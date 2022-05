Lyca Mobile implementará solução CVM Accelerator da Flytxt na Europa e nos EUA após programa-piloto bem-sucedido

A Lyca Mobile anunciou a implementação das soluções Salesforce no início deste ano para unificar dados e interações do cliente em vários canais, a fim de impulsionar interações personalizadas do cliente. O CVM Accelerator da Flytxt fornecerá dados acionáveis de clientes e produtos para que a Lyca maximize o valor da vida útil do cliente (customer lifetime value, ou CLTV) nestas interações personalizadas.

O CVM Accelerator é uma IA desenvolvida para fins específicos que se integra perfeitamente a qualquer ambiente de CRM ou de experiência do cliente, oferecendo inteligência acionável para maximizar o CLTV. Seu poder foi demonstrado durante um projeto-piloto de um mês em um dos mercados europeus da Lyca Mobile. A Lyca utilizou os dados preditivos do Accelerator ao realizar campanhas de marketing por meio do Salesforce Marketing Cloud, o que resultou em um aumento de 1,3% na receita média por usuário (ARPU).

Jogan Satkunanathan, diretor de gestão de preços e produtos da Lyca Mobile, disse: "Desejamos colocar clientes e recursos digitais no centro de nossa estratégia comercial ao entrarmos na próxima fase de nossa ambiciosa trajetória de crescimento. A Flytxt, com suas soluções pioneiras em IA, é a parceira perfeita para que a Lyca Mobile entenda melhor as necessidades dos clientes e ofereça experiências de alta qualidade."

O Dr. Vinod Vasudevan, CEO da Flytxt, disse: "Os provedores de serviços de comunicação têm muitos dados, mas muitas vezes lhes falta a tecnologia necessária para impulsionar as decisões orientadas por dados que maximizam o CLTV, um indicador-chave de desempenho crucial para todas as empresas baseadas em assinatura e uso. O CVM Accelerator utiliza IA comprovada e treinada para conseguir isso. Temos o prazer de apoiar a Lyca Mobile com nossa solução diferenciada, que os ajudará a melhorar significativamente os resultados de suas iniciativas de experiência do cliente."

Ankit Rai, diretor de retenção da Lyca Mobile, CRM/CVM, acrescentou: "Temos a missão de elevar o engajamento do cliente a um nível superior e oferecer experiência do cliente personalizada e contextualmente relevante em qualquer um de nossos pontos de contato. O CVM Accelerator da Flytxt oferece uma compreensão mais profunda do comportamento de uso e das necessidades previstas dos clientes. O projeto-piloto provou que, com informações acionáveis orientadas por dados, podemos aprimorar ainda mais o valor das interações dos clientes em nossos atuais sistemas de experiência do cliente e construir um relacionamento de longo prazo com nossos clientes."

O CVM Accelerator utiliza a premiada IA da Flytxt, que foi projetada e treinada utilizando dados do mundo real de mais de um bilhão de consumidores e trilhões de pontos de dados. A parceria com a Lyca Mobile marca a primeira vez que ela será implementada nos Estados Unidos e na Europa.

Sobre a Flytxt

A Flytxt capacita grandes empresas em todo o mundo a resolver um dos desafios fundamentais das empresas com base em assinatura e uso: como maximizar o CLTV. A Flytxt é a parceira de tecnologia que tem a confiança de mais de 80 empresas digitais em mais de 50 países, bem como dos principais fornecedores de plataformas de experiência do cliente para maximização do CLTV. Sua premiada e exclusiva IA de maximização do CLTV foi treinada utilizando dados e padrões do mundo real de mais de um bilhão de consumidores e trilhões de pontos de dados.

[email protected]

Sobre a Lyca Mobile

A Lyca Mobile é uma das maiores operadoras de redes virtuais móveis do mundo, atuando em 23 países em cinco continentes, incluindo Reino Unido, EUA e grande parte da Europa. Ela é uma das líderes do mercado internacional de chamadas móveis pré-pagas, com mais de 16 milhões de clientes em todo o mundo. A Lyca Mobile faz parte do Lyca Group, uma empresa multinacional britânica que oferece produtos e serviços de baixo custo e de alta qualidade no mundo todo.

www.LycaMobile.co.uk

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1825817/lyca_Flytxt.jpg

FONTE Flytxt

SOURCE Flytxt