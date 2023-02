LyondellBasell avanza rápidamente hacia su objetivo global de electricidad renovable para 2030

ROTTERDAM, Países Bajos, y HOUSTON, 2 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell anunció hoy que firmó los primeros dos acuerdos de compra de energía eléctrica (PPA) renovable europeos y dos PPA adicionales en Estados Unidos. Los contratos adicionales combinados representan un total de aproximadamente 560 megawatts (MW) de capacidad de energía renovable. LyondellBasell ya ha firmado ocho acuerdos PPA y ha logrado más de la mitad de sus objetivos a 2030 de suministrar un mínimo del 50% de la electricidad global desde fuentes renovables. Este PPA generará más de 2,6 millones de megawatt hora (MWh) de electricidad renovable anualmente y reducirá las emisiones de alcance 2 de LyondellBasell en casi un millón de toneladas métricas de emisiones de carbono, lo que equivale a las emisiones asociadas con el consumo anual de electricidad de más de 370.000 hogares.

"La descarbonización del suministro de electricidad a través de la compra de electricidad renovable es fundamental para cumplir los objetivos de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero 2030 y 2050 de LyondellBasell", afirmó Willemien Terpstra, vicepresidente de Decarbonization de LyondellBasell. "Estos contratos de electricidad renovable abarcan casi un tercio de nuestro consumo de electricidad 2020 de referencia. Esto demuestra avances tangibles hacia nuestro objetivo general de reducir nuestras emisiones de alcance 1 y 2 en 42% para 2030, en relación con la base de referencia 2020".

PPA virtual para proyectos nórdicos

LyondellBasell firmó un PPA para múltiples proyectos nórdicos, y se espera que las operaciones comiencen en el primer trimestre de 2026. Los proyectos representan aproximadamente 230 MW de capacidad de energía renovable en nombre de LyondellBasell.

Tarragona PPA Solar Project

El Tarragona Solar Project es el primer proyecto físico de PPA ubicado en una planta de producción de LyondellBasell en España. Se espera que este proyecto inicie sus operaciones en el tercer trimestre de 2023 con una capacidad de energía renovable de aproximadamente 5 MW. Esta electricidad ayudará a reducir el 17% de las emisiones de alcance 2 a nivel local en la producción de compuestos de polipropileno utilizados en aplicaciones automotrices.

Proyectos virtuales de PPA en Norteamérica

LyondellBasell firmó otros dos PPA en los Estados Unidos. Estos proyectos están ubicados en Texas con aproximadamente 320 MW de capacidad de energía renovable en nombre de LyondellBasell.

Para obtener más información sobre los objetivos de sostenibilidad de la empresa, haga clic aquí.

Acerca de LyondellBasell

Como líder en la industria química global, LyondellBasell se esfuerza todos los días por ser la empresa más segura, mejor operada y valorada de nuestra industria. Los productos, materiales y tecnologías de la empresa están promoviendo soluciones sostenibles para la seguridad alimentaria, el acceso a agua limpia, la atención médica y la eficiencia energética en más de 100 mercados internacionales. LyondellBasell concede alta prioridad a la diversidad, la equidad y la inclusión, y aplica su programa Advancing Good con énfasis en el planeta, las comunidades donde opera y su futura fuerza laboral. La empresa está orgullosa de su tecnología de clase mundial y su enfoque en el cliente. LyondellBasell ha reforzado sus ambiciones y acciones en materia de circularidad y clima para abordar los desafíos globales de los residuos plásticos y la descarbonización. Para obtener más información, visite www.LyondellBasell.com o siga a @LyondellBasell en LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en esta publicación relacionadas con asuntos que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en supuestos de la gerencia de LyondellBasell que se consideran razonables en el momento en que se emitieron, y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente en función de factores que incluyen, entre otros, la disponibilidad, el costo y la volatilidad de los precios de los servicios públicos; nuestra capacidad de cumplir con nuestros objetivos de sostenibilidad, incluida nuestra capacidad de reducir nuestras emisiones y lograr cero emisiones netas para el tiempo establecido en nuestros objetivos; nuestra capacidad de adquirir energía de fuentes renovables y cumplir con nuestros objetivos de energía renovable y con bajas emisiones de carbono; y la construcción y operación exitosas de los proyectos descritos en este lanzamiento. Otros factores que podrían causar que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en la sección "Factores de riesgo" de nuestro formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2021, que se pueden encontrar en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con los Inversionistas y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov. No hay garantía de que alguna de las acciones, eventos o resultados de las declaraciones prospectivas ocurra, o si cualquiera sucede, qué impacto tendrá en los resultados de nuestras operaciones o condiciones financieras. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron y se basan en las estimaciones y opiniones de la gerencia de LyondellBasell en el momento en que se hicieron. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si cambian las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la gerencia, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1994663/Jan_PPA_Press_Release_Graphic_flyer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LYB_Advancing_Possible_Logo.jpg

FUENTE LyondellBasell

SOURCE LyondellBasell