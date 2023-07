LyondellBasell verwerft 50% aandeel in Nederlands recyclagebedrijf

ROTTERDAM, Nederland, 19 juli 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell maakte vandaag bekend dat het een belang van 50% heeft verworven in Stiphout Industries B.V. ("Stiphout"). Stiphout is actief in de inkoop en verwerking van post-consumer plastic verpakkingsafval. Het bedrijf heeft een faciliteit in Montfort, Nederland, met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit die gelijk is aan de hoeveelheid plastic verpakkingsafval van meer dan 500.000 Nederlandse burgers per jaar.

"Investeren in Stiphout kadert in onze strategie om te investeren in recyclage- en verwerkingsbedrijven van plastic afval die onze bestaande activa in Nederland en Duitsland ondersteunen en past in ons geïntegreerde hub-model", aldus Yvonne van der Laan, LyondellBasell Executive Vice President, Circular and Low Carbon Solutions. "Dankzij deze samenwerking kunnen we gebruik maken van lokale synergieën met onze activiteiten op het gebied van Quality Circular Polymers in termen van logistiek en operaties. Het opent ook mogelijkheden om ons Circulen Recover-portfolio verder uit te breiden en oplossingen te creëren voor klanten en merkeigenaren ter ondersteuning van hun circulaire en koolstofarme doelstellingen".

Stiphout is opgericht in 2015 en heeft in de loop der tijd ervaring opgebouwd in het verwerken van plastic huishoudelijk afval tot schone vlokken van gerecycleerd polypropyleen (PP) en hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)-materiaal, waarmee het in Nederland een positie als innovatieve speler heeft ingenomen.

"Samenwerken met een ervaren polymeerproducent biedt mogelijkheden om de commerciële en operationele uitmuntendheid van onze activiteiten verder te verbeteren", aldus Eline Stiphout, oprichter en CEO van de Stiphout groep. "We zijn verheugd om samen te werken met LyondellBasell, want ook wij zijn ervan overtuigd dat circulariteit van cruciaal belang is om een einde te maken aan plastic afval."

Over LyondellBasell

Wij zijn LyondellBasell (NYSE: LYB) - een wereldwijd toonaangevend bedrijf in de chemische industrie dat oplossingen creëert om het dagelijkse leven duurzamer te maken. Door middel van geavanceerde technologie en gerichte investeringen maken we een circulaire en koolstofarme economie mogelijk. Bij alles wat we doen, streven we ernaar waarde te ontsluiten voor onze klanten, investeerders en de samenleving. Als een van 's werelds grootste producenten van polymeren en leider op het gebied van polyolefinetechnologieën ontwikkelen, produceren en verkopen we hoogwaardige en innovatieve producten voor toepassingen variërend van duurzaam transport en voedselveiligheid tot schoon water en hoogwaardige gezondheidszorg. Ga voor meer informatie naar www.lyondellbasell.com of volg @LyondellBasell op LinkedIn.

Over Stiphout Industries

Stiphout Industries werd in 2015 opgericht door Eline Stiphout met als doel post-consumer afval te recycleren tot vlokken van hoge kwaliteit. Het bedrijf breidde zich snel uit en werd al gauw een specialist in het recycleren van Nederlands huishoudelijk afval.

Het ontwikkelde zijn eigen verwerkingslijnen en positioneerde zichzelf als een duurzaam, innovatief recyclagebedrijf. Stiphout is trots om bij te dragen aan een meer circulair gebruik van plastic.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

De verklaringen in dit persbericht over zaken die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de verwachtingen en veronderstellingen van het management van LyondellBasell, die redelijk worden geacht op het moment dat ze worden gedaan; deze zijn onderhevig aan aanzienlijke risico's en onzekerheden. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen op basis van factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, ons vermogen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken, inclusief het vermogen om de productie van gerecycleerde en hernieuwbare polymeren te verhogen; de succesvolle implementatie van groeiplannen; en de succesvolle bouw en exploitatie van de fabrieken die in dit persbericht genoemd worden. Bijkomende factoren die ertoe kunnen leiden dat resultaten wezenlijk verschillen van resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen beschreven staan, zijn te vinden in het gedeelte "Risicofactoren" van ons formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2022, dat te vinden is op www. LyondellBasell.com op de Investor Relations-pagina en op de website van de Securities and Exchange Commission op www.sec.gov .

