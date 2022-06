LyondellBasell Anuncia Acordos de Compra de Energia Renovável

Projeto Eólico Limestone da ENGIE

A LyondellBasell assinou um PPA com a ENGIE North America (ENGIE) para o fornecimento de 100 MW de energia elétrica renovável do novo projeto eólico Limestone da ENGIE nos Condados de Navarro e Limestone, no Texas. Espera-se que o projeto inicie as operações no final de 2022.

Estima-se que o contrato de 12 anos gere aproximadamente 377 mil MWh de energia limpa anualmente, o equivalente a cerca de 135 mil toneladas métricas de dióxido de carbono ou ao consumo anual médio de energia elétrica de mais de 35 mil residências americanas.

"Este contrato demonstra uma colaboração para criar um caminho adiante que ajude a enfrentar o desafio global coletivo das mudanças climáticas", disse David Carroll, diretor de energias renováveis da ENGIE. "Estamos particularmente honrados em trabalhar com a LyondellBasell em seu primeiro contrato de PPA, que oferecerá valor econômico e ambiental constante a longo prazo para ambas as partes."

Projeto de Energia Solar Buckeye Files

A LyondellBasell também assinou um PPA com a Buckeye Partners para o fornecimento de 116 MW de energia elétrica renovável de seu projeto de energia solar Files, localizado no Condado de Hill, nos arredores de Dallas, no Texas. Espera-se que o parque solar comece a operar no segundo trimestre de 2023.

Estima-se que o contrato de dez anos gere aproximadamente 251 mil MWh de energia limpa anualmente, o equivalente a cerca de 90 mil toneladas métricas de dióxido de carbono ou ao consumo anual médio de energia elétrica de mais de 23.300 residências americanas.

"A Buckeye tem o prazer de fazer parceria com a LyondellBasell neste novo contrato de compra de energia e de assessorar a seus objetivos de sustentabilidade", disse Todd Russo, CEO da Buckeye. "Esta parceria ilustra nosso foco em atender às necessidades energéticas cada vez mais diversificadas de nossos clientes, incluindo de energia solar."

Os objetivos da LyondellBasell relacionados à questão climática corroboram as ambições do Acordo de Paris e a transição para uma economia de baixo carbono. Ao obter pelo menos metade de sua energia elétrica de fontes renováveis até 2030, a LyondellBasell estima que as emissões de gases de efeito estufa do escopo 2 da empresa serão reduzidas em aproximadamente 1,5 milhão de toneladas métricas. O objetivo de energia renovável da LyondellBasell reforça seu compromisso de zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa dos escopos 1 e 2 até 2050.

Sobre a LyondellBasell

Como líder no setor químico global, a LyondellBasell se esforça todos os dias para ser a empresa mais segura, mais valorizada e com as melhores operações em nosso setor. Os produtos, materiais e tecnologias da empresa estão promovendo soluções sustentáveis para segurança alimentar, acesso à água limpa, assistência médica e eficiência energética em mais de 100 mercados internacionais. A LyondellBasell prioriza a diversidade, equidade e inclusão e está Avançando para o Bem (Advancing Good) com ênfase em nosso planeta, nas comunidades onde operamos e em nossa força de trabalho futura. A empresa tem muito orgulho de sua tecnologia de primeira linha e foco no cliente. A LyondellBasell aumentou a sua circularidade, suas ambições climáticas e ações para enfrentar os desafios globais relacionados aos resíduos plásticos e à descarbonização. Em 2022, pelo quinto ano consecutivo, a LyondellBasell foi indicada para a lista de "Empresas Mais Admiradas do Mundo" da revista FORTUNE. Para mais informações, acesse www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

Declarações prospectivas

FONTE LyondellBasell Industries

