy PCR, ktoré možno použiť vzhľadom na príslušnú dĺžku pobytu. Pri registrácii potvrdí hotelový personál dátum a čas testovania každého hosťa.

Pre hostí, ktorí potrebujú povinnú karanténu, má klinika priamo na mieste preventívne k dispozícii štyri priestranné a oddelené apartmány. Spoločnosť Las Ventanas, ktorá potvrdzuje svoj záväzok rozšíriť pocit bezpečia pre všetkých hostí a spolupracovníkov, ponúkne v týchto súkromných priestoroch obmedzené služby, aby lepšie zabezpečila bezpečné a pokojné zotavenie.

Nie je to prvýkrát, čo Ty Warner ponúkol mimoriadnu dohodu v jednom zo svojich luxusných päťhviezdičkových hotelov. Keď v New Yorku prudko vzrástli prípady ochorenia na koronavírus, Ty Warner ako prvý zorganizoval a pripravil svoj hotel Four Seasons New York ako bezpečné útočisko pre osoby, ktoré sa nakazili ako prvé. Umožnil lekárom a sestrám pracujúcim v prvej línii bezplatný pobyt v hoteli Four Seasons New York. To im umožnilo potrebný odpočinok po ich vyčerpávajúcich dňoch vďaka tomu, že nemuseli cestovať tam a späť zo svojho domu do mesta a tiež sa eliminovalo zbytočné vystavenie ich rodín a blízkych ochoreniu COVID.

„Neustále sa vyvíjame, aby sme uspokojili potreby a očakávania našich hostí," hovorí Frederic Vidal, výkonný riaditeľ spoločnosti Las Ventanas al Paraíso a regionálny viceprezident spoločnosti Rosewood Hotels & Resorts®. „Sme presvedčení, že táto dohoda s nemocnicami BlueNet Hospitals pomôže našim hosťom poskytnúť pohodlie, ktoré potrebujú na relaxáciu a seba obnovu v raji."

Hotel Las Ventanas al Paraíso sa nachádza na pobreží Kalifornského zálivu na 12 akroch a prirodzene umožňuje spoločenské dištancovanie sa s piatimi odlišnými reštauráciami a 84 priestrannými a dobre vybavenými ubytovaniami pre hostí. Hotel Las Ventanas, ktorý je oslavovaný pre svoju širokú škálu inovatívnych a ultraluxusných zariadení a programov, je lídrom v poskytovaní zážitkov na mieru pre svojich hostí.

Las Ventanas al Paraíso dodržiava záväzky v oblasti starostlivosti, globálny program bezpečnosti a ochrany zdravia v Rosewood Hotel Group, a Punto Limpio, súbor usmernení od ministra cestovného ruchu, hospodárstva a udržateľnosti (SETUES) v rámci vlády v štáte Baja California.

Viac informácií nájdete na stránke ubytovacieho zariadenia:

Los Cabos Luxury Resort | Los Cabos Resort | Las Ventanas al Paraíso (rosewoodhotels.com)

Spoločnosť Ty Warner Hotels & Resorts založil podnikateľ Ty Warner. Medzi hotelové a ubytovacie jednotky v rezorte Ty Warner tiež patria: Four Seasons Resort The Biltmore Santa Barbara, Las Ventanas al Paraiso, San Ysidro Ranch, Montecito Club, Coral Casino Beach a Cabana Club, Sandpiper Golf Club a Rancho San Marcos Golf Course.

