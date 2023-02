LyondellBasell avança rapidamente para atingir sua meta global de eletricidade renovável para 2030.

ROTERDÃ, Holanda e HOUSTON, 2 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell anunciou hoje que assinou os dois primeiros acordos de compra de energia renovável (PPAs) na Europa e dois PPAs adicionais nos Estados Unidos. Os contratos adicionais combinados representam um total de aproximadamente 560 megawatts (MW) de capacidade de energia renovável. A LyondellBasell já assinou oito acordos de PPA e atingiu mais da metade da sua meta para 2030 de comprar no mínimo 50% da eletricidade global de fontes renováveis. Esses PPAs gerarão mais de 2,6 milhões de megawatts-hora (MWh) de eletricidade renovável anualmente e reduzirão as emissões do escopo 2 da LyondellBasell em quase um milhão de toneladas métricas de emissões de carbono, o equivalente às emissões associadas ao consumo anual de eletricidade de mais de 370 mil residências.

"A descarbonização do fornecimento de eletricidade por meio da compra de eletricidade renovável é crucial para atingir as metas de emissão zero de gases de efeito estufa para 2030 e 2050 da LyondellBasell", disse Willemien Terpstra, vice-presidente da LyondellBasell, Descarbonização. "Esses contratos de eletricidade renovável cobrem quase um terço da nossa linha de base de consumo de eletricidade de 2020. Isso demonstra um progresso tangível para atingir nosso objetivo geral de reduzir nossas emissões do escopo 1 e 2 em 42% até 2030, em relação à linha de base de 2020".

PPA virtual para projetos em países nórdicos

A LyondellBasell assinou um PPA para vários projetos em países nórdicos, com as operações previstas para começar no primeiro trimestre de 2026. Os projetos representam aproximadamente 230 MW de capacidade de energia renovável em nome da LyondellBasell.

Projeto Solar de PPA em Tarragona

O Projeto Solar de Tarragona é o primeiro projeto físico de PPA localizado em uma unidade de produção da LyondellBasell na Espanha. Estima-se que as operações desse projeto serão inciadas no terceiro trimestre de2023, com capacidade aproximada de energia renovável de 5 MW. Essa eletricidade ajudará a reduzir em 17 % as emissões do escopo 2 localmente na produção de compostos de polipropileno usados em aplicações automotivas.

Projetos de PPA virtual na América do Norte

A LyondellBasell assinou dois PPAs adicionais nos Estados Unidos. Esses projetos estão localizados no Texas, com aproximadamente 320 MW de capacidade de energia renovável em nome da LyondellBasell.

Para mais informações sobre as metas de sustentabilidade da empresa, clique aqui.

Sobre LyondellBasell

Como líder na indústria química global, a LyondellBasell se esforça todos os dias para ser a empresa mais segura, mais valorizada e com as melhores operações em nosso setor. Os produtos, materiais e tecnologias da empresa estão promovendo soluções sustentáveis nas áreas de segurança alimentar, acesso à água limpa, saúde e eficiência energética em mais de 100 mercados internacionais. A LyondellBasell prioriza a diversidade, a igualdade e a inclusão e está promovendo bons avanços com seu programa Advancing Good com ênfase em nosso planeta, nas comunidades onde operamos e em nossa força de trabalho futura. A empresa tem muito orgulho da sua tecnologia de primeira linha e do seu foco no cliente. A LyondellBasell aumentou a sua circularidade e suas ambições e ações climáticas para enfrentar os desafios globais relacionados aos resíduos plásticos e à descarbonização. Para mais informações, acesse www.LyondellBasell.com ou siga a @LyondellBasell no LinkedIn.

Declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicado referentes a assuntos que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas são baseadas em suposições da administração da LyondellBasell que foram consideradas razoáveis no momento em que foram feitas e estão sujeitas a significativos riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir materialmente com base em fatores que incluem, mas não se limitam a, disponibilidade, volatilidade dos custos e preços dos serviços públicos; nossa capacidade de atingir as nossas metas de sustentabilidade, incluindo nossa capacidade de reduzir nossas emissões e atingir zero emissão líquida de carbono até o momento definido em nossas metas; nossa capacidade de adquirir energia de fontes renováveis e atingir nossas metas de energia renovável e de baixo carbono; e o desenvolvimento e a operação bem-sucedidas dos projetos descritos neste comunicado. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados difiram materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados na seção "Fatores de risco" do nosso Formulário 10-K relativo ao ano terminado em 31 de dezembro de 2021, que pode ser encontrado em www.LyondellBasell.com na página de Relações com Investidores e no site da Securities and Exchange Commission em www.sec.gov. Não há nenhuma garantia de que qualquer uma das ações, eventos ou resultados das declarações prospectivas ocorrerá ou, caso algum deles ocorra, qual será o impacto que eles exercerão sobre os resultados das nossas operações ou situação financeira. As declarações prospectivas só são válidas até a data em que foram feitas e são baseadas em estimativas e opiniões da administração da LyondellBasell no momento em que as declarações foram feitas. A LyondellBasell não assume nenhuma obrigação de atualizar as declarações prospectivas em caso de mudanças nas circunstâncias ou estimativas, ou nas opiniões da administração, a menos que seja exigido por lei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1994663/Jan_PPA_Press_Release_Graphic_flyer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LYB_Advancing_Possible_Logo.jpg

FONTE LyondellBasell

SOURCE LyondellBasell