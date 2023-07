LyondellBasell acquiert 50 % des parts d'une entreprise de recyclage néerlandaise

ROTTERDAM, Pays-Bas, 19 juillet 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation de 50 % dans Stiphout Industries B.V. (« Stiphout »). Stiphout est impliqué dans l'approvisionnement et le traitement des déchets d'emballages plastiques post-consommation. L'entreprise exploite une installation située à Montfort, aux Pays-Bas, dont la capacité de traitement annuelle équivaut à la quantité de déchets d'emballages plastiques générés par plus de 500 000 citoyens néerlandais par an.

« Cet investissement dans Stiphout s'inscrit dans notre stratégie d'investissement dans des entreprises de recyclage et de traitement des déchets plastiques qui soutiennent nos actifs existants aux Pays-Bas et en Allemagne, et correspond à notre modèle de pôle intégré, a déclaré Yvonne van der Laan, vice-présidente exécutive de LyondellBasell, Solutions circulaires et à faible émission de carbone. Grâce à cette collaboration, nous pouvons exploiter les synergies locales avec notre activité de polymères circulaires de qualité en termes de logistique et d'opérations. Elle nous permet également d'élargir notre portefeuille CirculenRecover, en créant des solutions pour les clients et les propriétaires de marques afin de les aider à atteindre leurs objectifs en matière de recyclage et de réduction des émissions de carbone. »

Stiphout a été fondée en 2015 et a acquis au fil du temps une expérience dans la transformation des déchets ménagers en plastique en flocons propres de matériaux recyclés en polypropylène (PP) et en polyéthylène haute densité (PEHD), s'imposant comme un acteur innovant aux Pays-Bas.

« Ce partenariat avec un producteur de polymères expérimenté nous permettra d'améliorer davantage l'excellence commerciale et opérationnelle de nos activités, a commenté Eline Stiphout, fondatrice et PDG du groupe Stiphout. Nous sommes ravis de faire équipe avec LyondellBasell car nous partageons la conviction que la circularité est essentielle pour mettre fin aux déchets plastiques. »

À propos de LyondellBasell

Nous sommes LyondellBasell (NYSE: LYB), leader de l'industrie chimique mondiale qui crée des solutions pour un mode de vie durable au quotidien. Grâce à des technologies de pointe et à des investissements ciblés, nous favorisons une économie circulaire et bas carbone. Dans tout ce que nous faisons, nous visons à dégager de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société. En tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de polymères et leader dans les technologies de polyoléfines, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits de haute qualité et innovants pour des applications allant du transport durable à la sécurité alimentaire en passant par l'eau propre ou encore les soins de santé de qualité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.LyondellBasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

À propos de Stiphout Industries

Stiphout Industries a été fondée par Eline Stiphout en 2015 dans le but de recycler les déchets de post-consommation en flocons de haute qualité. L'entreprise s'est rapidement développée et est devenue spécialiste du recyclage des déchets ménagers néerlandais.

Elle a mis au point ses propres lignes de traitement et s'est positionnée comme un recycleur durable et innovant. Stiphout est fière de contribuer à une utilisation plus circulaire des plastiques.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Les déclarations qui, dans le présent communiqué, concernent autre chose que des faits historiques, sont des déclarations de nature prospective. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses de la direction de LyondellBasell qui sont considérées comme raisonnables au moment où elles sont faites et sont soumises à des incertitudes et à risques significatifs. Les résultats réels peuvent différer matériellement en fonction de facteurs incluant, mais sans s'y limiter, notre capacité à atteindre nos objectifs de durabilité, y compris la capacité à augmenter la production de polymères recyclés et renouvelables, la mise en œuvre réussie des plans de croissance et l'exploitation réussie des installations décrites dans le présent communiqué. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans la section « Facteurs de risque » de notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, disponible à l'adresse www.LyondellBasell.com sur la page des relations avec les investisseurs et sur le site Internet de la Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov.

