LyondellBasell erwirbt 50 % der Anteile an niederländischem Recycling-Unternehmen

ROTTERDAM, Niederlande, 19. Juli 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell gab heute den Erwerb einer 50-prozentigen Beteiligung an Stiphout Industries B.V. („Stiphout") bekannt. Stiphout befasst sich mit der Beschaffung und Verarbeitung von Verpackungsabfällen aus Kunststoff. Das Unternehmen betreibt eine Anlage in Montfort, Niederlande, mit einer jährlichen Verarbeitungsleistung, die der Menge an Kunststoffverpackungsabfällen entspricht, die von über 500.000 Niederländern pro Jahr erzeugt wird.

„Die Investition in Stiphout entspricht nicht nur unserer Strategie, in Unternehmen im Bereich Recycling und Kunststoffabfallverarbeitung zu investieren, die unsere bestehenden Anlagen in den Niederlanden und Deutschland unterstützen, sondern entspricht ebenfalls unserem integrierten Hub-Modell," so Yvonne van der Laan, LyondellBasell Executive Vice President, Circular and Low Carbon Solutions. „Durch diese Zusammenarbeit können wir vorhandene Synergien mit unserem Unternehmen Quality Circular Polymers in Bezug auf Logistik und Betrieb nutzen. Die Beteiligung eröffnet zudem Möglichkeiten zur weiteren Expansion unseres CirculenRecover-Portfolios und schafft Lösungen für Kunden und Markeninhaber zur Unterstützung ihrer Umlaufverwertung und kohlenstoffarmen Zielsetzungen."

Stiphout wurde im Jahr 2015 gegründet und hat seitdem umfassende Erfahrungen in der Rückgewinnung sauberer recycelter Polypropylen (PP)- und hochverdichteter Polyethylen (HDPE)-Flocken aus Haushaltsabfällen an entsorgtem Kunststoff gesammelt und sich als innovativer Akteur in den Niederlanden etabliert.

„Die Partnerschaft mit einem erfahrenen Polymerhersteller wird uns die Möglichkeit geben, die kommerziellen und operativen Betriebsabläufe weiter zu optimieren," so Eline Stiphout, Gründerin und CEO der Stiphout-Gruppe. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit LyondellBasell, da wir die Überzeugung teilen, dass die Kreislaufwirtschaft entscheidend ist, um die Eliminierung von Kunststoffabfall zu unterstützen."

Wir sind LyondellBasell (NYSE: LYB) – ein in der Welt führendes Chemieunternehmen, das Lösungen für Nachhaltigkeit im Alltag bereitstellt. Durch fortschrittliche Technologien und zielgerichtete Investitionen ermöglichen wir eine Kreislauf- und kohlenstoffarme Wirtschaft. Bei allem, was wir tun, sind wir bestrebt, für unsere Kunden, Investoren und die Gesellschaft Wertsteigerung zu erzielen. Als einer der weltweit größten Polymerhersteller und Marktführer im Bereich der Technologie von Polyolefinen entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige und innovative Produkte für Anwendungen, die von nachhaltigem Transport und Lebensmittelsicherheit bis hin zu sauberem Wasser und hochwertiger Gesundheitsversorgung reichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.

Stiphout Industries wurde von Eline Stiphout im Jahr 2015 mit dem Ziel gegründet, Verbraucherabfälle zu hochwertigen Flocken zu recyceln. Das Unternehmen expandierte schnell und etablierte sich rasch als Spezialist für das Recycling von Haushaltsabfällen in den Niederlanden.

Es hat eigene Bearbeitungsstraßen entwickelt und sich als nachhaltiges, innovatives Recycling-Unternehmen positioniert. Stiphout ist stolz darauf, einen Beitrag zur Wiederverwendung von Kunststoffen zu leisten.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Inhalte, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind vorausschauende Aussagen. Diese vorausschauenden Aussagen basieren auf Annahmen des Managements von LyondellBasell, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet werden und erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, was unter anderem davon abhängt, ob es uns gelingt, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, einschließlich der Fähigkeit, die Produktion von recycelten und erneuerbaren Polymeren zu steigern, der erfolgreichen Umsetzung unserer Wachstumspläne und des erfolgreichen Betriebs der in dieser Mitteilung beschriebenen Anlagen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind im Abschnitt „Risk Factors" unseres Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Jahr zu finden, das unter www.LyondellBasell.com auf der Seite Investor Relations (Anlegerbeziehungen) und auf der Webseite der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov abgerufen werden kann.

