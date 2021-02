Lekarz pod ręką w Ty Warner Las Ventanas

5-gwiazdkowy hotel należący do sieci Ty Warner Hotels & Resorts oferuje dostęp do lekarza na miejscu do badań pod kątem koronawirusa.

SAN JOSE DEL CABO, Meksyk, 16 lutego 2021 r. /PRNewswire/ -- W odpowiedzi na ogłoszony przez amerykańskie Centra ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wymóg wykonywania testów COVID-19 dla wszystkich podróżnych z zagranicy wkraczających na terytorium Stanów Zjednoczonych, hotel Las Ventanas al Paraíso ogłosił zawarcie umowy z BlueNet Hospital dotyczącej otwarcia miejscowego punktu badań w ośrodku nad Morzem Cortéza.

W ten sposób w Los Cabos doszło do nawiązania współpracy pomiędzy Las Ventanas Resort al Paraíso, ośrodkiem wypoczynkowym z sieci Rosewood, a jednym z czołowych systemów prywatnej opieki zdrowotnej. Dzięki wygodzie i większemu spokojowi ducha goście będą mogli pełniej cieszyć się swoim pobytem.

„Nasi goście pragną odpoczynku od wszechobecnego stresu współczesnego życia i zasługują na chwilę oddechu. Las Ventanas to doskonałe miejsce na regenerację" - mówi Ty Warner, właściciel Las Ventanas al Paraíso.

Goście, którzy wykupią co najmniej trzydniowy pobyt w Las Ventanas, zostaną poddani testom antygenowym pod kątem COVID-19 bezpłatnie. Testy wykonywane są przez specjalnie przeszkolonych i dostępnych 24 godziny na dobę dwujęzycznych lekarzy i pielęgniarki. Za dodatkową opłatą dostępne są także testy PCR, których wyniki zawsze pojawiają się szybko, spełniając wymogi czasowe. W chwili zameldowania przydzielani gościom kamerdynerzy potwierdzą datę i czas badania.

W ramach środków ostrożności goście, którzy muszą odbyć obowiązkową kwarantannę, mogą skorzystać z jednego z czterech przestronnych i odosobnionych apartamentów zlokalizowanych w obrębie kliniki. Dążąc do zapewnienia swoim gościom i partnerom poczucia całkowitego bezpieczeństwa, Las Ventanas w tych prywatnych pomieszczeniach zaoferuje limitowane usługi, aby zapewnić spokój i bezpieczeństwo podczas oczekiwania.

To nie pierwszy raz, gdy Ty Warner wprowadza podobne rozwiązanie w jednym ze swoich luksusowych pięciogwiazdkowych hoteli. Gdy liczba zachorowań na koronawirusa w Nowym Jorku gwałtownie rosła, Ty Warner jako pierwszy udostępnił swój Hotel Four Seasons w tym mieście jako bezpieczne schronienie dla pracowników służby zdrowia pracujących na pierwszej linii walki z wirusem. Lekarze i pielęgniarki, których praca obejmowała bezpośrednią styczność z chorymi, otrzymali oferty bezpłatnego noclegu w Four Seasons Hotel New York. Pozwoliło im to na tak potrzebny odpoczynek od trudów codziennej służby, skracając czas podróży z domu do pracy i eliminując niepotrzebne ryzyko narażenia ich bliskich.

„Wciąż się rozwijamy, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych gości - mówi Frederic Vidal, dyrektor zarządzający Las Ventanas al Paraíso i wiceprezes regionalny Rosewood Hotels & Resorts®. - Jesteśmy przekonani, że umowa z BlueNet Hospitals da naszym gościom tak pożądany komfort i pozwoli im wypocząć i zregenerować siły w rajskim otoczeniu".

Położony na wybrzeżu Morza Cortéza ośrodek Las Ventanasa al Paraíso zajmuje powierzchnię 48,5 tys. m2 i pozwala na zachowanie dystansu społecznego dzięki pięciu różnym restauracjom i 84 przestronnym i znakomicie wyposażonym apartamentom dla gości. Znany z szerokiej oferty innowacyjnych i luksusowych udogodnień i programów, Las Ventanas jest liderem w zakresie szytych na miarę usług dla gości.

Las Ventanas al Paraíso realizuje Commitment to Care, globalny program dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa Rosewood Hotel Group oraz Punto Limpio, zestaw wytycznych Sekretarza ds. Turystyki, Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju (SETUES) Stanu Kalifornia Dolna.

Więcej informacji na temat obiektu na stronie internetowej:

Los Cabos Luxury Resort | Los Cabos Resort | Las Ventanas al Paraíso (rosewoodhotels.com)

Ty Warner Hotels & Resorts to firma, którą założył przedsiębiorca Ty Warner. Ty Warner Hotel and Resort Properties obejmuje również: Four Seasons Resort The Biltmore Santa Barbara, Las Ventanas al Paraiso, San Ysidro Ranch, Montecito Club, Coral Casino Beach and Cabana Club, Sandpiper Golf Club i Rancho San Marcos Golf Course.

